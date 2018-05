Nga My: 'Phạm Anh Khoa rủ tôi tới khách sạn, nhà riêng lúc nửa đêm'

Trả lời độc quyền, vũ công Nga My (23 tuổi) - thuộc vũ đoàn Bước nhảy - lần đầu công khai những tin nhắn ca sĩ Phạm Anh Khoa gửi để rủ cô "qua chơi" vào lúc nửa đêm.

Video: Nga My: "Không sợ Phạm Anh Khoa tức giận khi tiết lộ tin nhắn rủ rê"

Lê Hoàng Nga My sinh năm 1995, là vũ công thuộc vũ đoàn Bước nhảy. Cô có 6 năm kinh nghiệm làm vũ công chuyên nghiệp, từng tham gia hai mùa So you think you can dance (Thử thách cùng bước nhảy) vào năm 2012 và 2014.

Hiện tại, cô vẫn thường xuyên biểu diễn cùng vũ đoàn Bước nhảy cho nhiều giọng ca nổi tiếng như Thu Minh, Đông Nhi, Noo Phước Thịnh, Hồ Ngọc Hà... và cả Phạm Anh Khoa. Nga My và vũ đoàn của cô vừa tham gia chuyến lưu diễn qua 6-7 tỉnh thành vào hồi đầu năm 2018.

Sau khi chuyến lưu diễn đi qua vài ba tỉnh đầu, Nga My bắt đầu nhận được những tin nhắn từ Phạm Anh Khoa. Ban đầu, cô tưởng đó là những tin nhắn anh em trò chuyện vui vẻ, nhưng càng về sau, cô càng không nghĩ vậy.

Nga My công khai câu chuyện những tin nhắn của Phạm Anh Khoa sau khi chứng kiến những lời chỉ trích, xúc phạm "bất công" mà đồng nghiệp Phạm Lịch phải nhận sau khi tố Phạm Anh Khoa quấy rối tình dục.

"Phạm Anh Khoa nhiều lần nhắn tin rủ qua chơi tầm 11h đêm"

- Có thông tin chị cũng từng biết chuyện bị gạ tình của vũ công Phạm Lịch trước khi cô ấy công bố với truyền thông. Sự việc cụ thể là thế nào?

Chuyện của chị Phạm Lịch và ca sĩ Phạm Anh Khoa tôi cũng nghe qua, nhưng tôi không thấy lạ lắm. Trước tôi ít làm việc với anh Khoa, nhưng đầu năm nay tôi có cơ hội đi diễn cùng anh ấy.

Lúc đầu, tôi rất thích anh Khoa vì tôi xem nhiều chương trình game show của anh ấy như "Bố ơi mình đi đâu thế?" nơi anh Khoa chơi cùng con trai mình. Tôi rất thích tính cách anh Khoa thể hiện qua chương trình vì dường như đó là một người đàn ông rất chăm lo cho gia đình, rất phóng khoáng, thoải mái.

Vũ công Lê Hoàng Nga My khẳng định Phạm Anh Khoa thường xuyên nhắn tin rủ cô qua chỗ anh chơi và chỉ nhắn vào lúc gần nửa đêm.

Trong chương trình đó, chúng tôi đi diễn ở nhiều tỉnh, khoảng 6-7 tỉnh. Ở những tỉnh đầu, ca sĩ và vũ công bận nên không tiếp xúc nhiều, về sau tiếp xúc thì mới thân hơn. Đến khoảng tỉnh thứ ba gì đó thì sau một đêm diễn, tôi nhận được tin nhắn của anh Khoa qua mạng. Tôi cũng không hiểu vì sao anh tìm được Instagram của tôi.

Tôi nghĩ ừ chắc cũng kiểu nói chuyện anh em vui vẻ nên cũng nhắn lại. Nhưng được một lúc thì tôi nghĩ anh Khoa tiến hơi xa hơn mức anh em. Ở những tỉnh cuối, anh Khoa ngày càng nhắn tin nhiều hơn.

Chính vì vậy nên khi nghe câu chuyện của chị Lịch, tôi không bất ngờ, tôi nghĩ đó là bản tính của anh ấy rồi. Sau việc này tôi cảm thấy thương chị Lịch nhiều hơn.

- Cụ thể, Phạm Anh Khoa nhắn những điều gì khiến chị thấy là "trên mức anh em"?

Lúc đầu, đó là những tin nhắn chào hỏi bình thường. Có một đêm tôi vừa diễn xong thì anh ấy bắt đầu bằng cách hỏi tôi đang ở đâu. Tôi trả lời tôi vừa về đến khách sạn, đang cất đồ để cùng các chị em trong vũ đoàn đi ăn, rồi sáng mai bay về Sài Gòn. Nghe vậy anh Khoa hỏi "Thôi qua đây ăn với anh", "Mai anh đưa em về".

Tôi từ chối, nói phải về sớm vì có công việc, thì anh Khoa hẹn "Thế thôi để tỉnh sau, tỉnh sau là quê anh đấy, em có muốn đi cùng không, anh đưa em đi".

Tôi lại từ chối vì lý do "Em nhiều đồ lắm, không tiện" thì anh Khoa bảo "Quê anh mà, ra đấy đi, nhưng đừng đưa người yêu đi theo nhé". Tôi thấy hơi sượng nhưng cũng thật thà nói "Em đi làm vì công việc nên không dẫn người thân theo, có gì đến tỉnh đó gặp nhau" chứ không nhận lời đi cùng.

Cứ cách một tuần, anh Khoa lại nhắn tôi "Em đang làm gì, ở đâu, qua anh chơi". Thời điểm nhắn đều là tầm 11, 12h đêm.

Vài tin nhắn vào giờ đêm được gửi từ tài khoản Instagram "phamanhkhoa_singer".

- Tin nhắn rủ qua chơi được gửi vào thời gian, địa điểm nào?

Anh Khoa bảo tôi qua khách sạn anh ấy chơi, vì ca sĩ và vũ công nghỉ ở hai khách sạn khác nhau. Lúc đó là ban đêm vì chúng tôi vừa diễn xong. Đó là một tỉnh xa nên chúng tôi buộc phải ở lại để sáng mai bay về. Còn các tỉnh gần Sài Gòn thì chúng tôi về luôn trong đêm.

- Nhận được tin nhắn rủ qua khách sạn chơi vào ban đêm từ một người đàn ông có vợ con, khi đó chị nghĩ gì về họ?

Tôi nghĩ là anh ấy không tôn trọng con gái chúng tôi. Nhất là khi anh ấy lại là một nghệ sĩ nữa. Trước đó, tôi cũng rất yêu mến anh ấy với tư cách một nghệ sĩ. Nên khi nhận được tin nhắn đó, tôi cảm thấy không thể tin được.

- Chị có nghĩ đằng sau lời mời đó là tình cảm hay sự rung động chân thành từ người đàn ông đó?

Tôi không bao giờ nghĩ như vậy. Vì tôi và anh ấy tiếp xúc không hề nhiều. Ngay cả việc nói chuyện ở ngoài cũng không có. Và đặc biệt, anh ấy có gia đình nên tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện nảy sinh tình cảm.

- Quá trình nhắn tin qua lại diễn ra trong bao lâu và ngừng lại vào lúc nào?

Anh Khoa nhắn tin cho tôi trong quá trình diễn 3 tỉnh cuối cùng của chương trình đầu năm 2018. Sau đó, khi trở về Sài Gòn, anh còn nhắn tin cho tôi trong vòng một tháng nữa rồi mới dứt dần. Vì mỗi lần anh ấy nhắn tin rủ đến chơi, tôi đều cáo bận hoặc không nhắn lại, nên dần dần anh ấy cũng không nhắn nữa.

Nga My cảm thấy không được tôn trọng khi nhiều lần bị rủ qua nhà, qua khách sạn lúc nửa đêm.

Còn lần diễn ở quê anh Khoa là Nha Trang, anh cũng nhắn cho tôi hỏi "Em tới chưa? Em ở khách sạn nào?" thì tôi chỉ trả lời là "Em đến rồi, em đang chạy chương trình" mà không tiết lộ tên khách sạn. Còn những tin như "Tập xong là mấy giờ? Có đi ăn gì không?" thì tôi không trả lời.

Còn khi về Sài Gòn, mỗi tuần anh sẽ nhắn một lần vào cuối tuần. Anh hỏi "Hôm nay có làm gì không em? Có đi diễn không?", "Có rảnh không, qua anh chơi?", hay "Ngủ chưa em? Ngủ làm gì! Qua anh chơi". Tôi trả lời: "Em đang đi với gia đình rồi" hay "Em đang bận".

- Lúc đó là mấy giờ?

Tầm 11h đêm hoặc sau nửa đêm. Tôi cảm thấy hụt hẫng vì tôi cũng quen biết nhiều ca sĩ, nhiều người trong số đó rất hiểu, thân thiện và trân trọng vũ công. Còn những người như anh Khoa thuộc về số ít. Nhờ đó mà mình nhìn nhận thực tế hơn, không phải lúc nào showbiz cũng đẹp.

- Sau những tin nhắn đó, chị có thay đổi suy nghĩ về con người anh ấy?

Phạm Anh Khoa rủ tôi tới khách sạn, nhà riêng lúc nửa đêm. Vũ công Nga My

Lúc xem truyền hình thực tế và game show, tôi biết anh Khoa là người đàn ông rất phóng khoáng. Còn sau khi tiếp xúc rồi, tôi nghĩ rằng anh ấy là người thoải mái quá đáng, thích làm gì thì làm.

Ngay cả trong chuyện này, lúc đầu tôi nghĩ chắc anh Khoa coi tôi là con nít nên mới trêu ghẹo, nhưng khi biết chuyện của chị Phạm Lịch, tôi nghĩ đó là bản tính của anh ấy rồi.

Tôi nghĩ, nhiều người thường nói nghệ sĩ lăng nhăng này kia thì cũng có, nhưng đừng thể hiện ra ngoài nhiều quá. Tôi biết rằng khi tôi kể câu chuyện của mình, nhiều người sẽ nghĩ tôi đu bám theo anh ấy để nổi tiếng này kia, người ta sẽ nghiêng về phía anh Khoa nhiều hơn, nên tôi cũng không muốn tiết lộ quá nhiều.

"Tôi không sợ anh Khoa giận vì đây là sự thật"

- Với những điều công khai, chị có sợ Phạm Anh Khoa sẽ nói chị vu khống, giống như với Phạm Lịch?

Lúc đầu tôi không muốn nói ra. Nhưng khi chứng kiến chị Lịch nói và nhận rất nhiều lời chỉ trích, xúc phạm, tôi nghĩ nếu là mình thì mình cũng không chịu được.

Nên tôi muốn lên tiếng để mọi người hiểu rằng chị Lịch cũng là một vũ công có tiếng trong nghề, chị ấy không việc gì phải dùng câu chuyện này để đẩy mình lên.

Hơn nữa, đây là sự thật nên tôi tự tin nói ra không chỉ vì chị Lịch mà còn để cho mọi người cùng biết. Tôi không sợ anh Khoa có giận mình hay không vì giữa tôi và anh không có mối quan hệ gì, có chuyện gì xảy ra thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của nhau.

Tôi muốn nói với tất cả mọi người, những cô gái khác để họ hiểu chuyện.

"Chứng kiến chị Phạm Lịch nói ra và bị chỉ trích, xúc phạm, tôi nghĩ nếu là mình thì mình cũng không chịu được".

- Chị có bằng chứng gì để chứng minh những điều vừa cung cấp là thật?

Tôi vẫn còn giữ những tin nhắn nói trên. Không phải là những cuộc điện thoại mà là tin nhắn nên vẫn còn đó, nên nếu anh Khoa có giận hay phủ nhận thì tôi vẫn có thể đưa tin nhắn ra. Với tôi nghĩ, anh Khoa là người lớn rồi nên dù có chối, anh ấy vẫn biết rằng có những tin nhắn là bằng chứng.

- Chị nghĩ tại sao Phạm Anh Khoa lại chọn chị chứ không phải những vũ công khác trong vũ đoàn để nhắn tin?

Chính tôi cũng hỏi mình câu hỏi này khi anh Khoa lần đầu nhắn tin cho tôi. Tôi còn không hiểu làm thế nào anh ấy tìm ra thông tin liên hệ của tôi. Tôi cũng không tiện chạy đi hỏi các chị khác rằng "Chị ơi, anh Khoa có nhắn tin cho chị không?". Lúc đó, tôi cứ nghĩ là không vấn đề gì.

Nghĩ lại, tôi nghĩ có thể do mình còn nhỏ tuổi so với các thành viên khác, hoặc do anh Khoa thấy tôi dễ tiếp xúc, dễ nói chuyện. Phiền phức thì không hẳn nhưng tôi cảm thấy hơi khó chịu.

- Vì sao chị sớm từ chối những lời rủ rê nói trên chứ không cho cơ hội tiếp xúc?

Anh Khoa là người có gia đình, rõ ràng đây là một mối quan hệ không hề lâu dài. Cái nhìn nhanh đến sẽ nhanh đi. Cách anh Khoa tiếp cận khiến tôi thấy người đàn ông này không trân trọng mình.

Nếu một người đàn ông thực sự quan tâm một cô gái, thời gian đầu họ sẽ nhắn tin, khi gặp ở ngoài thì sẽ tiếp xúc, nói chuyện rồi rủ đi ăn uống, cafe để dần dần hiểu nhau hơn chứ không phải chỉ nhắn tin vào mỗi ban đêm rồi rủ qua chỗ người đó chơi như vậy.

Hơn nữa, gia đình tôi cũng không muốn tôi quen người làm cùng nghề vì nghề này phức tạp.

- Nếu trong tương lai có dịp hợp tác tiếp với Phạm Anh Khoa, chị có ngần ngại không?

Tính tôi rất rõ ràng, công việc là công việc còn chuyện riêng là chuyện riêng. Nếu vũ đoàn của tôi vẫn có dịp làm việc với anh Khoa thì tôi không có vấn đề gì cả. Trong vũ đoàn, chúng tôi có trưởng nhóm và các anh chị lớn có thể giúp đỡ giải quyết các vấn đề nên tôi cũng yên tâm hơn.

- Theo lời Phạm Lịch, khi cô ấy tập cùng Phạm Anh Khoa thì nhận được câu nói "Anh khám phá sờ soạng cơ thể em". Với chị, có những lời lẽ như vậy không?

Với tôi thì không, vì tôi và anh Khoa không tiếp xúc và nói chuyện trực tiếp nhiều. Khi gặp nhau ở sân khấu để tập chương trình, tôi cũng chào và anh cười lại nhưng chúng tôi không nói chuyện thêm.

Khi về, anh cũng nhắn tin hỏi sao không nói chuyện, tôi giải thích vì sợ làm phiền anh bận. Hầu như giao tiếp giữa chúng tôi chỉ là nhắn tin qua điện thoại.

"Nghe chuyện chị Lịch, các chị em trong vũ đoàn nói: Biết bản tính của người ta như vậy rồi thì đừng tiếp xúc nhiều quá".

- Các vũ công khác trong đoàn có nhận được những tin nhắn như vậy từ Phạm Anh Khoa không?

Tôi cũng không tiện tìm hiểu vì không lẽ đi hỏi từng người rằng anh Khoa có nhắn tin cho chị không, và tôi không nghe ai khác kể. Nhưng có một chuyện là trong cuộc gặp khoảng một tháng sau chuyến đi diễn tỉnh đó, một anh ca sĩ cũng từng tham gia đoàn kể cho mọi người nghe về chuyện chị Phạm Lịch và anh Phạm Anh Khoa.

Về nhà, tôi nhắn tin cho anh ca sĩ đó hỏi "Chuyện chị Lịch là thật hả anh?" và được xác nhận.

- Sau khi nghe chuyện Phạm Lịch, chị và các chị em trong vũ đoàn rút ra bài học gì khi gặp chuyện tương tự?

So với các chị em trong vũ đoàn, tôi vẫn là người mới. Chúng tôi có nói chuyện qua, các chị chỉ nói là: "Ừ, nghe thế thì biết thế thôi. Mình biết bản tính của người ta như vậy rồi thì đừng tiếp xúc nhiều quá".

- Xin cám ơn chị về những chia sẻ trên!

