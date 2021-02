New York điều tra giao dịch liên quan bất động sản của ông Trump

Wall Street Journal cho biết văn phòng của ông Cyrus Vance Jr. đang kiểm tra các khoản vay liên quan đến những tòa nhà của ông Trump.

Quỹ đầu tư bất động sản Ladder Capital đã cho ông Trump vay hơn 280 triệu USD cho bốn tòa nhà kể từ năm 2012, Wall Street Journal đưa tin.

Các tòa nhà này bao gồm Tháp Trump - tòa nhà biểu tượng của cựu tổng thống, khách sạn Trump International Hotel & Tower, Trump Building và Trump Plaza.

Tháp Trump, tòa nhà biểu tượng của cựu tổng thống Mỹ ở New York. (Ảnh: Reuters)

Các luật sư của ông Trump, Trump Organization và Văn phòng Công tố viên Cyrus Vance Jr. từ chối đưa ra bình luận.

Đây là vụ việc mới nhất trong cuộc điều tra cấp tiểu bang do công tố viên Cyrus Vance dẫn dắt nhắm vào giao dịch kinh doanh của Trump Organization. Vào tháng trước, cuộc điều tra đã mở rộng sang bất động sản Seven Springs của cựu tổng thống ở hạt Westchester, bang New York.

Wall Street Journal cũng lưu ý rằng ông Vance và cựu Tổng thống Trump vẫn đang giằng co trong cuộc chiến pháp lý về các bản khai thuế của ông Trump và những thông tin tài chính khác.

Vào tháng 7/2020, Tòa án Tối cao đã ra phán quyết yêu cầu ông Trump phải giao nộp hồ sơ thuế. Tuy nhiên, cựu tổng thống kháng cáo quyết định này.

Tòa án Tối cao chưa ra phán quyết về việc có xét xử vụ án hay không.

Tổng chưởng lý New York Letitia James cũng đang điều tra về gian lận dân sự của Trump Organization.

Cựu Tổng thống Trump và Trump Organization đã chỉ trích các cuộc điều tra này là có động cơ chính trị.