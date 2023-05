Nga siết chặt an ninh Moskva trước lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5

(VTC News) -

"Tất cả các biện pháp cần thiết đang được thực hiện để đảm bảo an ninh, đặc biệt là khi có sự tham dự của các vị khách nước ngoài và lãnh đạo của chúng tôi. Mọi thứ đang được thực thi", phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov nói.

Ông Peskov cho biết Moskva phải cảnh giác với Kiev, tái khẳng định Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra quyết định đúng đắn khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Nga siết an ninh trước lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng. (Ảnh: TASS)

Hôm 5/5, website của điện Kremlin cho biết, Tổng thống Putin đã thảo luận với các thành viên thường trực Hội đồng An ninh quốc gia về các vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị kỷ niệm Ngày Chiến thắng (9/5) trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Nga siết an ninh trước lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng khi các lực lượng an ninh tích cực tăng cường bảo vệ tại thủ đô Moskva. An ninh tại thủ đô Moskva ở trong tình trạng báo động cao sau sự cố 2 máy bay không người lái (UAV) lao vào điện Kremlin và phát nổ hôm 3/5.

Defense Express cho hay, các trận địa phòng không đã được gia cố tại thủ đô Moskva cùng khu vực miền Trung nước Nga. Nhiều tổ hợp tên lửa phòng không S-400, Pantsir-S1 cùng pháo phòng không AA đã được điều động tới các khu vực này.

Trước đó, chính quyền thủ đô Moskva ban hành lệnh cấm toàn bộ máy bay không người lái, ngoại trừ những phương tiện được chính quyền cấp phép, hoạt động trên không phận thủ đô. Quyết định này được đưa ra nhằm ngăn chặn các UAV bất hợp pháp.

Ngày 9/5, Nga tiến hành lễ duyệt binh kỷ niệm 78 năm ngày Liên Xô giành chiến thắng trong Chiến tranh Thế giới thứ 2. Sự kiện này sẽ có sự tham gia của Tổng thống Vladimir Putin cùng đông đảo các quan chức cấp cao của Nga cũng như quan khách quốc tế.

Kông Anh (Nguồn: TASS)