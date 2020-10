Nga cấp phép loại vaccine thứ 2 ngừa COVID-19

Trước đó, vào tháng 8 vừa qua, Nga trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấp phép loại vaccine phòng COVID-19 do nước này sản xuất có tên là Sputnik V. Bất chấp sự hoài nghi của phương Tây về tính an toàn và hiệu quả, vaccine Sputnik V đã chứng minh được độ an toàn đối với những người tham gia thử nghiệm.

Nga là quốc gia đầu tiên trên thế giới cấp phép cho loại vaccine phòng COVID-19 do nước này sản xuất có tên là Sputnik V. (Ảnh: Reuters)

Theo đó, những bệnh nhân tham gia giai đoạn đầu thử nghiệm vaccine Sputnik V của Nga đã phát triển kháng thể mà không gặp bất cứ phản ứng nghiêm trọng nào.