Nga thừa nhận số người chết vì dịch cao gấp ba lần công bố

(VTC News) -

Theo cơ quan thông tấn Rosstat của Nga, số người chết ở nước này từ tháng 1 tới tháng 11 vì mọi nguyên nhân tăng 229.700 trường hợp so với năm 2019.

"Hơn 81% tỷ lệ người chết gia tăng trong giai đoạn này là do COVID-19", Phó Thủ tướng Tatiana Golikova cho biết hôm 28/12.

Tuyên bố này đồng nghĩa, số người chết vì dịch của Nga rơi vào khoảng hơn 186.000 trường hợp. Con số này cao gấp ba lần so với thống kê hiện tại của nước này là 55.265 trường hợp.

Với hơn 186.000 người chết vì dịch, Nga trở thành nước có số ca bệnh thiệt mạng vì COVID-19 cao thứ ba thế giới, chỉ sau Mỹ và Brazil.

Phó Thủ tướng Tatiana Golikova. (Ảnh: Reuters)

Theo The Hill, Tổng thống Putin trong nhiều tháng luôn nhấn mạnh việc duy trì tỷ lệ thiệt mạng vì dịch thấp là dấu hiệu cho thấy thành công của Nga trong cuộc chiến chống dịch.

Nga là quốc gia đầu tiên phê chuẩn vaccine COVID-19 trên thế giới, nhưng vấp phải nhiều hoài nghi từ các chuyên gia thế giới vì thiếu dữ liệu về thời gian thử nghiệm lâm sàng.

Hiện Nga đã cấp phép lưu hành cho 2 loại vaccine ngừa COVID-19 gồm Sputnik V do Trung tâm Gamaleya ở Moskva phát triển và EpiVacCorona do các chuyên gia Trung tâm Vector ở Siberia điều chế. Sắp tới, vaccine thứ 3 do Trung tâm Khoa học nghiên cứu và phát triển các chế phẩm sinh học miễn dịch liên bang mang tên Chumakov sẽ được đăng ký.

Từ 8/12, Nga triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 trên toàn quốc và dự kiến khoảng 480.000 liều sẽ được sử dụng trong tháng này.

Theo thông báo từ Điện Kremlin hôm 27/12, Tổng thống Putin có khả năng sẽ sớm tiêm vaccine Sputnik V.

“Tổng thống đã quyết định và đang chờ mọi thủ tục hoàn tất”, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay.

Trước đó, Bộ Y tế Nga cho hay vaccine Sputnik V được chứng nhận sử dụng cho người lớn tuổi sau một thử nghiệm riêng. Theo đó, những người trên 60 tuổi có thể đăng ký chủng ngừa từ ngày 28/12,