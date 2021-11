Nếu thấy mắt có 5 dấu hiệu sau, hội cận thị không nên bỏ qua

(VTC News) -

5 dấu hiệu chứng tỏ đôi mắt đã bị “bỏ quên”

Những sự thay đổi bất thường của đôi mắt đều có thể là dấu hiệu của bệnh lý. Chúng ta thường cho rằng những vấn đề như đau hốc mắt, mỏi mắt, rát mắt đều rất bình thường và ngó lơ. Vô hình chung, điều này khiến đôi mắt yếu dần đi, thậm chí là suy giảm thị lực, gây ra nhiều hệ luỵ sau này.

Dưới đây là năm dấu hiệu mắt thường gặp phải, mà nếu không được điều trị kịp thời dễ dẫn đến các bệnh lý nguy hiểm về sau.

Khô, rát mắt:

Nếu bạn là một người thường xuyên tiếp xúc màn hình máy tính, điện thoại, thì chắc chắn bạn sẽ đối mặt với triệu chứng khô rát mắt. Lúc này, bạn phải thường xuyên chớp mắt thì mới cảm thấy đỡ hơn.

Nguyên nhân gây ra hiện tượng này là do mắt phải làm việc liên tục, không kịp nghỉ ngơi để điều tiết dẫn tới thiếu độ ẩm. Ban đầu, khô mắt khiến mắt mệt mỏi, đỏ rát, giảm hiệu suất làm việc. Nếu để lâu không chữa trị, người bệnh có nguy cơ suy giảm thị lực.

Mắt căng, mỏi, nhức hốc mắt:

Các dấu hiệu xảy ra có thể do chúng ta đọc sách ở nơi thiếu sáng hoặc sử dụng điện thoại liên tục trong bóng tối, khi đã tắt hết đèn. Hành động này diễn ra thường xuyên khiến cho mắt không có thời gian thư giãn và hồi phục.

Nhìn mờ cả xa và gần:

Triệu chứng này ngầm cảnh báo đã đến lúc bạn phải đi kiểm tra sức khỏe đôi mắt. Bởi nó cho thấy mắt của bạn đang gặp phải vấn đề về rối loạn điều tiết (do mắt phải làm việc liên tục với màn hình, đọc sách thiếu sáng trong thời gian dài), thay đổi khúc xạ (cận thị), hay thậm chí là do ảnh hưởng từ các bệnh lý khác liên quan đến mắt như viêm kết mạc, đục thủy tinh thể,…

Đau đầu, cổ vai gáy, chóng mặt, buồn nôn, mỏi mắt khi đeo kính:

Có khả năng cao là những dấu hiệu của việc bạn đang đeo kính sai độ. Ngoài ra, chúng cũng có thể do hội chứng thị giác màn hình gây ra khi bạn phải tiếp xúc ánh sáng xanh phát ra từ màn hình điện thoại, máy tính. Hội chứng này thường ảnh hưởng đến khả năng tập trung khi làm việc, dẫn đến hiệu quả công việc lẫn chất lượng cuộc sống đều giảm sút.

Nhạy cảm với ánh sáng:

Nguyên nhân có thể do do mắt đã bị trầy giác mạc, viêm màng bồ đào hoặc bị kích thích khi đeo kính áp tròng. Đối với người bị cận thị, nhạy cảm ánh sáng sẽ xuất hiện khi chúng ta bị bong võng mạc. Do vậy, với những ai đang gặp phải vấn đề này, bạn nên đến cơ sở uy tín để được thăm khám và điều trị kịp thời để tránh những hệ lụy về sau.

Hãy yêu thương đôi mắt đúng cách

Để tránh gặp phải những triệu chứng nói trên, chúng ta nên chú ý chăm sóc đôi mắt thường xuyên, từ đó giảm bớt áp lực cho đôi mắt. Đơn giản nhất, chúng ta hãy bắt đầu từ việc hạn chế những thói quen gây hại cho mắt như không sử dụng các thiết bị điện tử hay đọc sách nơi thiếu sáng; không thức khuya để đôi mắt được nghỉ ngơi hợp lý.

Nếu phải sử dụng màn hình điện tử liên tục, quy tắc 20-20-20 sẽ là phương pháp “cứu nguy” cho đôi mắt. Theo đó, cứ mỗi 20 phút làm việc trên điện thoại, máy tính thì hãy dành ra 20 giây để tập trung nhìn vào một vật cụ thể ở khoảng cách 20m. Đồng thời, chúng ta cũng cần chú ý cung cấp đủ dưỡng chất cần thiết cho mắt thông qua chế độ ăn uống bổ sung nhiều rau, củ, quả.

Với những người cận thị, chúng ta nên chủ động thăm khám mắt để kiểm tra độ cận để đeo kính đúng độ, tránh được những tác hại không đáng có. Nếu phải ngồi trong môi trường máy lạnh thường xuyên, bạn cũng đừng quên bổ sung nước mắt nhân tạo để làm ẩm mắt.

Nếu bạn không đủ thời gian để tìm hiểu các thông tin chăm sóc và bảo vệ đôi mắt, thì podcast “Khi bớt là thêm” của bệnh viện Mắt Sài Gòn sẽ là người bạn đồng hành lý tưởng.

Chỉ với những nguyên tắc “thêm – bớt” đơn giản, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hành, podcast như một món quà yêu thương mà bạn dành tặng cho đôi mắt thêm sáng khỏe. Bạn có thể nghe podcast bất cứ khi nào, ở bất cứ đâu khi bạn muốn quan tâm đến sức khỏe đôi mắt của mình.

Tự tin trút bỏ “gánh nặng” cho đôi mắt

Ngoài những cách chăm sóc, bảo vệ mắt tại nhà thì chúng ta cũng nên thường xuyên đến các bệnh viện uy tín về mắt như Mắt Sài Gòn để thăm khám, nhằm giúp ngăn ngừa từ sớm các nguy cơ gây ra bệnh lý về mắt.

Đối với những ai bị cận thị, việc đeo kính không chỉ đem lại nhiều bất tiện mà đôi khi còn khiến chúng ta thiếu tự tin. Thế nên, nếu đã ngán ngẩm cặp kính dày cộp thì bạn hãy thử tìm hiểu các phương pháp xoá cận hiện đại mà lại an toàn cho mắt.

Đây được coi là giải pháp giúp chúng ta có thể “tháo kính” hoàn toàn, trút bỏ bớt “gánh nặng” cho đôi mắt. Với việc trang bị các thiết bị y khoa tiên tiến nhất, cũng như luôn cập nhật các phương pháp xóa cận hiện đại ưu việt hiện nay, Mắt Sài Gòn sẽ là địa chỉ “không thể bỏ qua” nếu bạn đang có ý định xóa cận.

Bệnh viện Mắt Sài Gòn đã triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của đôi mắt sáng trong suốt những năm qua. Cùng với dự án “Khi bớt là thêm”, Mắt Sài Gòn hi vọng cùng mỗi người chăm sóc đôi mắt hàng ngày bằng việc giảm áp lực cho đôi mắt, thêm nhiều thói quen tốt để mắt thêm phần sáng khỏe.