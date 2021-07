Next Media hợp tác đào tạo trẻ cùng Borussia Dortmund

(VTC News) -

Tại buổi lễ ký kết trực tuyến tại 3 quốc gia Việt Nam, Đức và Singapore hôm nay 16/7, Công ty Cổ phần Giải pháp Truyền hình Thế hệ mới (Next Media) thông báo hợp tác với nhà vô địch Cúp Quốc gia Đức 2020/21 - Borussia Dortmund về việc độc quyền xây dựng và phát triển học viện đào tạo trẻ, chương trình học bóng đá tại các trường học khắp Việt Nam.

Không chỉ truyền tải triết lý đào tạo trẻ chuyên nghiệp và hiện đại nhất, Dortmund và Next Media mong muốn kiến tạo nội dung trên nền tảng số với định hướng riêng biệt cho khán giả Việt Nam trong 5 năm tới.

Next Media hợp tác độc quyền với CLB Borussia Dortmund.

Hợp tác của Dortmund tại thị trường Việt Nam đánh dấu học viện thứ hai của CLB có mặt tại châu Á, sau thành công vang dội của Học viện Bóng đá Nova Dortmund tại Nhật Bản năm 2018 đến nay.

Theo đó, ngoài độc quyền xây dựng và phát triển học viện đào tạo trẻ, chương trình học bóng đá tại các trường học khắp Việt Nam, Next Media còn sở hữu trọn vẹn quyền tiếp cận nội dung đa nền tảng của Dortmund và quyền truyền thông tại thị trường Việt Nam.

Giám đốc Kinh doanh Quốc tế của BVB, ông Benedikt Scholz chào đón sự hợp tác này với Next Media: "Tôi hân hạnh và biết ơn Next Media đã đặt niềm tin ở chúng tôi. Hơn 2 năm trước, chúng tôi gặp nhau tại Dortmund và giờ Next Media trở thành một phần trong đại gia đình Dortmund toàn cầu.

Chúng tôi cam kết truyền tải những nội dung thú vị và hấp dẫn cho Next Media, đồng thời mang đến những huấn luyện viên chuyên nghiệp và am tường về triết lý của Dortmund.

Một niềm vui khó tả với tất cả thành viên của câu lạc bộ. Next Media đang là đối tác toàn diện của Bundesliga tại Việt Nam và chúng tôi mong muốn cùng Next Media triển khai những sáng kiến và hoạt động ý nghĩa trong thời gian sắp tới".

Về phía Next Media, Tổng Giám đốc Nguyễn Trung Kiên đánh giá hợp tác này mở ra cơ hội cho cầu thủ Việt Nam chơi bóng tại châu Âu.

"Borussia Dortmund là một trong những câu lạc bộ hàng đầu châu Âu với bề dày truyền thống cùng lượng người hâm mộ đông đảo khắp thế giới. Triết lý xuyên suốt quá trình hoạt động của Dortmund là 'Chúng tôi không mua ngôi sao. Chúng tôi tạo ra họ'.

Hợp tác với Dortmund, Next Media lựa chọn một thương hiệu để đặt niềm tin, với mong muốn mang triết lý, các chương trình đào tạo trẻ chuyên nghiệp và đẳng cấp đến gần hơn với thanh thiếu niên Việt Nam.

Tôi tin với tài năng của lớp trẻ Việt Nam kết hợp cùng triết lý của Dortmund, Việt Nam sẽ sớm có những cầu thủ xuất sắc tỏa sáng tại châu Âu".

Hiện tại Next Media đang đầu tư và phát triển học viện cách Thủ đô Hà Nội 40km, dự kiến quý III năm 2022 sẽ chính thức khởi công xây dựng và quý IV năm 2023 học viện này sẽ chính thức đi vào hoạt động. Với diện tích 30ha, Next Media kỳ vọng đây sẽ là học viện có quy mô lớn nhất châu Á và sớm đặt mục tiêu chuẩn 3 sao của AFC.

Với "chương trình học bóng đá tại các trường học", Next Media đang làm việc với các trường tiểu học, trung học quốc tế tại Hà Nội và TP.HCM để đưa khoá học bóng đá BVB vào giảng dậy từ tháng 9/2021.

Với thành công từ hệ thống học viện của Dortmund, hợp tác giữa Next Media và CLB nước Đức góp phần phát triển việc đào tạo bóng đá trẻ chuyên nghiệp tại Việt Nam, qua đó hứa hẹn biến việc thi đấu tại các câu lạc bộ châu Âu của cầu thủ Việt Nam không chỉ còn là giấc mơ. Đó là viễn cảnh rất đáng chờ đợi.