Nga đẩy lùi cuộc tấn công quy mô lớn của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng của Kiev đã "nối lại hoạt động tấn công dồn dập" ngay phía nam Orekhov vào sáng 26/7. Bộ này cho biết, dù quân đội Ukraine mở cuộc tấn công “quy mô lớn” với ba tiểu đoàn được hỗ trợ bởi xe tăng, các đơn vị của Nga vẫn giữ vững vị trí và đẩy lùi cuộc tiến công của Ukraine.

Trong cuộc giao tranh này, Ukraine mất 22 xe tăng, 10 xe chiến đấu bộ binh và hơn 100 quân.

Binh sĩ Ukraine nổ súng về vị trí của quân Nga trên tiền tuyến ở vùng Zaporizhia. (Ảnh: AP)

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã đẩy lùi một cuộc tấn công vào làng Rabotino, đồng thời sử dụng sức mạnh không quân và pháo binh để tấn công các đơn vị Ukraine gần Malaya Tokmachka, Yablokovo và Rabotino.

Tất cả các địa điểm này đều nằm trong khu vực Zaporizhzhia. Tại đây, trong gần 2 tháng qua, các lực lượng của Kiev cố gắng thâm nhập các tuyến phòng thủ nhiều lớp của Nga và tiến về phía nam tới biển Đen.

Tuy nhiên, những nỗ lực của Ukraine đến nay vẫn chưa có kết quả. Nga đã rải mìn dày đặc ở vùng đất trống phía trước các tuyến phòng thủ trên khu vực này. Ukraine hứng tổn thất nặng nề khi nỗ lực vượt qua những bãi mìn này.

Lữ đoàn cơ giới số 47 của Ukraine - đơn vị do NATO huấn luyện, được cho là đã mất 30% số xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ cung cấp trong 2 tuần ở Orekhov và Rabotino, trong khi Lữ đoàn cơ giới số 33 mất gần 1/3 trong số 32 xe tăng Leopard do Đức sản xuất trong một tuần.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trên toàn bộ chiến tuyến, cuộc phản công của Ukraine khiến Kiev mất 26.000 quân và 3.000 thiết bị quân sự hạng nặng bị hư hại kể từ tháng 6. Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả chiến dịch phản công của Ukraine là "tự sát".

Kông Anh (Nguồn: RT)