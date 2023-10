(VTC News) -

Nga tung video phá hủy xe bọc thép do Mỹ sản xuất.

Theo RT, trong đoạn video được công bố hôm 24/10, giống như do Lữ đoàn trinh sát số 100 của Nga thực hiện, các tên lửa chống tăng đã tấn công một số xe chiến đấu bộ binh bọc thép Stryker do Mỹ sản xuất. Số xe này được cho là do Ukraine vận hành trên tiền tuyến ở vùng Zaporizhzhia.

Địa điểm video được ghi lại có thể là gần thành phố Orekhov do Kiev kiểm soát.

Theo video, cuộc tấn công do Sư đoàn tấn công trên không cận vệ số 7, đơn vị đã phóng tên lửa vào các mục tiêu của Ukraine thực hiện.

Kiev hiện đang phải vật lộn với những thách thức trong việc đảm bảo sự hỗ trợ quân sự liên tục từ các nhà tài trợ phương Tây. Những rào cản này càng trở nên phức tạp bởi biến động chính trị tại hạ viện Mỹ, và thiếu những thành công rõ ràng trên chiến trường.

Đầu tuần này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi quân đội của ông tiến “ít nhất 500 mét” mỗi ngày để cải thiện tình hình tiền tuyến.