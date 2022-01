Nga không loại trừ khả năng triển khai quân đội tới Cuba và Venezuela

(VTC News) -

Sergei Ryabkov, người dẫn đầu phái đoàn Nga trong cuộc họp với Mỹ hôm 10/1, nói trên truyền hình Nga rằng ông không thể xác nhận hoặc loại trừ việc triển khai tài sản quân sự đến Cuba và Venezuela nếu các cuộc đàm phán thất bại. Khi được hỏi về các bước này, ông nói "tất cả phụ thuộc vào hành động của các đối tác Mỹ của chúng tôi".

Trong khi đó, một quan chức ngoại giao cấp cao khác của Nga đe dọa rằng Moskva sẽ có "các biện pháp cần thiết" nếu yêu cầu an ninh không được đáp ứng. Chưa rõ những biện pháp này là gì.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov.

Trải qua một tuần ngoại giao dường như không có tiến triển, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, Jake Sullivan, cho biết nước này có thông tin tình báo rằng Nga đang chuẩn bị "tạo cớ" để tấn công Ukraine. Ông nói rằng chính quyền Biden sẽ chia sẻ thêm nhiều thông tin tình báo hơn trong 24 giờ tới.

Chưa có ngày nào được ấn định cho các cuộc đàm phán tiếp theo. Theo Sullivan, "chúng tôi đang liên lạc với người Nga và sẽ xem điều gì sẽ xảy ra".

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Lloyd Austin, đã cam kết với người đồng cấp Ukraine, Oleksii Reznikov, về việc tiếp tục cung cấp "hỗ trợ phòng thủ" giúp xây dựng năng lực của các lực lượng vũ trang Ukraine.

Ngoại trưởng Ukraine, Dmytro Kuleba, cho biết các cuộc đàm phán của Tổ chức an ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) củng cố sự ủng hộ của quốc tế đối với Ukraine khi đối mặt với cái mà ông gọi là “các tối hậu thư bất hợp pháp và áp lực quân sự từ Nga”. Ông cho biết các đồng minh phương Tây của Ukraine cùng quan điểm rằng họ nên được tự do lựa chọn liên minh an ninh để tham gia, bao gồm cả NATO.

Nga đã huy động 100.000 quân và bố trí các khí tài quân sự dọc theo biên giới với Ukraine, đồng thời đưa ra một loạt yêu cầu an ninh mà NATO cho rằng không thể đáp ứng, chẳng hạn như loại bỏ quân đội khỏi các nước phía Đông của liên minh và không cho Kiev làm thành viên NATO.

Ông Ryabkov nói rằng các cuộc thảo luận đang đi vào ngõ cụt. “Tôi không thấy có lý do gì để ngồi lại trong những ngày tới, để tập hợp lại và bắt đầu những cuộc thảo luận tương tự".