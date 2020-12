New Zealand quan ngại việc Trung Quốc đăng ảnh lính Australia kề dao ở cổ trẻ em

"New Zealand đã trực tiếp nêu ra mối quan ngại với chính phủ Trung Quốc về việc sử dụng hình ảnh đó. Đó là một bài đăng không căn cứ vào sự thật và tất nhiên điều đó sẽ liên quan tới chúng tôi. Vì vậy, đó là điều mà chúng tôi đã trực tiếp nêu ra theo cách mà New Zealand làm khi chúng tôi có những lo ngại như vậy", Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern nói với các phóng viên.

Duy trì đồng thời lợi ích ngoại giao, thương mại và chính trị lâu dài với cả Trung Quốc và Australia, New Zealand hiểu rất rõ về căng thẳng leo thang thời gian qua giữa Canberra và Bắc Kinh.

New Zealand có một lịch sử chung, quan hệ văn hóa chặt chẽ, gần gũi về địa lý và mối quan hệ kinh tế mạnh mẽ với Australia. Trong khi đó, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của nước, với thương mại hai chiều đạt trên 23 tỷ USD.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố của Thủ tướng Ardern được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc và Australia đang leo thang căng thẳng liên quan tới bức ảnh người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đăng lên Twitter hôm 30/11.

Trong ảnh là hình một người lính trong bộ quân phục Australia cầm dao đặt vào cổ một đứa trẻ. Đi kèm bức ảnh là bình luận của ông Triệu: "Bị sốc trước việc lính Australia sát hại thường dân và tù nhân Afghanistan. Chúng tôi lên án mạnh mẽ những hành vi như vậy và kêu gọi họ có trách nhiệm".

Thủ tướng Scott Morrison ngay sau đó chỉ trích gay gắt Bắc Kinh về bài đăng này. Ông cho rằng bức ảnh là "giả mạo", "thái quá", yêu cầu Trung Quốc đưa lời xin lỗi chính thức cũng như xóa ảnh ngay lập tức.

"Australia đang chờ một lời xin lỗi từ chính phủ Trung Quốc về bài đăng xúc phạm này. Nó hoàn toàn thái quá và không thể biện minh trên bất kỳ cơ sở nào. Chính phủ Trung Quốc nên thấy xấu hổ về bài đăng này. Nó làm giảm giá trị của họ trong mắt cộng đồng thế giới", ông Morrison cho hay.

Tuy nhiên, Bắc Kinh bác bỏ lời kêu gọi xin lỗi này.

"Phía Australia đang phản ứng rất mạnh mẽ với dòng tweet của đồng nghiệp của tôi. Điều này có nghĩa là họ nghĩ rằng việc sát hại dã man sinh mạng người Afghanistan là chính đáng? Mạng sống của người Afghanistan là vấn đề quan trọng... Những người lính Australia không nên cảm thấy xấu hổ sao?", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh trong buổi họp báo chiều 30/11.

Quan hệ giữa Australia và Trung Quốc xấu đi đáng kể sau khi Canberra kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc của đại dịch COVID-19.

Tháng trước, Trung Quốc vạch ra một danh sách mà nước này bất bình về chính sách đầu tư nước ngoài, an ninh quốc gia và nhân quyền của Australia, khẳng định Canberra cần phải sửa chữa các hành động của mình để khôi phục mối quan hệ song phương với Bắc Kinh.