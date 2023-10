New Zealand chuẩn bị sơ tán công dân khỏi Israel

Tối nay (12/10), Ngoại trưởng New Zealand Nanaya Mahuta ra thông báo cho biết, nước này đang làm việc với hãng hàng không Ethiad Airways để sơ tán ra khỏi Tel Aviv, Israel các công dân và những người dân quốc đảo Thái Bình Dương gặp khó khăn trong việc tiếp cận các chuyến bay thương mại.

Theo kế hoạch, trong những ngày tới, các chuyến bay sơ tán công dân sẽ khởi hành tại Tel Aviv để đến Abu Dhabi. Các hành khách sẽ tự di chuyển từ Abu Dhabi đến New Zealand.

Ngoại trưởng New Zealand Nanaya Mahuta (Ảnh: Angus Dreaver).

Ngoại trưởng Mahuta cho biết, vì nước này chỉ có thể tiếp cận với một số lượng ghế hạn chế nên những người có thể rời khu vực xung đột bằng các chuyến bay thương mại thì đừng bỏ các vé này để chờ chuyến bay sơ tán vì không có gì có thể đảm bảo sẽ có chỗ trên các chuyến bay sơ tán.

New Zealand đề nghị công dân của mình và những người dân quốc đảo Thái Bình Dương đăng ký vào cổng thông tin của chính phủ để nhận được các thông tin cập nhật và đảm bảo các thông tin cá nhân cung cấp cho cơ quan chức năng chính xác và được cập nhật.

Bộ Ngoại giao New Zealand đồng thời nâng cảnh báo đi lại tới Israel và Vùng lãnh thổ chiếm đóng của Palestin lên mức “Tránh đi lại nếu không cần thiết”. Đồng thời, Bộ Ngoại giao New Zealand cũng cho biết, do biên giới quốc tế (trên không và trên đất liền) của Israel và Vùng lãnh thổ chiếm đóng của Palestine có thể bị đóng bất kỳ lúc nào nên đề nghị người dân nước này liên lạc với các hãng hàng không để kiểm tra tình trạng chuyến bay trước khi bay và liên lạc với các đơn vị cung cấp bảo hiểm để tìm hiểu khả năng được chi trả trong các tình huống này.