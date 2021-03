New Zealand hỗ trợ gần 800 triệu VND cho người bán hàng rong Việt Nam

(VTC News) -

Ngày 8/3, Đại sứ quán New Zealand và Tổ chức ActionAid Việt Nam đã khởi động chương trình “Để không ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến với COVID–19”, hỗ trợ lao động nữ trong các khu vực phi chính thức của nền kinh tế tại Đà Nẵng và Huế.

Theo đó, Đại sứ quán New Zealand dành tặng 50.000 NZD (tương đương 790 triệu VND) cho dự án, nhằm giúp đỡ hơn 350 lao động nữ làm công bán hàng rong, thu gom rác hoặc giúp việc nhà trong 3 tháng tới.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam Joseph Mayhew trao số tiền 50.000 NZD cho đại diện tổ chức ActionAid Việt Nam.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án trong chương trình hợp tác tổng thể giữa hai nước, Đại biện Lâm thời, Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam, ông Joseph Mayhew cho biết: “Đây là một sáng kiến ​​thiết thực giúp giảm bớt tác động kinh tế của COVID-19 và tăng cường khả năng phục hồi sinh kế của hơn 350 lao động nữ và gia đình họ tại trong khu vực phi chính thức ở Đà Nẵng và Huế. Tôi tin rằng, việc hỗ trợ lao động nữ trong các lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch là một phần quan trọng của quá trình phục hồi mạnh mẽ, toàn diện và công bằng”.

Đại dịch COVID-19 đã làm ngành du lịch Việt Nam bị thiệt hại nặng. Trong đó Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế - hai trung tâm du lịch quốc tế lớn của cả nước, phải chịu nhiều ảnh hưởng. Dự án hỗ trợ đào tạo kiến thức về quản lý kinh tế hộ gia đình, quyền của phụ nữ và dinh dưỡng trẻ em. Bên cạnh dự án cũng dành một khoản hỗ trợ tài chính nhỏ để mua thực phẩm, nhu yếu phẩm sinh hoạt hoặc các phương án sinh kế nhỏ.

Theo thông tin từ ActionAid Việt Nam, hơn 90% lao động trong lĩnh vực du lịch bị mất việc làm và thu nhập do COVID-19. Tại Đà Nẵng và Huế, gần 90.000 người thất nghiệp hoặc bị giảm thu nhập.

“Dự án này là một nỗ lực khiêm tốn giúp lao động nữ trong cộng đồng, bên cạnh việc xây dựng một mô hình thiết thực để các nhóm đối tượng và cá nhân hưởng lợi có thể tiếp cận hỗ trợ một cách hiệu quả và minh bạch. Chúng tôi muốn đóng góp vào các cam kết giữa Việt Nam và New Zealand cùng hành động để “Không ai bị bỏ lại phía sau’ trong cuộc chiến với COVID-19”, bà Hoàng Phương Thảo, Trưởng Đại diện ActionAid Việt Nam chia sẻ.

Năm 2021, New Zealand và Việt Nam đánh dấu kỷ niệm 46 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong thời gian qua, New Zealand đã hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để phát triển thịnh vượng và ổn định chung của hai nước. Tháng 7/2020, Việt Nam và New Zealand nâng cấp quan hệ lên tầm Đối tác chiến lược.