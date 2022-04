Ngân hàng thu xe buýt siết nợ, Sở GTVT Đà Nẵng nói gì?

(VTC News) -

Chiều 18/4, tại buổi họp báo thường kỳ quý 1 năm 2022 do UBND TP Đà Nẵng tổ chức, ông Đặng Nam Sơn, Phó Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải (Sở GT-VT) thành phố xác nhận có sự việc ngân hàng thu xe doanh nghiệp vận tải để thực hiện thu hồi nợ mà mạng xã hội lan truyền những ngày qua.

Theo ông Đặng Nam Sơn, việc ngân hàng siết xe buýt của doanh nghiệp không ảnh hưởng đến hoạt động của các tuyến xe buýt trợ giá của thành phố.

Xe buýt của Công ty CP Công nghiệp Quảng An 1 bị ngân hàng thu hồi.

Cụ thể, hiện Đà Nẵng có 11 tuyến buýt trợ giá. Trong đó, có 5 tuyến hoạt động từ đầu năm 2017, đến năm 2019 đưa vào hoạt động thêm 6 tuyến.

“Tháng 1/2022, hợp đồng 5 tuyến đầu tiên giữa Đà Nẵng và Công ty CP Công nghiệp Quảng An 1 kết thúc, thành phố đã chỉ đạo sở GT-VT chuẩn bị đấu thầu lại 5 tuyến này”, ông Sơn nói.

Ông Sơn cho biết thêm, trước đây Ngân hàng T.P. cho Công ty CP Công nghiệp Quảng An 1 vay vốn để đầu tư 5 tuyến buýt đầu tiên. Do hợp đồng giữa TP Đà Nẵng và Quảng An 1 đã chấm dứt nên việc ngân hàng thu giữ xe là công nợ của 2 đơn vị, không ảnh hưởng đến xe buýt trợ giá của thành phố.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh xe buýt trợ giá trên địa bàn TP Đà Nẵng do Công ty CP Công nghiệp Quảng An 1 vận hành bị nhiều xe cẩu đến bãi kéo đi để siết nợ.

Thông tin, hình ảnh đăng tải thu hút nhiều bình luận của người dân và đa số bày tỏ lo ngại việc này ảnh hưởng đến hoạt động của xe buýt trợ giá TP Đà Nẵng.