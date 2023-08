Ngăn chặn hành vi trộm cắp thiết bị trên lưới điện ở Hà Nội

(VTC News) -

Theo thống kê của EVNHANOI, số lượng dây tiếp địa bị kẻ gian trộm mất với số lượng là: 408m dây tiếp địa bằng đồng loại M240mm²; 1384m dây tiếp địa bằng đồng loại M120mm² và loại M95mm²; 45m dây tiếp địa bằng đồng loại M50mm² tại 32/68 vị trí cột đầu cáp nằm trải rộng trên địa bàn 13 quận, huyện, thị xã. Ước tính thiệt hại cho việc thay thế thiết bị trên khoảng 700 - 800 triệu đồng.

Hệ thống tiếp địa bằng đồng liên tục bị kẻ gian cắt trộm thời gian qua.

Tình trạng bị mất trộm các phụ kiện, thiết bị trên cùng thời điểm tại nhiều khu vực khác nhau thuộc địa bàn TP Hà Nội ảnh hưởng không nhỏ đến tình trạng vận hành ổn định của hệ thống điện 110kV, đặc biệt trong mùa mưa bão kèm theo sét.

Tang vật của các đối tượng bỏ lại hiện trường khi bị cán bộ công nhân viên EVNHANOI phát hiện.

Vào thời điểm 1h00 ngày 09/8/2023, bằng nhiều biện pháp giám sát kiểm tra, cán bộ công nhân viên EVNHANOI đã phát hiện đối tượng đang thực hiện hành vi trộm cắp dây tiếp địa. Tuy nhiên khi nhóm công tác tiến hành vây bắt, đối tượng đã trốn thoát và để lại những dụng cụ gây án tại hiện trường như kìm cắt, dao trổ, găng tay, áo bảo hộ…

EVNHANOI thực hiện nhiều biện pháp để bảo vệ tài sản của ngành điện.

Ngay khi phát hiện bị mất các thiết bị, EVNHANOI thực hiện thay thế các dây tiếp địa; thực hiện làm rào bằng dây thép gai quanh vị trí chân cột; tháo bỏ một số chân thang trèo; lắp đặt Camera theo dõi và thiết bị cảnh báo xâm nhập tại các vị trí cột đầu cáp 110kV trên địa bàn phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm.

EVNHANOI gửi văn bản đến Phòng An ninh Kinh tế Công an TP Hà Nội; Công an quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn sở tại; đề nghị phối hợp, hỗ trợ trong công tác kiểm tra, xác minh, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi trộm, cắp các phụ kiện, thiết bị của hệ thống lưới điện 110kV trên địa bàn.

Các đối tượng ngang nhiên tách phần vỏ bọc để lấy lõi đồng tại ngay vị trí gây án.

Tuy nhiên các đối tượng vẫn liều lĩnh thực hiện hành vi trộm cắp nhiều lần tại một vị trí như: cột 05 tuyến 110kV Vân Trì đi Nội Bài mất 8 lần; cột 15 tuyến 110kV Chèm đi Hà Đông mất 5 lần; cột 15M tuyến 110kV Hà Động đi Mai Động và từ Hà Đông đi Thượng Đình mất 8 lần…, thậm chí còn ngang nhiên tách phần vỏ bọc để lấy lõi đồng và bỏ lại ngay tại hiện trường.

Cần ngăn chặn hành vi trộm cắp thiết bị trên lưới điện để đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục phục vụ Thủ đô.

Vật tư, thiết bị điện bị mất, không chỉ ảnh hưởng về kinh tế mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn lưới điện, tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại các thiết bị trên hệ thống và thiết bị điện của người dân, hơn nữa có thể gây thiệt hại đến tính mạng người thực hiện hành vi trộm cắp.

Trước thực trạng này, các cấp chính quyền thành phố, địa phương và cơ quan chức năng cần tích cực phối hợp với ngành Điện để điều tra, sớm phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng trộm cắp thiết bị điện, phá hoại công trình điện. Đồng thời, mỗi người dân địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ tài sản Nhà nước.

Nếu phát hiện những hành động trộm cắp vật tư, thiết bị lưới điện, người dân nên thông báo ngay cho công an địa phương hoặc Tổng đài EVNHANOI 19001288 (phục vụ 24/7) để kịp thời ngăn chặn.