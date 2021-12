New Zealand cảnh báo về mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc

(VTC News) -

New Zealand ngày càng cho rằng sự trỗi dậy của Trung Quốc là một mối đe dọa. Điều này được thể hiện rõ ràng trong Đánh giá Quốc phòng năm 2021 của nước này.

Báo cáo dài 36 trang đưa ra kết luận nghiêm túc về “mối đe dọa” từ Trung Quốc, cảnh báo rằng "một Trung Quốc ngày càng hùng mạnh đang theo đuổi lợi ích của mình một cách hung hăng hơn".

"Bắc Kinh đang tìm cách định hình lại hệ thống quốc tế để làm cho nó tương thích hơn với mô hình quản trị và các giá trị quốc gia của mình, cũng như với việc Trung Quốc được công nhận là một nhà lãnh đạo toàn cầu", theo báo cáo.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. (Ảnh: Reuters)

Đặc biệt, New Zealand cảnh báo rằng Bắc Kinh đang tìm cách tăng cường quan hệ quân sự trong khu vực.

Không nêu đích danh Trung Quốc, báo cáo cho rằng một trong những diễn biến đe dọa nhất ảnh hưởng đến an ninh của New Zealand sẽ là "việc thành lập căn cứ quân sự hoặc cơ sở quân sự-dân sự ở Thái Bình Dương bởi một quốc gia không có cùng các giá trị và lợi ích an ninh với New Zealand".

"Sự phát triển như vậy về cơ bản sẽ làm thay đổi cán cân chiến lược của khu vực”, báo cáo nhấn mạnh.

New Zealand đã cứng rắn hơn với Trung Quốc

New Zealand được nhìn nhận là tương đối thân Trung Quốc và sẵn sàng đón nhận những lợi ích tiềm năng từ sự trỗi dậy của nước này. Nhưng lập trường của Wellington đang nhanh chóng thay đổi, theo các chuyên gia.

Họ ngày càng có quan điểm cứng rắn hơn đối với Bắc Kinh, đặc biệt vì lo ngại về ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Thái Bình Dương.

Năm 2018, New Zealand làm theo Australia, ngăn chặn công ty viễn thông Trung Quốc Huawei cung cấp thiết bị cho mạng di động 5G. Hai năm sau, New Zealand đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hong Kong (Trung Quốc) vì lo ngại về việc Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia.

Với báo cáo mới, việc New Zealand ngày càng cảnh giác với Trung Quốc - đối tác thương mại thân cận nhất của họ - càng được khẳng định. Tầm nhìn khu vực của họ dường như cũng ngày càng giống với Australia và Mỹ.

Một chuyên gia về chính sách đối ngoại của Trung Quốc, Giáo sư Anne-Marie Brady, từ Đại học Canterbury, viết trên tờ The Sydney Morning Herald rằng các phân tích của chính phủ New Zealand trong ba năm qua "âm thầm" cảnh báo về mối đe dọa từ Trung Quốc, nhưng chúng thường bị cắt giảm để tránh kích động Bắc Kinh.

Trong khi đó, đánh giá năm 2021 "tạo ra một nền tảng mới khi cuối cùng đã nói to những phần âm thầm: New Zealand, giống như Australia, xem Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh chiến lược và đối thủ đối với lợi ích quốc gia”.

Một nhà phân tích khác, Geoffrey Miller, mô tả đánh giá quốc phòng mới của New Zealand là “diều hâu” và "thẳng thắn một cách bất thường". Ông Miller cũng cho rằng việc New Zealand cố gắng áp dụng một cách tiếp cận cân bằng hơn đối với Trung Quốc là ngày càng khó khi căng thẳng trong khu vực gia tăng.