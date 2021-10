Ngân hàng đầu tiên công bố báo cáo tài chính quý III, lãi gấp 16 lần cùng kỳ

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB – mã: NVB) là ngân hàng đầu tiên công bố báo cáo tài chính quý 3/2021.

BCTC của NCB cho biết, cuối tháng 9, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 81.100 tỷ đồng, giảm 9,6% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 2,6% lên hơn 41.300 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng giảm 3,7% xuống mức 69.501 tỷ đồng.

Trong quý 3, kết quả kinh doanh của NCB tăng trưởng mạnh. Cụ thể, thu nhập lãi thuần của NCB đạt 439 tỷ đồng, tăng 25,2% so với cùng kỳ. Ngoài ra, hoạt động dịch vụ có lãi 12,25 tỷ đồng, tăng 34,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lãi tới 54,6 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần cùng kỳ.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh ngoại hối bị lỗ 860 triệu đồng. Hoạt động khác bất ngờ lỗ 43,8 tỷ trong khi cùng kỳ có lãi hơn 9 tỷ.

Tổng thu nhập hoạt động trong quý 3 của NCB đạt hơn 461 tỷ, tăng 20,7% so với cùng kỳ. Chi phí hoạt động tăng 21,7% lên 250 tỷ. Theo đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (trước trích lập) đạt 211 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ.

Chi phí dự phòng của ngân hàng trong quý 3 ở mức 132 tỷ đồng, gấp 66 lần so với cùng kỳ. Tuy nhiên, cùng kỳ năm ngoái, NCB phải trích lập 170 tỷ các khoản xử lý theo đề án tái cấu trúc.

Theo đó, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2021 ở mức 80 tỷ đồng, cao gấp 16 lần quý 3/2020.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, lợi nhuận trước thuế của NCB đạt 204 tỷ đồng, cao gấp hơn 7 lần cùng kỳ.

Tại thời điểm cuối tháng 9, nợ xấu nội bảng của NCB là 800 tỷ, tăng 191 tỷ so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,51% lên 1,94%.

Bên cạnh kết quả kinh doanh tích cực, đáng chú ý, lương thưởng cán bộ nhân viên nhà băng này cũng tăng khá mạnh. Cụ thể, thu nhập bình quân nhân viên NCB trong 9 tháng đầu năm là 18,5 triệu đồng/tháng, tăng 3 triệu đồng/tháng so với cùng kỳ năm 2020.

Bên cạnh NCB, nhiều ngân hàng cũng đã công bố sơ bộ kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm như TPBank, SeABank, HDBank, SHB.

Cụ thể, tại TPBank, tính đến hết ngày 30/9/2021, tổng tài sản của ngân hàng đạt 260.328 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước và vượt hơn 4% kế hoạch cả năm. Tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng đạt 9.868 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ. Tăng trưởng tín dụng trong ba quý qua là 15%.

Về lợi nhuận TPBank cho biết, kết thúc 9 tháng, ngân hàng đã đạt 75,76% kế hoạch cả năm. Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên TPBank đề ra mục tiêu lợi nhuận 5.500 tỷ đồng trong năm 2021. Như vậy, ước tính 9 tháng đầu năm, lợi nhuận của TPBank đạt khoảng 4.350 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ. Riêng quý 3, lợi nhuận của ngân hàng đạt 1.344 tỷ đồng, tăng 36%.

HDBank thì cho biết, tính đến hết ngày 30/9/2021, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 346 nghìn tỷ đồng, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước. Dư nợ tăng 16,1% so với cùng kỳ. Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ duy trì thấp dưới 1%, tỷ lệ nợ xấu hợp nhất ở mức 1,4%, đều thấp hơn cùng kỳ năm trước. Dư nợ các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao và nợ tái cơ cấu được kiểm soát tốt.

Tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng vượt 12.100 tỷ đồng, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động dịch vụ tiếp tục là điểm sáng trong 9 tháng đầu năm, với thu nhập thuần tăng 88,6% so với cùng kỳ. Thu thuần từ dịch vụ tại ngân hàng mẹ đạt gấp hơn 3 lần cùng kỳ năm trước nhờ sự khởi sắc của các mảng banca và dịch vụ thanh toán. Chi phí hoạt động được tối ưu hóa với hệ số chi phí/tổng thu nhập hoạt động giảm từ 43,8% tại 30/9/2020 xuống còn 39%.

ROE đạt 24%, tăng mạnh so với mức 21,1% cùng kỳ năm trước. An toàn vốn, thanh khoản được đảm bảo với CAR (Basel II) đạt 13%.

SeABank cũng công bố kết quả kinh doanh 9 tháng, ghi nhận tổng tài sản hoàn thành 99,7% kế hoạch năm, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2020; Cho vay khách hàng hoàn thành 92% kế hoạch năm, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2020; Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) hiệu quả ở mức 35,35%; Tỷ lệ nợ xấu chỉ ở mức 1,68%. Thu thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 181%… Bên cạnh đó, các hoạt động ngân hàng điện tử cũng có tốc độ tăng trưởng nhanh với số lượng người dùng mở ebank mới tăng 130% và số giao dịch trực tuyến tăng 191% so với cùng kỳ 2020.

Tại SHB, tính đến 30/09/2021, tổng tài sản SHB đạt 464 nghìn tỷ đồng, tăng 12,5% so với thời điểm đầu năm, vượt kế hoạch ĐHĐCĐ đã đề ra cho cả năm. 9 tháng đầu năm, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của SHB đạt 5.055 tỷ đồng, tăng 93,9% so với cùng kỳ năm 2020. Với kết quả này, sau nhiều quý liên tục cải thiện, tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) là 1,5%; tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) của SHB đạt 25,6%, tương đương với chỉ số hiệu quả hàng đầu hệ thống.

Dự báo nhiều bất ngờ trong kết quả lợi nhuận quý 3 các ngân hàng.