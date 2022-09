Nga tuyên bố không điều chỉnh kế hoạch chiến dịch quân sự đặc biệt

(VTC News) -

Hôm 16/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, kế hoạch về hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine không thay đổi và mục tiêu chính vẫn là giải phóng toàn bộ lãnh thổ của hai nước cộng hòa Donbass.

“Mục tiêu chính là giải phóng toàn bộ lãnh thổ Donbass. Nhiệm vụ này vẫn tiếp tục, bất chấp những nỗ lực phản công của quân đội Ukraine”, Tổng thống Vladimir Putin nói với các phóng viên bên lề hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở Samarkand, Uzbekistan.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: TASS)

“Không có điều chỉnh nào đối với kế hoạch này. Bộ Tổng tham mưu đưa ra các quyết định hoạt động trong quá trình thực hiện chiến dịch quân sự, nêu ra mục tiêu chính”, ông Putin nói thêm.

Lãnh đạo Nga cho biết, quân đội nước này tiếp tục đạt được những bước tiến ở Donbass. Ông cũng nhấn mạnh, Moskva "không vội vàng" ở Ukraine.

Bình luận về “Hiệp ước An ninh Kiev” do Ukraine công bố trong tuần này, Tổng thống Putin lưu ý rằng Nga và Ukraine đã vạch ra một loạt các điều khoản và đảm bảo an ninh để chấm dứt xung đột hồi tháng 3 tại cuộc đàm phán ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, song Kiev đã phớt lờ điều này sau đó.

Theo ông Putin, phương Tây có kế hoạch tách rời Nga trong nhiều thập kỷ. Ông nhấn mạnh, một trong những lý do khiến Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine là do một số nước phương Tây quyết định sử dụng Kiev để đạt được điều đó.

Ông Putin cảnh báo Ukraine sẽ phải hứng chịu hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục thực hiện các cuộc phản công như thời gian gần đây. Ông cho rằng Moskva đã phản ứng “kiềm chế” đối với các hành động tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự, trong đó có cả việc nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạt nhân bên trong nước Nga. Hành vi như vậy của Ukraine là không thể chấp nhận được.