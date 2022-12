Ngăn chặn 2 nhóm thiếu niên hỗn chiến bằng dao phóng lợn

(VTC News) -

Trước đó, 0h ngày 5/12, 3 tổ công tác 911 Công an TP Đà Nẵng nhận tin báo của người dân với nội dung sắp xảy ra trận hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh thiếu niên tại đường Mê Linh (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) nên điều động 36 cán bộ chiến sỹ tăng cường tuần tra.

Đến 0h15, lực lượng tuần tra phát hiện khoảng 10 xe máy, 15 thanh niên mang hung khí gồm ba chĩa, dao phóng lợn, mã tấu, dao phay… tiến đến khu vực. Lúc này, 2 tổ công tác từ 2 hướng mật phục, lao thẳng vào đội hình nhóm thanh niên để chia cắt, vây bắt đối tượng.

Phát hiện Cảnh sát 911, cả nhóm bỏ chạy tán loạn. Sau khi vây bắt, lực lượng 911 bắt giữ 2 đối tượng cùng hung khí gồm Nguyễn Viết Quốc Việt và Trương Công Nhất (16 tuổi, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu).

Trần Phước Lanh và hung khí.

Hai đối tượng khai nhận đã cùng nhiều thanh niên khác tập trung hung khí, chuẩn bị hỗn chiến vì mâu thuẫn với một nhóm khác ở khu vực Thanh Vinh (phường Hòa Khánh Bắc).

Đặc biệt, Việt và Nhất cùng khai nhận nhóm của mình do Trần Phước Lanh (17 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Bắc) cầm đầu. Sau khi truy xét, đến 7h ngày 5/12, Công an phường Hòa Khánh Bắc bắt giữ được Trần Phước Lanh khi đang lang thang trên đường, đồng thời thu giữ được một số hung khí tự tạo do nhóm của Lanh cất giấu từ sau khi bị truy đuổi.

Lanh khai nhận, sau khi bị lực lượng 911 truy bắt, cả nhóm mạnh ai nấy chạy. Đối tượng còn cho biết đã nhờ một người ở xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang) rèn hung khí, sau đó phân phát cho cả nhóm để đi hỗn chiến.

Theo điều tra, Trần Phước Lanh có nhân thân xấu. Trước cuộc hỗn chiến bất thành rạng sáng 5/12, Lanh đã sử dụng bom xăng cũng để giải quyết mâu thuẫn. Đối tượng vừa bị TAND quận Liên Chiểu tuyên án 2 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng. Trong lúc đang chờ thi hành án, Lanh tiếp tục cầm đầu nhóm này đi chém nhau.