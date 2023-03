Nga ‘vô hiệu hoá’ đòn trừng phạt phương Tây thế nào?

Bất chấp những hạn chế mới về tài chính và hậu cần đối với các nhà xuất khẩu Nga, quan hệ thương mại giữa Moskva với nước ngoài vẫn mạnh mẽ. Thặng dư tài khoản vãng lai của Nga đạt mức cao kỷ lục 227,4 tỷ USD vào năm ngoái, tăng 86% so với năm 2021.

Tăng trưởng kinh tế Nga chỉ giảm 2,5% trong năm ngoái - mức giảm nhỏ hơn đáng kể so với mức giảm trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 1998 (5,3%) và cuộc đại suy thoái năm 2008 (7,9%). Trái với dự đoán của nhiều nhà kinh tế phương Tây, tỷ lệ thất nghiệp của Nga không những không tăng mà thực tế đã chạm mức thấp kỷ lục thời hậu Xô Viết là 3,7% vào tháng 12/2022.

Tuy nhiên, thực tế khác so với dự báo. Mặc dù lệnh trừng phạt khiến đồng rúp giảm giá trị vào thời điểm đầu và lạm phát tăng vọt, song tác động gây sốc này chỉ diễn ra thời gian ngắn. Trong vòng vài tuần, đồng rúp phục hồi giá trị trước xung đột. Tương tự, lạm phát đạt mức cao nhất là 17,8% vào tháng 4/2022 và sau đó bắt đầu giảm dần, chạm mức 11,8% vào tháng 1/2023.

Trong suốt xung đột, Nga duy trì thương mại với các quốc gia khác như Trung Quốc bằng cách xuất khẩu hàng hóa như dầu, khí đốt, than và uranium và hợp tác với Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) để xuất khẩu dầu. Điều đó giúp giữ cho nền kinh tế Nga phát triển.

Bên cạnh đó, đòn trừng phạt của EU gặp khó khăn khi khối không đạt được sự đồng thuận của của toàn bộ liên minh. Thủ tướng Hungary Viktor Orban nhấn mạnh lệnh cấm vận gây tổn hại cho EU nhiều hơn so với Nga. Gần đây, ông nói đòn trừng phạt mà EU áp đặt đối với Nga khiến kinh tế Hungary thiệt hại 10 tỷ euro.

Tuy nhiên, theo giới phân tích, khả năng phục hồi của nền kinh tế Nga chủ yếu không phải do năng lực về mặt kỹ thuật của ngân hàng trung ương hay các biện pháp trừng phạt chưa đạt hiệu quả, mà do lỗ hổng trong lệnh trừng phạt.

The New York Times nhận định, các chỉ số về nền kinh tế Nga trong thời gian qua đặt ra câu hỏi về tính hiệu quả của lệnh trừng phạt mà phương Tây. Nhiều nước gặp khó trong việc cắt đứt hoặc giảm bớt quan hệ thương mại với Nga, nhất là giảm phụ thuộc năng lượng và hàng hóa cơ bản khác từ Moskva. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Nga có biện pháp đảm bảo giá trị đồng rúp và giữ cho thị trường tài chính ổn định.

Trong khi đó, thu nhập từ nhiên liệu hóa thạch của Nga đạt 1,08 tỷ USD/ngày trong quý 2/2022 khi giá tăng. Con số này giảm xuống còn khoảng 560 triệu USD/ngày trong tháng 2/2023, song đây vẫn là nguồn doanh thu khổng lồ. Đức đã mua 24 tỷ euro nhiên liệu hóa thạch của Nga tính từ tháng 2 năm ngoái.

Mọi lĩnh vực của nền kinh tế Nga từ khí đốt, dầu mỏ, tài chính, thương mại, công nghệ... đều bị ảnh hưởng bởi loạt hạn chế của phương Tây. Thế nhưng, công ty Nga dần thích nghi. Bị loại trừ khỏi hệ thống SWIFT, các ngân hàng Nga dựa vào bên trung gian để né đòn trừng phạt.

Theo đó, hàng hóa phương Tây được nhập khẩu vào Nga thông qua nước thứ ba như Kyrgyzstan, Armenia hoặc Georgia. Đây là những quốc gia có biên giới nằm ở trung tâm của các tuyến thương mại, cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp Nga.

The New York Times cho biết, trong tháng 1, Armenia ghi nhận sự bùng nổ trong lĩnh vực nhập khẩu và xuất khẩu điện thoại thông minh sang Nga. Các lô hàng điện thoại từ nhiều nước nhập khẩu vào nước này đã tăng vọt, lên gấp hơn 10 lần so với những tháng trước.

Ông Andrew S. David, chuyên gia nghiên cứu cao cấp tại Tổ chức thúc đẩy chính sách Silverado (Mỹ), nhận định xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga đạt mức cao kỷ lục trong tháng 12/2022, giúp bù đắp cho sự sụt giảm mạnh trong thương mại với châu Âu. Điện thoại của Apple và Samsung cũng bắt đầu tìm đường quay trở lại Nga, thông qua các nước láng giềng thân thiện, các chuyến hàng chở mặt hàng khác đến Nga cũng tăng trở lại.

Trong khi đó, ngành công nghiệp thực phẩm cũng có thể phục hồi nhờ sự xuất hiện của các công ty địa phương thay thế thương hiệu phương Tây, như Pepsi hay Coca-Cola.

Phương Tây cũng áp đặt giới hạn giá dầu xuất khẩu của Nga không được vượt quá 60 USD/thùng, đồng thời áp hạn chế đối với lĩnh vực bảo hiểm hàng hải nhằm chặn doanh thu của Moskva. Một số nhà phân tích cho rằng Nga đang né đòn này bằng cách sử dụng tàu không phụ thuộc vào bảo hiểm hoặc tài chính của phương Tây.

Theo ông Ami Daniel, giám đốc điều hành của công ty dữ liệu hàng hải Windward, ông đã chứng kiến hàng trăm trường hợp người dân từ các quốc gia như Các Tiểu vương quốc Ả-Rập Thống nhất, Ấn Độ, Trung Quốc, Pakistan, Indonesia và Malaysia mua tàu để vận chuyển dầu thuê cho Nga.

Ông Daniel cho biết công ty của ông cũng đã ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ trong các hoạt động vận chuyển được xem là nỗ lực của Nga nhằm tránh đòn trừng phạt, bao gồm chuyển dầu ở vùng biển xa, vùng biển quốc, cũng như tắt thiết bị theo dõi vệ tinh hoặc truyền tọa độ giả nhằm tránh bị kiểm soát.