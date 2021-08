Next Media hợp tác cùng VTVCab phát sóng Bundesliga 2021/2022

(VTC News) -

Theo đó, trong mùa giải này, khán giả cả nước sẽ được theo dõi trực tiếp những trận cầu hấp dẫn của Bundesliga thông qua các kênh truyền hình thể thao chuyên biệt của VTVCab như: BĐTV, TTTV, Thể thao Tin tức HD và OnSports (VTVcab 6). Các Đài truyền hình muốn khai thác tin tức về Bundesliga có thể liên hệ với VTVCab để trao đổi thông tin.

Bên cạnh việc tường thuật trực tiếp, thì từng nhịp đập của Bundesliga sẽ được cập nhật liên tục thông qua các bản tin, các chương trình đồng hành với sự đầu tư kỹ lưỡng cho chất lượng sản xuất. Đồng thời, khán giả có thể theo dõi các diễn biến mới nhất của giải đấu thông qua hệ thống các trang mạng xã hội của Next Media bao gồm Next Sports, Next Bundesliga Việt Nam.

Ngoài ra, Next Media toàn quyền sở hữu Bundesliga trên các nền tảng trực tuyến tại Việt Nam, đơn vị này có kế hoạch tiếp tục làm việc với các cơ quan báo chí về việc đưa tin, phỏng vấn, đồng thời ký Hợp đồng khai thác video trích dẫn từ chương trình, trận đấu có logo các kênh của VTVCab.

​​Tại mùa giải 2021-2022, Next Media cũng vui mừng gửi tới người hâm mộ bóng đá Đức giải Bundesliga 2. Next Media vẫn là đơn vị sở hữu độc quyền trên toàn bộ hạ tầng phát sóng và quyền truyền thông. Các trận đấu hứa hẹn hấp dẫn của Bundesliga 2 sẽ được Next Media trực tiếp trên hệ thống mạng xã hội là Next Sports và Next Bundesliga Việt Nam.

Next Media - với tên tuổi đã được khẳng định về tầm nhìn và định hướng cho xu thế truyền hình thế hệ mới, chắc chắn sẽ mang tới cho các fan của bóng đá Đức những trải nghiệm mới mẻ, đa dạng và dễ dàng tiếp cận qua nhiều hạ tầng khác nhau.

Phó Tổng giám đốc Next Media, ông Đỗ Thanh Tùng, nhấn mạnh: "Mong muốn của Next Media là tiếp tục mang bóng đá đỉnh cao tới gần hơn với người hâm mộ nước nhà và những bước đột phá mới bằng những sự hợp tác sâu rộng trong nhiều lĩnh vực đào tạo trẻ, phát triển khoa học công nghệ trong huấn luyện và quản lý giữa Next Media, Liên đoàn bóng đá Đức và Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Chúng tôi kỳ vọng đây là bước đột phá trong việc khai thác bản quyền bóng đá quốc tế ở Việt Nam. Điều này tiếp tục được khẳng định khi Next Media hợp tác cùng VTVCab phát sóng các trận đấu, trong năm thứ 2 sở hữu bản quyền”.

Bundesliga nổi tiếng với lối đá hiện đại, hấp dẫn với sự góp mặt của nhiều đội bóng đẳng cấp, cầu thủ tên tuổi cùng những gam màu sống động trên các khán đài. Với trung bình 3,2 bàn thắng mỗi trận - cao nhất trong số 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, người hâm mộ Việt Nam có thể kỳ vọng vào những trận đấu mãn nhãn, nhiều bàn thắng. Khán giả sẽ được chứng kiến màn trình diễn của các ngôi sao đẳng cấp thế giới trong suốt mùa giải, đặc biệt là khi dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên toàn thế giới.

Thông qua các hoạt động truyền thông đa dạng và bài bản, Next Media sẽ truyền tải không khí và thông điệp của Bundesliga – You Are The Bundesliga tới đông đảo khán giả Việt Nam. Với Bundesliga, mọi khán giả đều được chào đón như một phần quan trọng của giải đấu hấp dẫn này.

Là đơn vị đã, đang và luôn hướng tới mục tiêu phát triển bóng đá nước nhà lên một tầm cao mới, Next Media đã quyết định gắn bó lâu dài với Bundesliga. Bằng việc trở thành đối tác chính thức của giải đấu này tới năm 2025, Next Media, cùng Bundesliga, cũng như liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cam kết sẽ mang tới sự hợp tác bền vững trong tương lai, giúp phần phát triển bóng đá Việt Nam thông qua nhiều hoạt động xã hội, hợp tác chuyên môn và đào tạo trẻ.