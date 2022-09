Nga chặn đứng âm mưu tấn công cơ sở dầu khí

Theo đài Sputnik (Nga), FBS cáo buộc vụ tấn công khủng bố này do lực lượng đặc nhiệm Ukraine thực hiện.

Nga cho biết đã chặn đứng vụ tấn công nhằm vào một cơ sở dầu khí xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu. (Ảnh: FSB)

“Nhờ hoạt động tác chiến và tìm kiếm, FSB đã tiến hành chiến dịch truy lùng, ngăn chặn nỗ lực của lực lượng đặc nhiệm Ukraine nhằm thực hiện hành động phá hoại và khủng bố tại một cơ sở dầu khí cung cấp năng lượng cho Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu”, FSB cho hay.

Theo thông báo, FSB đã bắt giam một người đàn ông nghi do phía Ukraine tuyển mộ. Ngoài ra, 4 nghi phạm khác là người Nga - những người bị cáo buộc đã hỗ trợ chuẩn bị cho âm mưu tấn công, cũng bị bắt giữ.

FSB không tiết lộ các chi tiết khác về hoạt động và danh tính của những người này. Có thông tin cho rằng giới chức đã tịch thu được 2 thiết bị nổ tự chế. Phía Ukraine chưa bình luận gì về cáo buộc trên.

Đầu tháng 9, Cơ quan An ninh Liên bang Nga cũng đã chặn đứng một loạt các âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào chính quyền khu vực Kherson và Crimea, đồng thời thu thập dữ liệu về một hoạt động do các cơ quan an ninh nước ngoài tiến hành.