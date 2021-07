Ngân hàng ADB dự báo tăng trưởng Việt Nam năm 2021 đạt 5,8%

(VTC News) -

Trong thông báo mới nhất, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) vừa dự báo mức tăng trưởng kinh tế 7,2% trong năm nay cho châu Á đang phát triển, so với mức dự báo 7,3% hồi tháng 4 vừa qua.

Lý do mà ADB đưa ra cho việc hạ dự báo tăng trưởng năm nay là vì các đợt bùng phát mới của dịch bệnh COVID-19 làm chậm quá trình phục hồi ở một số nền kinh tế trong khu vực. Triển vọng cho năm 2022 được nâng từ 5,3% lên 5,4%.

Kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19. (Ảnh minh họa)

Theo đánh giá của ADB, do sự phục hồi toàn cầu thúc đẩy xuất khẩu, tăng trưởng GDP của Việt Nam tăng nhanh lên 5,6% trong nửa đầu năm nay so với mức 1,8% trong cùng kỳ năm 2020, bất chấp sự gián đoạn do làn sóng COVID-19 mới bùng phát từ cuối tháng 4 vừa qua.

Việc triển triển khai tiêm chủng tương đối chậm và áp dụng các biện pháp giãn cách kéo dài ở các khu vực tăng trưởng lớn nhất nước có ảnh hưởng lớn đến việc lưu thông thương mại và hạn chế các hoạt động kinh tế trong năm 2021. Dự báo tăng trưởng năm 2021 của Việt Nam được điều chỉnh giảm xuống còn 5,8% so với mức 6,7% được đưa ra trước đó, ADB cho biết.

Chuyên gia Kinh tế trưởng của ADB, ông Yasuyuki Sawada, nhận định: Công cuộc phục hồi sau đại dịch COVID-19 của Châu Á và Thái Bình Dương đang tiếp diễn, mặc dù con đường còn bấp bênh trong bối cảnh các đợt bùng phát mới, các biến thể virus mới và việc triển khai vaccine không đồng đều. Ngoài các biện pháp ngăn chặn và tiêm chủng, việc phục hồi các hoạt động kinh tế có chiến lược và theo từng giai đoạn - ví dụ như thương mại, sản xuất và du lịch - sẽ là chìa khóa để bảo đảm công cuộc phục hồi xanh, bao trùm và bền bỉ.

Báo cáo Triển vọng Phát triển Châu Á (ADO) 2021 của ADB cho hay, đại dịch COVID-19 vẫn là nguy cơ lớn nhất đối với triển vọng này, do các đợt bùng phát tiếp tục diễn ra ở nhiều nền kinh tế. Triển vọng tăng trưởng của Đông Á cho năm 2021 tăng từ 7,4% hồi tháng 4 lên 7,5%, trong bối cảnh mức phục hồi mạnh mẽ hơn dự kiến của các nền kinh tế công nghiệp hóa mới gồm Hong Kong (Trung Quốc); Hàn Quốc; và Đài Loan (Trung Quốc). Dự báo triển vọng tăng trưởng của Trung Quốc được duy trì ở mức 8,1% cho năm nay và 5,5% cho năm 2022, trong bối cảnh sự phục hồi ổn định của các ngành công nghiệp, xuất khẩu và dịch vụ.

Triển vọng tăng trưởng của năm nay cho khu vực Trung Á đã được nâng lên 3,6%, so với mức 3,4% trong dự báo hồi tháng 4. Triển vọng tăng trưởng của Nam Á cho năm tài khóa 2021 giảm từ 9,5% xuống còn 8,9%. Đáng chú ý, dự báo cho Ấn Độ bị hạ một điểm phần trăm, xuống còn 10,0%.

Triển vọng năm 2021 của Đông Nam Á được điều chỉnh từ 4,4% xuống còn 4,0%, trong khi dự báo cho các nền kinh tế Thái Bình Dương giảm từ 1,4% xuống còn 0,3%.