Nga sẵn sàng bổ sung 'nghĩa vụ' để duy trì hiệp ước vũ khí hạt nhân với Mỹ

Hiệp ước New START được ký kết vào năm 2010, và trở thành hiệp ước kiểm soát vũ khí duy nhất còn hiệu lực giữa hai nước. Năm ngoái, Mỹ đã rút khỏi hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF), được ký kết trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, sau khi cáo buộc Matxcơva vi phạm.

Nga xem Hiệp ước New START là “hòn đá tảng” đối với an ninh thế giới, sẵn sàng gia hạn thỏa thuận trong 5 năm mà không có bất kỳ điều kiện. Cả Washington và Matxcơva nhiều lần từ chối đề xuất của bên kia.

Hiệp ước cũng bắt buộc Nga và Mỹ trao đổi thông tin về số lượng đầu đạn và phương tiện phóng hai lần mỗi năm. New START dự kiến hết hạn vào tháng 2/2021 và có thể gia hạn nhiều nhất 5 năm nếu có sự đồng thuận của cả hai bên.

Hiệp ước New START quy định mỗi bên cắt giảm kho vũ khí tiến công chiến lược của mình để sau bảy năm kể từ ngày hiệp ước có hiệu lực, tổng số lượng vũ khí không vượt quá 700 tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa đạn đạo gắn trên tàu ngầm và máy bay ném bom hạng nặng, cũng như 1.550 đầu đạn và 800 thiết bị phóng tên lửa đã được triển khai và chưa được triển khai.

Không rõ liệu động thái “khiêm tốn” này của Nga có đủ để Tổng thống Trump gia hạn Hiệp ước New START trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng tới hay không. Tuy nhiên, điều này cho phép Tổng thống Trump lập luận rằng, ông đã đạt được nhiều thứ trong nỗ lực vun đắp mối quan hệ với Tổng thống Vladimir Putin của Nga.

Trước động thái của Nga, chính quyền Trump bày tỏ ủng hộ việc duy trì Hiệp ước New START (START-3). Các quan chức Mỹ cho biết, Washington sẵn sàng gặp các nhà ngoại giao Nga càng sớm càng tốt, ngay sau khi Matxcơva tuyên bố có thể thỏa hiệp theo yêu cầu của Mỹ.

