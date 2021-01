New Zealand trao chứng chỉ năng lực toàn cầu cho học sinh Việt Nam

(VTC News) -

Ngày 26/1, Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) và Tổng Lãnh sự quán New Zealand đã trao chứng nhận khóa học Năng lực Toàn cầu (Global Competence Certificate – GCC) cho 25 học sinh thuộc hệ thống các trường trung học của Tập đoàn Giáo dục IGC.

Đây là sáng kiến giáo dục do ENZ phối hợp triển khai cùng nhiều đối tác tại New Zealand và Việt Nam, nhằm chủ động trang bị kỹ năng tương lai cho thế hệ trẻ ở thế kỷ 21. Đồng thời duy trì kết nối giáo dục giữa hai nước trước các thách thức về khoảng cách và điều kiện đi lại do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Bà Karlene Davis, Tổng Lãnh sự New Zealand tại TP. HCM, cùng đại diện đại diện ENZ và IGC trao tặng chứng nhận khoá học.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Karlene Davis, Tổng Lãnh sự New Zealand tại TP. Hồ Chí Minh đánh giá cao về tầm quan trọng của dự án trên, đồng thời khẳng định "25 em học sinh xuất sắc ngày hôm nay là nhóm học sinh Việt Nam đầu tiên được nhận học bổng để tham gia khoá học GCC cùng với học sinh New Zealand. Giáo viên và học sinh New Zealand đều đánh giá cao năng lực của học sinh Việt Nam và bày tỏ hy vọng sẽ được trực tiếp gặp gỡ các em trong tương lai”.

Năm 2018, New Zealand chính thức đưa phát triển công dân toàn cầu trở thành 1 trong 3 mục tiêu chính trong Chiến lược Giáo dục Quốc tế Giai đoạn 2018-2030. Không chỉ chú trọng phát triển kỹ năng cho học sinh bản địa và học sinh quốc tế tại New Zealand, chính phủ và các trường New Zealand cũng nỗ lực để thúc đẩy mạnh mẽ việc giao lưu tri thức, văn hóa cho các công dân toàn cầu tương lai của New Zealand và các nước.

Theo đó, ENZ đã dành tặng học bổng cho 25 học sinh Việt Nam khối lớp 9 và 10 tham gia Khóa học Chứng chỉ Năng lực Toàn cầu (GCC) – một chương trình đào tạo trực tuyến uy tín của tổ chức quốc tế AFS. Các học sinh đạt học bổng được tuyển chọn kỹ lưỡng, đáp ứng những tiêu chí về năng lực học tập, khả năng ngoại ngữ (IELTS 5.0 trở lên), yêu thích tìm hiểu về các vấn đề toàn cầu, khám phá các nền văn hoá và sẵn sàng tham gia các hoạt động trao đổi kiến thức để phát triển bản thân.

Khoá học đặc biệt này được thiết kế trong vòng 4 tuần với 18 bài tự học trên nền tảng trực tuyến, dưới các hình thức quizz, video hoạt hình, bài tập dạng viết, trò chơi tương tác. Ngoài ra còn có 4 buổi thảo luận trực tiếp giữa các nhóm học sinh Việt Nam và New Zealand, dưới sự hướng dẫn của các giảng viên Đại học Massey.

Ông Grant McPherson, Tổng Giám đốc Điều hành ENZ cho biết: "Khóa học GCC là cách tiếp cận tuyệt vời để các bạn học sinh có cơ hội trau dồi và phát triển tư duy của một công dân toàn cầu thông qua việc học hỏi kiến thức, kỹ năng và năng lực cần thiết để sẵn sàng sinh sống, học tập và làm việc trong môi trường quốc tế. Dự án này còn là một sáng kiến giáo dục cần được phát huy và nhân rộng để tiếp tục tăng cường kết nối giữa Việt Nam – New Zealand, ở cả cấp độ người học lẫn nhà trường, trong bối cảnh COVID-19".