Nga chặn âm mưu ám sát người đứng đầu Crimea của đặc nhiệm Ukraine

"Vụ ám sát người đứng đầu bán đảo Crimea - Sergey Aksyonov, do cơ quan đặc nhiệm Ukraine tổ chức, đã bị ngăn chặn ... Một công dân Nga, sinh năm 1988, được Cơ quan An ninh Ukraine tuyển dụng và tham gia một khóa đào tạo trên lãnh thổ Ukraine, trong đó có huấn luyện nổ mìn, đã bị bắt giữ", thông báo của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho hay.

Theo FSB, kẻ ám sát đã lên kế hoạch cho nổ tung chiếc xe của ông Sergey Aksyonov. Tuy nhiên, tên này đã bị FSB bắt giữ khi đang chuẩn bị hành động.

Ông Sergei Aksyonov, người đứng đầu Crimea. (Ảnh: Eunews)

Các quan chức thực thi pháp luật đã khởi tố vụ án hình sự đối với nghi phạm với các cáo buộc tàng trữ bom và khủng bố.

Crimea và Sevastopol trở thành các khu vực thuộc Nga sau cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào ngày 16/3/2014, khi 97% những người tham gia bỏ phiếu ủng hộ sáp nhập Nga.

Vào ngày 18/3/2014, Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đứng đầu Crimea Sergey Aksyonov và các quan chức khác đã ký một hiệp ước về việc sáp nhập Crimea và thành phố Sevastopol vào Nga. Theo hiệp ước, tất cả cư dân của Crimea được công nhận là công dân của Nga trừ khi họ ký đơn nêu rõ nguyện vọng muốn giữ quốc tịch Ukraine.

