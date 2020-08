Ngân hàng ACB và Hành trình The Next Banker tại Đại học Thái Bình Dương

Đây là một trong những hoạt động rất ý nghĩa, có giá trị thiết thực, thể hiện sự cam kết về chất lượng đào tạo cũng như mở ra cơ hội việc làm dành cho sinh viên ĐH Thái Bình Dương từ đối tác chiến lược ACB. Cũng tại Workshop này, ACB đã thảo luận về dự án nghiên cứu có tiềm năng hợp tác cùng đội ngũ giảng viên và sinh viên TBD.

The Next Banker - Hành trình khởi đầu sự nghiệp

The Next Banker là chương trình trải nghiệm công việc được ACB thiết kế dành riêng cho các bạn sinh viên mong muốn tìm hiểu về lĩnh vực tài chính - ngân hàng, đặc biệt là công việc thực tế của một “Banker”. Chương trình giúp sinh viên vận dụng những kiến thức đã học từ nhà trường vào công việc tại ACB và rút ngắn lộ trình trở thành nhân viên chính thức. Lợi thế lớn nhất sau khi trải nghiệm The Next Banker, sinh viên sẽ có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của Ngân hàng ACB mà không phải trải qua quá trình thử việc.

TS Phạm Quốc Lộc – Phó Hiệu trưởng Đại học Thái Bình Dương và ông Nguyễn Khắc Nguyện – Giám đốc Khối Quản trị Nguồn nhân lực ACB trao học bổng cho năm sinh viên TBD tham gia The Next Banker 2020.

Tại Workshop, bà Nguyễn Hoài Mai - Giám đốc Phát triển Thương hiệu Nhân sự ACB nhấn mạnh những lợi thế khi sinh viên TBD tham gia The Next Banker: “Sinh viên TBD sẽ được hỗ trợ tư vấn về tâm lí, tinh thần làm việc; được tạo điều kiện để phát hiện thế mạnh bản thân; được trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp, học hỏi chuyên môn từ đồng nghiệp ACB cũng như các anh chị Banker đi trước. Hơn nữa, chương trình sẽ giúp sinh viên TBD rèn luyện rất nhiều kỹ năng quan trọng cho hành trình nghề nghiệp về sau như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phân tích dự án, kỹ năng giải quyết vấn đề…”

Có thể khẳng định, câu chuyện The Next Banker sẽ đóng gói cuộc đời một Banker một cách gọn gàng nhất để sinh viên trải nghiệm trong 04 tháng. Từ đó, các bạn xem bản thân có phù hợp để làm một Banker trong tương lai không. Sinh viên Đại học Thái Bình Dương sau khi tham gia chương trình này, chắc chắn sẽ có nhiều trải nghiệm quý giá.

Dự án nghiên cứu - Cơ hội hợp tác tiềm năng giữa ACB và TBD

Chia sẻ thông tin với đối tác chiến lược ACB về chương trình đào tạo mang tính ứng dụng thực hành của nhà trường, TS Phạm Quốc Lộc – Phó Hiệu trưởng Đại học Thái Bình Dương cho hay: “Theo kế hoạch sắp triển khai, mỗi năm TBD sẽ dành 1 học kỳ (3 học kỳ/năm học) để giảng viên đi nghiên cứu ở nước ngoài hoặc trải nghiệm tại một doanh nghiệp. Từ đó, giảng viên sử dụng câu chuyện thực tiễn để lồng ghép linh hoạt vào nội dung môn học giảng dạy.

Ví dụ, TBD cử giảng viên làm nghiên cứu và trải nghiệm các hoạt động tại doanh nghiệp như một phiên bản khác của The Next Banker. Kết quả nghiên cứu có thể hỗ trợ giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp. Đồng thời, kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn tích lũy trong chương trình sẽ được giảng viên lồng ghép vào môn học, làm nội dung giảng dạy thêm thú vị, hấp dẫn và thực tế”.

Ông Nguyễn Khắc Nguyện thảo luận về dự án nghiên cứu có tiềm năng hợp tác giữa ACB với đội ngũ giảng viên và sinh viên TBD.

Đáp lời Phó Hiệu trưởng TBD Phạm Quốc Lộc, ông Nguyễn Khắc Nguyện - Giám đốc Khối Quản trị Nguồn nhân lực cho biết: “ACB hiện có 11.168 nhân lực phụ trách tổng cộng hơn 500 đầu việc và được tạo điều kiện để lấy cảm hứng lẫn nhau, từ những câu chuyện cụ thể trong công việc. Luôn có nhiều hoạt động hấp dẫn diễn ra trong tổ chức mà ACB mong muốn biến những câu chuyện đó thành bài học truyền cảm hứng đến nhiều người. ACB đang cần những người quan sát và kể chuyện hay”.

Đại diện ACB cũng đặt đề tài: “Làm thế nào để nâng cao hiệu quả làm việc của nhân viên luôn là câu hỏi dành cho các tổ chức, đặc biệt tại các tổ chức tài chính như ACB. Chúng ta có thể quan sát hành vi và công việc của một Banker hằng ngày, hằng tháng, hàng năm, phân tích dữ liệu và đưa ra nghiên cứu từng trường hợp cụ thể. Hiện ACB có 370 chi nhánh phòng giao dịch trên toàn quốc với 11.168 nhân viên nên hàm lượng dữ liệu phù hợp, đảm bảo đủ để thực hiện nghiên cứu có tính khả thi về mặt khoa học và phương pháp luận. Tuy nhiên, việc thực hiện các nghiên cứu này lại là thế mạnh của các trường đại học và học viện. Do đó, Ngân hàng Á Châu và Đại học Thái Bình Dương có thể trao đổi hợp tác với nhau trong hoạt động này”.

Theo đó, giảng viên, sinh viên Khoa Kinh tế và Luật của Đại học Thái Bình Dương đam mê nghiên cứu có thể phối hợp với ACB thảo luận triển khai các chủ đề phù hợp. Ngoài ra, TBD có thể kết nối với ACB cùng các ngân hàng khác chia sẻ nguồn thông tin và dữ liệu phù hợp, có ích dành cho các cộng đồng Banker đặc biệt là trong thời đại số hiện nay.