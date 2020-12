Next Media sở hữu bản quyền hai trận giao hữu U22 Việt Nam và ĐTQG

Kênh On Sports-VTC3 sẽ trực tiếp 2 trận giao hữu giữa ĐTVN và U22 Việt Nam trong hai ngày 23 và 27/12, đội tuyển Việt Nam sẽ đá giao hữu với U22 Việt Nam trên sân Cẩm Phả-Quảng Ninh (18h00) và SVĐ Việt Trì-Phú Thọ (17h00). Hải trận đấu này thuộc bản quyền của Next Media và được kênh truyền hình On Sports-VTC3 tường thuật trực tiếp.

Ngoài việc người hâm mộ được theo dõi trực tiếp cuộc đối đầu “nội bộ” giữa các học trò của thầy Park trên kênh phát sóng gốc là On Sports-VTC3, các thuê bao của VTVcab, HTV, BTV6, THVL4, K+pm, FPT truyền hình, THVLi, FPT Play, My TV… cũng sẽ được thưởng thức trọn vẹ 2 cuộc đối đầu này thông qua việc tiếp sóng từ kênh On Sports-VTC3. Với tiêu chí, khán giả là thượng đế, đơn vị sở hữu bản quyền hai trận đấu này là Next Media cũng sẽ phục vụ những độc giả có thói quen xem trên mạng xã hội thông qua việc livestream trực tiếp trên Fanpage, Youtube Next Sports.

Trong 2 trận đấu này, HLV Park Hang seo sẽ đóng vai trò quan sát, ghi chép và đánh giá cả hai đội, trong khi đó quyền trực tiếp chỉ đạo mỗi đội tương ứng sẽ thuộc về các Trợ lý. Nhiều khả năng, trợ lý Kim Han Yoon sẽ dẫn dắt đội U22, trong khi trợ lý Lee Young Yin sẽ là người trực tiếp chỉ đạo ĐTQG giống với những trận đấu nội bộ từng diễn ra trong năm 2019. Bên cạnh đó, LĐBĐVN cũng thông báo về việc sẽ không hạn chế số lần thay người của mỗi đội để đảm bảo cơ hội thể hiện mình có thể chia đều cho mỗi tuyển thủ.

ĐTQG Việt Nam tập trung từ ngày 6/12 với 36 tuyển thủ với nhiều cái tên chất lượng như Quang Hải, Hùng Dũng, Tiến Linh, Quế Ngọc Hải,… Bên cạnh đó, những ẩn số như Nguyễn Văn Việt, Sầm Ngọc Đức, Vũ Xuân Cường cũng đang rất khao khát để hiện mình. Một suất trong danh sách ĐTQG tham dự AFF Cup và vòng loại World Cup 2022 chắc chắn là điều mà tất cả đang hướng tới.

Trong khi đó tuyển U22 sẽ tập trung vào ngày 18/12 với bản danh sách triệu tập gồm 24 cái tên. Những cầu thủ như Mai Xuân Quyết, Dụng Quang Nho hay Lê Minh Bình dù còn rất trẻ nhưng đã chứng minh được tài năng và chỗ đứng của mình. Đối đầu với lứa cầu thủ đàn anh tại ĐTQG sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để U22 Việt Nam có thể cọ xát, học hỏi trong quá trình hướng tới SEA Games 31 ngay trên sân nhà.

Những trận đấu sắp tới giữa hai đội dù chỉ mang tính chất giao hữu nhưng hứa hẹn sẽ là cuộc so tài đáng nhớ giữa hai lứa cầu thủ tài năng của bóng đá Việt Nam. Tỉ số hay việc phân định thắng thua có lẽ không phải là điều quan trọng nhất, bởi chúng ta đều thấy sự chênh lệch về đẳng cấp cũng như kinh nghiệm của lứa cầu thủ ĐTQG so với những đàn em ở đội U22.

Tuy nhiên, người hâm mộ cũng như bản thân BHL rất muốn nhìn thấy sự thay đổi, tiến bộ của các cầu so với những lần tập trung trước. Trận đấu sẽ là cơ hội để họ chứng minh năng lực trước BHL và triệu người yêu bóng đá nước nhà. Mặt khác, trong bối cảnh nhiều trụ cột đang gặp chấn thương và có phong độ không tốt thì đây cũng là dịp để thầy Park tìm kiếm những nhân tố mới cho đội hình để chinh phục những mục tiêu trong năm 2021.