Nga tung video UAV cảm tử tấn công xe tăng và pháo tự hành Ukraine

(VTC News) -

Các cuộc tấn công được thực hiện trong trục “Nikolayev-Krivoy Rog”, Quân đội Nga cho biết, dường như đề cập đến trận chiến đang diễn ra ở khu vực Kherson - nơi các lực lượng Ukraine tiếp tục nỗ lực đánh bật quân đội Nga.

Đoạn video đã được Quân đội Nga công bố ngày 13/10, kết hợp các hình ảnh do UAV kamikaze và UAV giám sát ghi lại về các cuộc không kích. Trong video, UAV Nga tấn công trực diện vào xe tăng, pháo tự hành của Ukraine, một xe bọc thép HMMWV do Mỹ sản xuất và một chiếc xe dân dụng do một nhóm binh sĩ sử dụng.

Nguồn video: Bộ Quốc phòng Nga

“Kết quả của việc sử dụng UAV, một số xe tăng, pháo tự hành và xe bánh lốp, bao gồm cả những loại do các nước NATO cung cấp, đã bị phá hủy”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố.

Mặc dù quân đội Nga không cho biết cụ thể loại đạn được sử dụng trong các cuộc tấn công, nhưng cảnh quay cho thấy đây là phiên bản nâng cấp của UAV Lancet kamikaze. Được phát triển bởi Zala Aero - công ty con của Tập đoàn Kalashnikov, UAV này mang một đầu đạn nặng 5kg và có khả năng hoạt động trên không trong hơn một giờ.

Không giống như phiên bản trước đó của Lancet, UAV nâng cấp có cánh trước lớn và cánh đuôi nhỏ hơn, trong khi phiên bản trước đây có hai cánh hình chữ X đối xứng.