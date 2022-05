NewstarHomes triển khai đa dạng hoạt động hỗ trợ hệ thống bán hàng

(VTC News) -

Sự đồng hành của một đơn vị tư vấn chiến lược có “tâm” và có “tầm”

Chính thức ký kết hợp tác chiến lược cùng chủ đầu tư Meyland - Tân Á Đại Thành ngày 26/1/2022, NewstarHomes trở thành cánh tay nối dài của chủ đầu tư. Bằng kinh nghiệm tư vấn phát triển dự án, tư vấn chiến lược cho các chủ đầu tư lớn, dự án phân khúc cao, trong vai trò là đơn vị đối tác chiến lược, NewstarHomes sẽ bám sát mọi biến thiên của thị trường, tiếp nhận phản hồi của các đại lý về dự án và tư vấn cho chủ đầu tư về chiến lược kinh doanh, marketing...song hành cùng chủ đầu tư đưa dự án về đích sớm nhất.

Từ những kinh nghiệm “thực chiến” và hợp tác trên tinh thần coi trọng lợi ích các bên, hiện gần 30 đối tác, đại lý phân phối khắp ba miền đang là đối tác thân thiết của NewstarHomes triển khai phân phối hai đại dự án của chủ đầu tư MeyLand tại Phú Quốc và Nghệ An.

Đại diện NewstarHomes, đại diện chủ đầu tư và các đại lý trong sự kiện ký kết hợp tác phân phối The Koradise.

Trở thành đối tác của NewstarHomes, các đại lý sẽ được tham gia các khóa đào tạo từ thị trường tới sản phẩm, định hướng chiến lược kinh doanh, marketing, tổ chức các sự kiện bán hàng sang trọng,… cho các dự án Meysenses Lucia Bay Bãi Lữ và MeyHomes Capital Phú Quốc với các phân khu Shophouse Hàn Quốc - Koradise, Crystal City,...

NewtarHomes cũng là một trong số ít đơn vị tư vấn chiến lược, quản lý marketing và quản lý bán hàng sẵn sàng chi “mạnh tay” đưa khách hàng, các chuyên viên tư vấn đi thăm quan trải nghiệm hay tham gia các sự kiện kickoff dự án của chủ đầu tư để có đánh giá và cảm nhận khách quan về cơ hội đầu tư của các dự án.

Các đại lý của NewstarHomes tại sự kiện kick off dự án The Koradise.

Ngoài ra, các đại lý sẽ được NewstarHomes cung cấp cho các công cụ bán hàng, hỗ trợ tư vấn chiến lược để có thể tháo gỡ các khúc mắc trong quá trình bán hàng một cách linh hoạt, hỗ trợ tư vấn chốt khách bất kỳ lúc nào như một “người bạn” song hành tin cậy.

NewstarHomes - thương hiệu uy tín, bảo chứng thành công cho các dự án cao cấp

Trong hơn 10 năm hoạt động trên thị trường bất động sản, NewstarHomes - Thành viên thuộc hệ sinh thái Tập đoàn NewstarGroup đã không ngừng nỗ lực, vươn lên trở thành thương hiệu tư vấn phát triển dự án bất động sản uy tín cùng phong cách tư vấn chuyên nghiệp, trở thành đối tác chiến lược của nhiều chủ đầu tư như: Anlac Group, Tập đoàn Hà Đô, KDI Holdings, NewtarGroup, Vinaconex, Xuan Mai Corp, Vinahud, Meyland - Tân Á Đại Thành…

Nhờ cấu trúc nhân sự chuyên nghiệp, đa chức năng, hệ thống vận hành chuẩn mực hoạt động bài bản, từ phòng R&D, Chiến lược, Marketing, Tài chính - kế toán, đến kinh doanh bao gồm các giám đốc kinh doanh, quản lý đại lý, quản lý sản phẩm, chăm sóc đối tác…

NewstarHomes tự hào mang tới những giải pháp đồng bộ, hướng đến tối đa đưa ra các giải pháp hiệu quả cho chủ đầu tư, giúp các chủ đầu tư tối ưu ngân sách và thời gian đầu tư bộ máy.

Sự đầu tư về quy mô nhân sự, chi phí marketing cho các dự án, cộng với sự am hiểu thị trường và chiến lược marketing, bán hàng mang tính đột phá, tên tuổi của NewstarHomes gắn với thành công của hàng loạt dự án: Anlac Green Symphony, Ha Do Charm Villas, Vega City Nha Trang, Grand Mercure Hoi An, Shoptel Lacantera, Meyhomes Capital Phú Quốc…

NewstarHomes sẽ đảm nhận hầu hết các công việc xuyên suốt quá trình phát triển dự án trong tất cả các khâu từ nghiên cứu thị trường, nghiên cứu sản phẩm, định hướng concept sản phẩm, tư vấn chiến lược maketing và chiến lược bán hàng, tổng đại lý... NewstarHomes hướng tới việc cung cấp cho các chủ đầu tư giải pháp tổng thể mang tính chiến lược cho việc đưa sản phẩm bất động sản ra thị trường và các giải pháp trọn gói cho sản phẩm, khách hàng.

Sự kiện mở bán dự án MeySenses Lucia Bay Bãi Lữ do NewstarHomes tổ chức thu hút đông đảo khách hàng.

Chia sẻ về việc mục tiêu chiến lược hợp tác với các chủ đầu tư, bà Trần Thị Phương Hiền - Tổng Giám đốc NewstarHomes cho biết: “Trong vai trò là đơn vị tư vấn chiến lược, quản lý bán hàng NewstarHomes sẽ áp dụng những thế mạnh trong việc xây dựng sản phẩm bất động sản, nền tảng thấu hiểu nhu cầu khách hàng và xu hướng thị trường vào dự án, mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng đầu tư và lợi ích cao nhất cho chủ đầu tư”.

Trong mục tiêu và chiến lược phát triển dài hạn, NewstarHomes sẽ gia nhập thị trường với diện mạo cùng tâm thế nhà đầu tư thứ cấp góp phần thúc đẩy sự phát triển sôi động, lành mạnh và bền vững của thị trường bất động sản. Bước đi này của NewstarHomes nhằm hiện thực hoá tầm nhìn chiến lược đến năm 2025 trở thành đơn vị tư vấn phát triển bất động sản có tâm và có tầm tại Việt Nam.