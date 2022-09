Nga có thể mở chiến dịch chống khủng bố ở vùng ly khai Ukraine

(VTC News) -

Hôm 26/9, Chủ tịch Ủy ban An ninh của Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) Anatoly Vyborny cho biết: "Chiến dịch chống khủng bố là cần thiết ở các vùng mới của Nga, nhằm chống lại những cuộc tấn công từ chính quyền Kiev và lực lượng vũ trang Ukraine".

Ông Anatoly Vyborny cũng cho rằng cơ chế tương tự đã được thực hiện ở Cộng hòa Chechnya và "kết thúc bằng việc loại trừ các nhóm khủng bố khỏi khu vực này".

Người dân bỏ phiếu trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga tại Donetsk. (Ảnh: AP)

Theo Chủ tịch Ủy ban An ninh Hạ viện Nga, quyết định bắt đầu một chiến dịch chống khủng bố được đưa ra bởi giám đốc điều hành an ninh liên bang. Trong khi đó, quyết định mở hoạt động quân sự đặc biệt do Tổng thống Nga phát động.

Trước đó, người đứng đầu chính quyền Crimea - Sergei Aksyonov, nói chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine sẽ trở thành chiến dịch chống khủng bố sau khi hai nước cộng hòa tự xưng ở Donbass và các tỉnh Zaporizhia và Kherson sáp nhập vào Nga.

Người dân tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng ở vùng Donbass và khu vực do Nga kiểm soát ở Kherson, Zaporizhzhia đã bắt đầu bỏ phiếu về nguyện vọng sáp nhập Nga từ ngày 23/9 và kéo dài đến 27/9.

Hôm 25/9, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) cho biết hơn 100 quan sát viên quốc tế từ 40 nước tham gia giám sát các cuộc trưng cầu dân ý tại 4 khu vực này.

Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh "động viên một phần", cho phép quân đội Nga huy động thêm quân nhân phục vụ cho chiến dịch quân sự tại Ukraine. Các biện pháp động viên bắt đầu ngày 21/9.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu cho biết 300.000 quân dự bị sẽ được huy động và huấn luyện trước khi triển khai lực lượng. Ông Shoigu cũng nói sắc lệnh động viên một phần sẽ áp dụng với những người có kinh nghiệm trong quân ngũ, sinh viên không phải đối tượng được huy động.

Theo ông Putin, việc huy động quân sự một phần trong số 2 triệu quân dự bị của nước này là để bảo vệ Nga và các vùng lãnh thổ của nước này, đồng thời khẳng định phương Tây không muốn hòa bình ở Ukraine. Ông khẳng định lại mục tiêu của Nga là "giải phóng" khu vực trung tâm công nghiệp Donbass ở miền Đông Ukraine và hầu hết người dân trong khu vực không muốn chịu sự kiểm soát của chính quyền trung ương Kiev.