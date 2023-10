Ngành điện lực các tỉnh phía Nam lắng nghe và giải đáp câu hỏi của cử tri

(VTC News) -

Vừa qua, các Công ty Điện lực thành viên của Tổng công ty Điện lực miền Nam trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố phía Nam chủ động gặp các đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh để báo cáo tình hình cung ứng và sử dụng điện tại địa bàn, nêu những khó khăn, vướng mắc của ngành điện tới các đại biểu.

Bên cạnh đó, đại diện các Công ty Điện lực luôn đi cùng các ĐBQH trong các cuộc tiếp xúc cử tri nhằm lắng nghe, ghi nhận, kiểm điểm việc thực hiện lời hứa kỳ họp trước và giải đáp kịp thời các câu hỏi của cử tri.

Ngành điện liên tục đầu tư xây dựng xây dựng mới hệ thống lưới điện để tăng cường cung cấp điện tại nhiều vùng nông thôn các tỉnh phía Nam.

Theo đó, sáng 9/10/2023, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước đến làm việc với Công ty Điện lực Bình Phước để nghe báo cáo tình hình cung ứng điện trên địa bàn tỉnh và những khó khăn vướng mắc trong công tác cung ứng điện, đầu tư xây dựng.

Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước làm việc với các cán bộ chủ chốt của Công ty Điện lực Bình Phước.

Hiện nay, hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp điện cũng như việc thực hiện các công trình sửa chữa lớn về điện trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn. Công tác giải phóng mặt bằng các công trình 110kV; việc giải phóng mặt bằng lưới điện từ 220kV đến 500kV đi qua thị xã Chơn Thành, thị xã Phước Long còn vướng mắc.

Công tác phát quang an toàn hành lang lưới điện; công tác cung cấp điện gặp khó khăn do tốc độ tăng trưởng phụ tải tập trung ở các khu đô thị, khu công nghiệp...

Công ty Điện lực Bình Phước đề nghị sớm được tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, phát triển điện lưới; tạo điều kiện cho Công ty tiếp cận các nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi để thực hiện các công trình trọng điểm.

Chiều 10/10/2023, Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Bến Tre có buổi làm việc với Công ty Điện lực Bến Tre. Trong năm 2022 và 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Điện lực Bến Tre thực hiện cung cấp điện không điều hòa tiết giảm phụ tải, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ nhu cầu sản xuất, dịch vụ, sinh hoạt của người dân.

Để thuận lợi trong việc triển khai các công trình điện, Công ty Điện lực Bến Tre kiến nghị Đoàn ĐBQH tỉnh trình Chính phủ xem xét Điều 23 Nghị định số 11/2010/NĐ-CP chỉ áp dụng cho lưới điện cấp điện áp từ 110kV trở lên, không áp dụng cho lưới trung hạ thế. Nếu áp dụng theo sẽ rất khó khăn vận động, thuyết phục người dân để dựng trụ điện trung hạ thế để cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Nguyễn Trúc Sơn - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre chủ trì buổi làm việc với Công ty Điện lực Bến Tre.

Công ty Điện lực Bến Tre đang triển khai 32 công trình lưới điện trung hạ thế, trong đó có đến 25 công trình, với 3.289 vị trí trụ cần phải xin giấy phép thi công với ngành giao thông vận tải.

Tại tỉnh Ninh Thuận, ngày 11/10, Đoàn ĐBQH tỉnh có buổi làm việc với Công ty Điện lực Ninh Thuận để lắng nghe các kiến nghị của ngành trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV.

Tại đây, Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Thuận nêu một số khó khăn và đề xuất, kiến nghị các cấp, ngành địa phương quan tâm hỗ trợ các vấn đề liên quan đến việc đầu tư phát triển lưới điện tại khu vực nông thôn, miền núi, các khu vực sản xuất nông nghiệp và các khu dân sinh tự phát không nằm trong quy hoạch; giải phóng mặt bằng để sớm thi công các công trình đường dây 110kV trên địa bàn tỉnh đảm bảo tiến độ đề ra.

Công ty Điện lực Ninh Thuận báo cáo các khó khăn của ngành trước đoàn ĐBQH tỉnh.

Tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, thực hiện chỉ đạo của Công ty Điện lực Long An, Điện lực Cần Giuộc tham dự và báo cáo kết quả tại buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh (đơn vị bầu cử số 2) trước kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XV.

Trong buổi tiếp xúc, đại diện cử tri xã Phước Lại có kiến nghị ngành điện khảo sát đầu tư đường dây hạ thế lưới điện đoạn còn lại của đường Tân Thanh - Rạch Găng ấp Tân Thanh, xã Phước Lại để đảm bảo nguồn điện người dân thắp sáng sinh hoạt. Đại diện lãnh đạo Điện lực huyện, đã tiếp thu và trả lời ý kiến cử tri.

Công ty Điện lực Long An phê duyệt công trình đầu tư lưới điện năm 2024 trong đó có danh mục đầu tư xây dựng công trình điện khu vực “Đường Tân Thanh - Rạch Găng”, dự kiến triển khai thi công trong năm 2024.

Tại tỉnh An Giang, chiều 13/10, đoàn ĐBQH tỉnh An Giang có buổi làm việc với đại diện Công ty Điện lực An Giang để nắm tình hình sản xuất kinh doanh, cung ứng điện năm 2022 và 9 tháng đầu năm 2023.

Công ty đang gặp một số vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, định giá đất quá chậm đã ảnh hưởng lớn đến việc cung cấp điện trên địa bàn tỉnh An Giang, đặc biệt là các công trình phân pha lưới điện có cải tạo, mở rộng móng, trụ gặp rất nhiều khó khăn trong công tác vận động người dân.

Nhiều công trình được xây xây dựng để đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế -xã hội tại địa phương bị ảnh hưởng tiến độ do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công ty Điện lực An Giang giải trình, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm liên quan đến ngành điện như: thay đổi ngày ghi chỉ số điện vào cuối tháng; di dời vị trí một số công trình điện được hợp lý, an toàn; đầu tư thêm hệ thống điện tại một số địa phương…

Tính đến nay, 21 Công ty Điện lực trực tiếp báo cáo, tham gia báo tiếp xúc cử tri cùng các Đoàn ĐBQH tỉnh tại khu vực 21 tỉnh phía Nam. Trong đó, ghi nhận 52 ý kiến của cử tri, gồm: Bình Phước (9), Long An (7), Đồng Tháp (6), Bến Tre (3), Kiên Giang (6), Bà Rịa-Vũng Tàu (2), Sóc Trăng (9), Ninh Thuận (3), Bạc Liêu (4) Đồng Nai (3).

Nội dung các ý kiến gồm: hoạt động đầu tư xây dựng lưới điện, cấp điện khu vực nông thôn, vùng sâu/xa, thu hồi đất làm công trình điện (24 ý kiến); nâng cấp cải tạo lưới điện, di dời trụ điện (4 ý kiến); an toàn điện, bảo hiểm tai nạn điện (6 ý kiến); giá điện/kinh doanh lỗ của ngành điện, thanh tra EVN (11 ý kiến); lắp đặt năng lượng mặt trời (2 ý kiến); công tác dịch vụ khách hàng (5 ý kiến gồm: thay đổi lịch ghi chỉ số, thay công tơ điện tử, thanh toán tiền điện, thông báo tiền điện).

Đa số các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc đều được các công ty điện lực giải quyết, trả lời thỏa đáng.