Ngắm nhìn bộ ảnh năm mới tết Tân Sửu của doanh nhân Hồ Thảo My

(VTC News) -

Trong không khí lễ hội náo nức của những ngày mùa đông của năm mới, doanh nhân Hồ Thảo My bất ngờ tung bộ ảnh mới lấy cảm hứng từ những chiếc áo lông sang trọng – sản phẩm làm nên thương hiệu của Thảo My và thời trang Mina. Theo đuổi hình tượng trưởng thành, sang trọng, đầy quyền lực, Hồ Thảo My liên tục “đốt mắt” người hâm mộ bằng nét mặt và thần thái vừa ngọt ngào, vừa kiêu kỳ.

Những chiếc áo lông mang thương hiệu của Hồ Thảo My luôn được lòng rất nhiều bạn trẻ yêu thời trang. Vốn dĩ lông là chất liệu rất khó để phối đồ đẹp, nhưng chỉ cần khéo léo một chút, các fashionista có thể biến hóa cho set đồ trở nên lộng lẫy và sang trọng. Nắm bắt được xu hướng này, để chuẩn bị cho mùa lễ hội xuân sắp tới, Hồ Thảo My nhập về rất nhiều mẫu mã cực kỳ chất lượng với giá thành hợp lý để chiều lòng các khách hàng.

“Thành công chỉ có được khi bạn hết lòng với đam mê của mình” – Thảo My chia sẻ.

Thảo My bật mí, trong năm 2021 cô sẽ tiếp tục theo đuổi hình tượng này đồng thời thử thách bản thân với những dự định mới. Thảo My mong muốn rằng với nỗ lực cũng như cố gắng của mình, người hâm mộ sẽ tiếp tục ủng hộ cô trong các dự án trên con đường sự nghiệp của cô.