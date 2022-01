Ngăn đông mềm chuẩn – trợ thủ đắc lực cho chị em ngày Tết

(VTC News) -

Một trong những nguyên nhân khiến người nội trợ không có được những món ăn tròn vị ngày Tết là từ thói quen rã đông thực phẩm thiếu khoa học. Những ngày cuối năm, quỹ thời gian của người nội trợ buộc phải “chia năm xẻ bảy” để chu toàn mọi việc: sắm sửa đồ đạc, trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị quà biếu cho hai bên nội – ngoại.

Đặc biệt, áp lực bếp núc kéo dài từ 23 tháng Chạp; Giao thừa; Tất niên đến những mâm cỗ thịnh soạn trong 3 ngày Tết... trở thành nỗi ám ảnh khiến hội chị em "khó thở" với muôn vàn nỗi lo.

Thế hệ tủ lạnh Panasonic đông mềm diệt khuẩn bảo vệ sức khỏe.

Rã đông thực phẩm sai cách

Làm dâu phố cổ, chị Ngọc Hà (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: “Từ chiều 30 Tết, tôi tất bật chuẩn bị. Tay trái canh lửa luộc gà, tay phải đảo nồi xôi gấc. Tiếp đến là bánh chưng, khoanh giò, đĩa nem, chén rượu. Về thao tác nấu ăn, tôi đã thành thục nên rất nhanh. Nhưng tốn thời gian nhất là việc rã đông thực phẩm, để mọi nguyên liệu đều ở trạng thái sẵn sàng, chỉ việc chế biến. Tôi thường rã đông bằng nước lạnh, cứ 30 phút lại thay nước mới một lần. Vất vả vô cùng, đôi khi phải mất từ 2 – 3 tiếng mới chuẩn bị xong nguyên liệu cho một món”.

Chị Thanh Hoa (Thảo Điền, TP.HCM) lại băn khoăn khi chất lượng món ăn không đúng như kỳ vọng.

“Rã đông bằng lò vi sóng là cách dễ nhất. Nhưng khi đó, miếng thịt bị chín ép mặt ngoài, trong khi phía trong vẫn đông cứng. Đặc biệt với món nem thì không thể áp dụng cách này. Bởi phần nhân sẽ bị bết dính, không thấm đều gia vị. Chưa kể phần nước đọng lại phía trong thịt sẽ tiết ra khi rán, khiến chiếc nem thành phẩm khó đảm bảo độ giòn. Tôi cũng thử áp dụng cách ngâm hoặc xối nước nóng vào thịt, cá, nhưng làm vậy dưỡng chất không thể giữ được trọn vẹn” – chị Thanh Hoa băn khoăn.

Tết thảnh thơi hơn khi nấu ngay không cần rã đông.

Thấu hiểu nỗi lo của người nội trợ, PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng QG tư vấn: “Thời gian rã đông càng lâu, chất dinh dưỡng càng bị hao hụt. Ấy là chưa nói đến việc protein trong thực phẩm bị vón, khi chế biến có cảm giác dai, vị ngọt giảm. Một số vitamin B và C trong thực phẩm cũng bị mất mát trong quá trình rã đông”.

Để chuyện bếp núc không còn là "gánh nặng", PGS.TS Nguyễn Thị Lâm khuyên người nội trợ sử dụng các sản phẩm tủ lạnh trang bị ngăn đông mềm chuẩn, giúp giảm bớt công đoạn rã đông, có thể nấu ngay mà vẫn an tâm về hương vị, dưỡng chất.

"Cánh tay phải" đắc lực cho Tết nhàn tênh

Sản phẩm của Panasonic chiếm ưu thế trên thị trường nhờ đảm bảo nhiệt độ đông mềm tối ưu cho thực phẩm là – 3 độ C, hạn chế tối đa sự xâm nhập và phát triển của vi khuẩn. Bởi ở mức nhiệt lý tưởng này, bề mặt thực phẩm sẽ hình thành lớp “áo giáp bảo vệ”, ngăn chặn oxy hóa và vi khuẩn lây lan, điều mà các mức nhiệt cao hơn như -1 độ C hay 0 độ C không thể làm được. Nhờ đó, thịt không bị mất màu đỏ, không có mùi và không rỉ nước lên tới 7 ngày lưu trữ.

Để nhiệt độ đông mềm ổn định ở ngưỡng – 3 độ C, Panasonic lắp thêm hệ thống cảm biến nhiệt cho riêng ngăn đông mềm, kèm theo đó là thiết kế ngăn kín, hạn chế tác động từ bên ngoài.

Ngăn đông mềm siêu tốc Prime Fresh+ bảo quản thực phẩm tươi ngon tới 7 ngày.

Đặc biệt, với sự cải tiến từ ‘thế hệ mới’ Prime Fresh+, tốc độ cấp đông mềm nhanh hơn gấp 4 lần so với thông thường. Chỉ sau 30 phút, thực phẩm sẽ có lớp đông nhẹ trên bề mặt. Sau 2 tiếng, lớp băng mỏng này sẽ đạt mức nhiệt độ – 3 độ C.

Ưu việt hơn, với BlueAg+, công nghệ diệt khuẩn hiệu quả 99,99%* tích hợp trong ngăn đông mềm, Panasonic đã chứng tỏ ưu thế của người tiên phong khi đảm bảo thực phẩm luôn tươi ngon trong 7 ngày, lại giữ trọn vẹn cả vị và chất dinh dưỡng.

Món quà “giải phóng” nỗi ám ảnh bếp núc

Người nội trợ mong muốn ‘lên đời’ tủ lạnh với ngăn đông mềm có thể tham khảo sản phẩm các dòng Tủ lạnh 2 cánh ngăn đá dưới của Panasonic như NR-BX471WGKV, NR-BV360GKVN,.... Đây được coi là món quà hoàn hảo dịp đầu Xuân, giúp giải phóng thời gian, năng lượng và nỗi âu lo về chất lượng thực phẩm luôn thường trực trong mỗi gia đình.

Bên cạnh ngăn đông mềm, sản phẩm nổi bật nhờ được trang bị bộ lọc Ag Clean trên ngăn mát, giúp ức chế 99,9%* nấm mốc và vi khuẩn sinh sôi, đảm bảo luồng khí sạch khắp nơi và khử mùi hiệu quả, cùng với tính năng lấy nước ngoài kháng khuẩn tiện lợi cũng được coi là một ưu điểm vượt trội của sản phẩm.

Các dòng tủ lạnh 2 cánh ngăn đá dưới của Panasonic như NR-BX471WGKV, NR-BV360GKVN,... cũng đáp ứng tiêu chí tiết kiệm điện năng, giảm thiểu chi phí sinh hoạt cho các gia đình.