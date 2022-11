Nga và Ấn Độ thảo luận về việc hợp tác sản xuất vũ khí

Ngày 8/11, tại thủ đô Moskva, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar, thảo luận về nhiều lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa hai nước, bao gồm sản xuất chung vũ khí.

Phát biểu tại cuộc họp báo về kết quả hội đàm, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết, hai Bộ trưởng nhất trí rằng, việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược, đặc quyền Nga-Ấn là vì lợi ích cơ bản của nhân dân hai nước và góp phần duy trì ổn định và an ninh quốc tế và khu vực.

Bộ trưởng Lavrov cho biết, ông đã thảo luận với người đồng cấp Ấn độ S. Jaishankar về triển vọng hợp tác quân sự-kỹ thuật: “Chúng tôi đã thảo luận chi tiết về tình trạng và triển vọng hợp tác quân sự-kỹ thuật, bao gồm cả việc sản xuất chung các loại vũ khí hiện đại”.

Hai bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S.Jaishankar và Nga S.Lavrov. (Nguồn: Tass)

Hai Bộ trưởng Nga-Ấn độ cũng đã thảo luận về hợp tác năng lượng hạt nhân, lĩnh vực vũ trụ, ghi nhận những động lực tích cực của thương mại song phương.

Theo người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga, đến tháng 9, kim ngạch thương mại giữa hai nước tăng hơn 130% so với cùng kỳ năm ngoái, thực tế đạt 17 tỷ USD. Ông bày tỏ tin tưởng rằng, Nga và Ấn Độ sẽ sớm đạt được mục tiêu đưa thương mại lên 30 tỷ USD. Ông đã thảo luận chi tiết với người đồng cấp Ấn độ về hiện trạng và triển vọng đàm phán đang diễn ra về việc khởi động hành lang vận tải quốc tế Bắc Nam và một số lĩnh vực khác liên quan đến hậu cần trong khu vực chung của hai nước.

Hai Bộ trưởng ghi nhận những triển vọng tốt đẹp về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, bao gồm việc gia tăng xuất khẩu hydrocacbon từ Nga sang thị trường Ấn Độ và cùng tham gia vào các dự án sản xuất chúng, bao gồm cả ở Viễn Đông và thềm Bắc Cực của Liên bang Nga.

Theo người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga, các bộ trưởng đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các nền tảng quốc tế, nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc đàm phán tích cực về việc ký kết các thỏa thuận về khu vực thương mại tự do giữa EAEU và Ấn Độ, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và G20.

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S.Jaishankar nhấn mạnh rằng, Ấn Độ và Nga có mối quan hệ đối tác lâu dài, mang lại lợi ích cho cả hai nước trong nhiều thập kỷ. Đó là thương mại, đầu tư, năng lượng.v.v., cũng như các lĩnh vực nhạy cảm như quốc phòng, vũ trụ và năng lượng hạt nhân.

Ấn Độ muốn "duy trì những lợi thế trong quan hệ với Nga cả trong tương lai". Do đó, nước này sẽ không tham gia gây áp lực lên Liên bang Nga. Mặc dù vậy, theo Bộ trưởng Jaishankar, Ấn độ lo ngại về các vấn đề an ninh năng lượng và lương thực, vốn đã trở nên trầm trọng hơn do cuộc xung đột Ukraine-Nga. Ấn Độ ủng hộ quay trở lại đối thoại và ngoại giao, giải quyết hòa bình xung đột giữa Nga và Ukraine.