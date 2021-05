Next Media đồng hành cùng ĐTVN tại vòng loại World Cup 2022

(VTC News) -

Đội tuyển Việt Nam hiện đang tạm dẫn đầu bảng G, vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á với 11 điểm sau năm trận đã đấu. Hai trận hòa trước kình địch Thái Lan, cùng những thắng lợi trước Malaysia, UAE và Indonesia ở lượt đi đã giúp thầy trò Park Hang Seo nắm lợi thế lớn nhất trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Nếu giữ vững vị trí hiện tại sau ba trận đấu tới, ĐT Việt Nam sẽ có lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng loại thứ ba của khu vực, tranh tài cùng hàng loạt anh hào, và xa hơn là có cơ hội tham dự World Cup 2022. Hàng triệu người hâm mộ nước nhà cũng mong muốn tiếp thêm sức lực để Quang Hải và các đồng đội hoàn thành mục tiêu kể trên.

Nắm được nguyện vọng của CĐV, cũng như hiểu rõ sứ mệnh của một đơn vị truyền thông nắm giữ bản quyền các trận đấu của đội tuyển, Công ty cổ phần giải trí và truyền hình Thế Hệ Mới (Next Media) đã lên kế hoạch truyền thông các trận đấu của đội tuyển. Cụ thể, Next Media sẽ hợp tác với Đài Truyền Hình Việt Nam để sản xuất cả ba trận đấu còn lại của ĐT Việt Nam thuộc Bảng G - Vòng loại 2 World Cup 2022. Những cuộc chạm trán với các đội tuyển Indonesia, Malaysia và UAE đều sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV5 và VTV6 HD.

“Là đơn vị sở hữu bản quyền và thương quyền các trận đấu của ĐTQG, khi hợp tác với Đài truyền hình Việt Nam, Next Media rất tự tin với uy tín, thế mạnh và độ phủ sóng của Đài truyền hình quốc gia, ba trận đấu của ĐT Việt Nam tại UAE sẽ được người hâm mộ bóng đá trên cả nước đón nhận và thưởng thức trọn vẹn” - ông Nguyễn Trung Kiên, Tổng giám đốc Next Media phát biểu.

Chưa hết, Next Media cũng nắm quyền khai thác trên tất cả hạ tầng truyền dẫn như mặt đất, Cab, vệ tinh, IPTV, internet, di động, digital, radio, mạng xã hội, trình chiếu công cộng… Những trận đấu của ĐT Việt Nam đều được tiếp sóng trên các ứng dụng OTT gồm VTVGo, Next Sport, On Sport; các kênh YouTube Fanpage của VFF và Next Media. Với hạ tầng trình chiếu công cộng, Next Media toàn quyền cấp phép cho các đơn vị, nhãn hàng phù hợp (căn cứ trên diễn biến thực tế của dịch COVID-19).

Cũng do những ảnh hưởng của dịch bệnh, mà cả ba trận đấu sắp tới của ĐT Việt Nam đều diễn ra tại Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE). Thầy trò Park Hang Seo sẽ lần lượt chạm trán Indonesia, Malaysia và UAE đều vào lúc 23h45 các ngày 7/6, 11/6 và 15/6.