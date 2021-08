Ngắm dàn mỹ nhân nóng bỏng của Vũ trụ Điện ảnh Marvel

Không chỉ chinh phục khán giả với những cuộc đấu mãn nhãn, Vũ trụ Điện ảnh Marvel để lại ấn tượng bởi dàn mỹ nhân như Scarlett Johansson, Brie Larson, Elizabeth Olsen...

Scarlett Johansson (Góa phụ đen):

Từ ngày gia nhập Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) năm 2011, Scarlett Johansson ghi dấu ấn với vẻ đẹp sắc nét, ba vòng gợi cảm. Iron Man 2 (2010) là bước đệm đưa mỹ nhân 37 tuổi trở thành sao hạng A ở Hollywood. Sau 11 năm gắn bó với MCU, Scarlett Johansson được Disney sản xuất cho phần phim riêng về siêu điệp viên Natasha Romanoff. Đầu tháng 7, nữ diễn viên tuyên bố rời MCU sau nhiều năm gắn bó. Ít lâu sau quyết định rời nhà chuột, nữ diễn viên kiện chính sách phát đồng thời Black Widow ngoài rạp lẫn trên ứng dụng phát trực tuyến. Johansson cho rằng việc phát Black Widow trên Disney+ là vi phạm hợp đồng, ảnh hưởng trực tiếp đến khoản ăn chia lợi nhuận mà cô sẽ nhận được. Đáp lại, đại diện Disney cho rằng chính sách mới chỉ có lợi chứ không gây hại cho cô. Việc phát song song trên Disney+ giúp nữ diễn viên có khoản lợi nhuận bổ sung bên cạnh thù lao 20 triệu USD . Hiện tại, cô tập trung lo cho gia đình. Scarlett Johansson và bạn trai Colin Jost kết hôn vào tháng 10/2020. Trong mùa dịch bệnh, hai ngôi sao chỉ mời người thân và một số bạn bè dự tiệc. Đám cưới của "góa phụ đen" và diễn viên Saturday Night Live được thông báo qua tổ chức từ thiện Meals on Wheels.

Florence Pugh (Black Widow tiềm năng của Marvel)

Trong bom tấn Black Widow vừa phát hành ở Bắc Mỹ, Florence Pugh đóng vai điệp viên Yelena Belova. Đây là lần đầu sao nữ sinh năm 1996 xuất hiện tại Vũ trị Điện ảnh Marvel. Sau khi vai diễn của Scarlett Johansson ở MCU kết thúc, Pugh sẽ là Góa phụ đen mới, viết tiếp những câu chuyện ở Marvel trong tương lai. Theo Digital Spy, vai diễn điệp viên Yelena Belova mở ra nhiều cơ hội cho nữ diễn viên. Khán giả và giới phê bình cho rằng màn trình diễn của Florence Pugh trong phim không hề lép vế khi đặt cạnh Scarlett Johansson. Ngoài khả năng diễn xuất đa dạng, Pugh được truyền thông chú ý khi công khai hẹn hò đạo diễn Zach Braff - người lớn hơn cô 21 tuổi - năm 2019. Sao phim Black Widow thừa nhận cô đối mặt với chỉ trích suốt 3 năm qua. “Tôi không hiểu vì sao mọi người lại tức giận khi tôi hẹn hò Braff. Có lẽ họ mong tôi yêu người trẻ tuổi hơn, chẳng hạn như Timothée Chalamet (bạn diễn của nữ diễn viên trong Little Women)”, cô trả lời The Sunday Times.

Elizabeth Olsen (Scarlet Witch)

Từ khi Elizabeth Olsen gia nhập biệt đội siêu anh hùng, cô trở thành đối trọng với Scarlett Johansson trong bộ phim khoa học viễn tưởng. Người hâm mộ của MCU liên tục so sánh nhan sắc, diễn xuất của hai nhân vật thủ vai Black Widow và Scarlet Witch. Vai diễn dị nhân nắm trong tay ma thuật tối thượng có thể bắn ra những tia sét đốt cháy mọi thứ qua diễn xuất của Elizabeth đã trở thành biểu tượng. Điều đó giúp nữ diễn viên được Disney ưu ái, phát triển thành phần phim riêng mang tên WandaVision. Trước khi gia nhập Vũ trụ Điện ảnh marvel, Olsen bị lu mờ bởi tên tuổi của hai người chị song sinh Mary-Kate và Ashley Olsen. Hai phụ nữ sinh năm 1986 phát triển đế chế thời trang The Row, mang về cho họ 500 triệu USD . "Lớn lên cùng các siêu sao (ám chỉ hai chị gái) chắc chắn không phải là tuổi thơ bình thường", Elizabeth nói trong chương trình Lorraine. Hiện tại, tuy chỉ sở hữu khối tài sản 12 triệu USD , thấp hơn nhiều so với hai chị gái, danh tiếng của cô lại vượt trội hơn với danh hiệu "mỹ nhân của biệt đội siêu anh hùng".

Brie Larson (Captain Marvel)