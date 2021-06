Next Media sở hữu trọn vẹn Copa America, Vòng loại World Cup và UEFA EURO

(VTC News) -

Công ty Cổ phần Giải pháp Truyền hình Thế hệ mới (Next Media) công bố chính thức sở hữu độc quyền bản quyền truyền thông Copa America 2021 trên lãnh thổ Việt Nam và bản quyền khai thác nội dung của UEFA EURO 2020 trên nền tảng social media. Như vậy, cùng với các trận đấu của Đội tuyển Việt Nam tại vòng loại 2 World Cup 2022, Next Media đang nắm trong tay bản quyền của các giải đấu hấp dẫn nhất mùa hè này.

Cup bóng đá Nam Mỹ (Copa America) từ lâu đã được xem như một trong ba giải đấu cấp đội tuyển hấp dẫn hàng đầu bên cạnh UEFA EURO và World Cup. Theo chia sẻ của Next Media, đơn vị này đã đạt được thỏa thuận sở hữu độc quyền truyền thông Copa America 2021 tại Việt Nam. Cụ thể, gói bản quyền mà Next Media sở hữu bao gồm việc phát sóng trọn vẹn và độc quyền trên đa dạng các nền tảng như FreeTV, Digital, Pay TV và VOD. Ngoài ra, đơn vị này cũng được phép phân phối lại bản quyền các trận đấu cho các đơn vị truyền hình, truyền thông khác trong nước.

Copa America 2021 sẽ diễn ra từ 14/6 đến 11/7/2021 với 28 trận đấu. Năm nay, đương kim vô địch và cũng là nước chủ nhà Brazil sẽ vấp phải sự cạnh tranh khốc liệt từ các “ông lớn” khác từ Nam Mỹ như: Argentina, Uruguay hay Chile. Người hâm mộ sẽ được chiêu đãi “bữa tiệc” bóng đá thịnh soạn từ những “bếp trưởng” hàng đầu thế giới như Lionel Messi, Neymar Jr hay Luis Suárez,..

Một giải đấu cấp độ châu lục khác cũng được Next Media khai thác bản quyền là Giải vô địch bóng đá châu Âu - UEFA EURO 2020. Đây là đấu trường nhận được sự quan tâm đông đảo của người hâm mộ bởi sự góp mặt của những tên tuổi hàng đầu làng túc cầu như: Anh, Đức, Pháp hay Italia,... Sau một năm tạm hoãn vì sự ảnh hưởng của dịch COVID-19, UEFA EURO sẽ chính thức trở lại từ ngày 12/06 tới đây. 24 đội bóng với 51 trận đấu hấp dẫn sẽ thổi bùng không khí bóng đá tại 12 thành phố khắp lục địa già.

Tại kỳ UEFA EURO lần này, Next Media sẽ được quyền khai thác nội dung trên nền tảng social media bao gồm chương trình tổng hợp (highlights); clip theo yêu cầu (On demand clip); clip cận trực tiếp (near-live clip); trận đấu phát chậm (delayed match programme) và tư liệu trận đấu. Như vậy, những diễn biến mới nhất của giải đấu sẽ được gửi tới người hâm mộ thông qua hệ thống social media số 1 về thể thao tại Việt Nam của Next Media.

Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, Next Media cũng là đơn vị sở hữu bản quyền các trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Đơn vị này đã phối hợp với VTV trong việc phát truyền hình trên các kênh VTV5 và VTV6. Trên hạ tầng mạng xã hội, Next Media cũng sẽ tiếp tục phát sóng trực tiếp hai trận đấu còn lại của “Những ngôi sao vàng” trên Fanpage và Youtube Next Sports lần lượt vào 23h45 các ngày 11/6 và 15/6. Với 3 điểm giành được trong trận đấu trước, cánh cửa lọt vào vòng loại cuối cùng của đội tuyển Việt Nam đang dần mở rộng.

Những ảnh hưởng của COVID-19 vô tình đã biến mùa hè 2021 trở thành “tâm điểm” của bóng đá thế giới. Copa America, Vòng loại World Cup và UEFA EURO sẽ được Next Media lần lượt truyền tải trên đa dạng các hạ tầng. Điều này cho thấy những định hướng, cam kết của Next Media luôn đồng hành và đem lại cho người hâm mộ bóng đá nước nhà những hình ảnh của ĐT Việt Nam đến những giải đấu hấp dẫn hàng đầu thế giới. Một mùa hè “ăn bóng đá, ngủ bóng đá” đang chờ đón các cổ động viên trên khắp lãnh thổ Việt Nam.