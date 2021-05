Ngân hàng WB: Làn sóng COVID-19 mới ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam

(VTC News) -

Sự phục hồi kinh tế đang diễn tại Việt Nam có thể bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư – Đây là nhận định trong báo cáo Cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam đưa ra ngày 17/5.

Trong báo cáo, WB ghi nhận hầu hết các chỉ số kinh tế tháng 4/2021 của Việt Nam đều ở mức tốt. Sản xuất công nghiệp tiếp tục đà tăng trưởng mạnh với chỉ số tăng tới 24,1% so với cùng kỳ năm 2020. Doanh số bán lẻ trong tháng 4 tăng trở lại với mức tăng 2,3% so với tháng trước, cho thấy nhu cầu tiêu dùng đã phục hồi phần nào từ sau đợt bùng phát dịch COVID-19 thứ ba vào cuối tháng 1. Tuy nhiên, giá trị doanh số chung vẫn thấp hơn so với tháng 1.

Thương mại hàng hóa tiếp tục đạt kết quả tốt nhờ nhu cầu cao từ Mỹ và các đối tác thương mại lớn khác. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa giảm nhẹ 3,4% trong tháng 4 so với tháng trước, trong khi nhập khẩu tiếp tục tăng 2,6%. Mặc dù vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có giảm trong tháng 4 - chỉ đạt 2,2 tỷ USD, nhưng nhìn chung ổn định.

WB ghi nhận hầu hết các chỉ số kinh tế tháng 4/2021 của Việt Nam đều ở mức tốt. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Ngân hàng WB đánh giá tình hình tài khóa của Việt Nam được cải thiện khi ngân sách nhà nước thặng dư khoảng 80.000 tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm. Trong khi đó, tín dụng cho nền kinh tế tăng 2% so với tháng trước, phản ánh nhu cầu tín dụng tăng do các doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong đợt nghỉ lễ cuối tháng 4 và đầu tháng 5. Chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 4 cũng được ghi nhận tăng 0,5% so với tháng 3, phản ánh sự phục hồi trong tiêu dùng của các hộ gia đình.

Tuy nhiên, WB cảnh báo, Việt Nam đang trải qua đợt bùng phát dịch COVID-19 thứ tư từ cuối tháng 4 năm nay, buộc Chính phủ phải nhanh chóng ứng phó bằng việc đóng cửa trường học và áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại mới. Các chuyên gia của WB lưu ý rằng, đợt bùng phát dịch COVID-19 thứ tư sẽ khiến các hoạt động kinh tế trong nước bị ảnh hưởng, đặc biệt là những lĩnh vực như du lịch, vận tải và bán lẻ.

Báo cáo cũng đưa đề xuất, Chính phủ Việt Nam có thể cần xem xét thúc đẩy nhu cầu trong nước bằng cách áp dụng chính sách tài khóa thích ứng hơn, trong đó có các biện pháp tăng cường hỗ trợ với quy mô lớn hơn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng.