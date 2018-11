Ngân hàng SHB: 9 tháng đầu năm lãi hơn 1000 tỷ đồng

(VTC News) - Quý 3, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (mã chứng khoán SHB) chỉ lãi sau thuế hơn 278 tỷ đồng, giảm 35% so cùng kỳ năm ngoái, trong khi nợ xấu tăng so với đầu năm và giá cổ phiếu 3 tháng gần nhất giảm 3,75%.

Ngân hàng SHB vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2018 với kết quả không mấy khả quan khi lợi nhuận trước và sau thuế giảm 34% và 35%, đạt lần lượt hơn 348 tỷ đồng và hơn 278 tỷ đồng. Mức lợi nhuận này được cho là không tương xứng với SHB – ngân hàng có tổng tài sản gần 299.698 tỷ đồng, và thu nhập lãi thuần trong quý đạt hơn 1.174 tỷ đồng, tăng mạnh so 716 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Lãi sau thuế quý 3/2018 của SHB đạt hơn 278 tỷ đồng, giảm 35% so cùng kỳ năm ngoái.

Vẫn theo báo cáo, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 61,1 tỷ đồng, giảm 93%. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối và vàng đạt 24,5 tỷ, giảm 19%. Lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh giảm 100%. Lãi từ các hoạt động khác giảm 98%.

Lũy kế 9 tháng, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 84%, đạt gần 167 tỷ đồng. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng 21%, đạt hơn 51 tỷ đồng. Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh kỳ này không phát sinh, trong khi cùng kỳ hơn 14 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động khác cũng giảm 79%, chỉ còn gần 33 tỷ đồng. Điểm sáng trong bức tranh kinh doanh của SHB thuộc về hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư khi thu về 274 tỷ đồng, tức tăng 2.840%.

Kết quả, từ đầu năm đến 30/9, lợi nhuận trước thuế SHB đạt hơn 1.465 tỷ đồng, tăng 10%. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 55% so với cùng kỳ, chiếm gần 407 tỷ đồng, khiến lợi nhuận sau thuế của SHB còn gần 1.172 tỷ đồng, tăng 9%.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm của SHB dương gần 1.666 tỷ đồng do tăng chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả, giảm các khoản kinh doanh chứng khoán, tăng các khoản tiền gửi, tiền vay các tổ chức tín dụng.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm hơn 98 tỷ đồng trong khi cùng kỳ dương gần 138 tỷ đồng do tăng mua sắm tài sản cố định, giảm tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định.

Tính đến 30/9, tổng tài sản của SHB đạt gần 299.698 tỷ đồng, tăng nhẹ 5% so với hồi đầu năm.

Nợ xấu của ngân hàng 9 tháng đầu năm tăng 17% so với hồi đầu năm. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn và nợ có khả năng mất vốn tăng 13% và 32%, nợ nghi ngờ giảm 19% so với đầu năm. Hiện, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng tăng lên mức 2,75% so với 2,33% hồi đầu năm.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu SHB đang giao dịch mức 7.700 đồng/cổ phiếu (ngày 2/11), tăng 100 đồng so phiên liền trước. Tuy nhiên, cổ phiếu SHB vừa trải qua một tháng giông bão khi thị giá mất tới 14,44% giá trị, tương đương 1.300 đồng mỗi cổ phiếu.

Trong 64 phiên giao dịch gần nhất, giá cổ phiếu SHB mất 300 đồng mỗi cổ phiếu, tương ứng 3,75%.

Hòa Bình