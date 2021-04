Nếu muốn quay lại với người yêu cũ, hãy tự hỏi 8 câu này trước

(VTC News) -

Nếu từng chia tay người mình yêu thì có lẽ bạn sẽ hiểu khoảng thời gian sau đó khó khăn thế nào. Đầu tiên, bạn phải đối mặt với nỗi đau nội tâm đi kèm nỗi nhớ người đó và nhớ những việc hai bạn đã làm cùng nhau. Khi điều đó trở nên thường trực và ám ảnh, đến một thời điểm nhất định bạn có thể bắt đầu nghi ngờ quyết định chia tay của mình, đặc biệt nếu bạn chính là người nói chia tay.

Đó có phải là quyết định đúng đắn để đưa ra hay bạn đã quá hấp tấp? Bạn có thể làm tốt hơn không? Và thậm chí có lẽ, bạn sẽ suy nghĩ, liệu có nên quay lại với người yêu cũ?

Đối với những người muốn xem việc quay lại với người yêu cũ có phải là một ý kiến ​​hay hay không, bạn có thể dự đoán khá chính xác cơ hội quay lại này bằng cách tìm ra những dấu hiệu cho thấy bạn và người ấy vẫn còn cơ hội tốt với nhau. Dưới đây là danh sách tám yếu tố cần xem xét:

Lý do chia tay của bạn là gì?

Tại sao hai người lại chia tay? Nguyên nhân chia tay của bạn nghiêm trọng như thế nào? Mọi người chia tay vì đủ loại lý do, một số lý do nghiêm trọng hơn những lý do khác. Có một số lý do dễ dàng tha thứ, chẳng hạn như lỡ hẹn, hoặc một điều gì đó vụn vặt, và nếu đây là trường hợp của hai người, hãy cùng nhau xem xét lại và cố gắng tha thứ, giải quyết cùng nhau. Tuy nhiên, cũng có những lý do có thể quá nghiêm trọng để vượt qua - luật gọi đó là những khác biệt không thể hòa giải. Với những điều này, tốt nhất bạn nên quên việc quay lại và tiếp tục với cuộc sống hiện tại của mình.

Hai bạn đã xa nhau bao lâu rồi?

Thời gian chữa lành nhiều thứ, và khoảng thời gian sau khi chia tay tưởng chừng như là một ngày tận thế, nhưng thật ra đó lại là một trong những điều tự nhiên nhất trên thế giới này. Vì vậy, khoảng thời gian hai bạn xa nhau càng lâu, cơ hội quay trở lại với nhau càng thấp.

Mọi thứ kết thúc giữa bạn như thế nào?

Bạn đã chia tay thông qua một tin nhắn? Hai bạn đã ngồi xuống và quyết định rằng đó là điều tốt nhất cho cả hai người? Hay đó là một cuộc chia tay lộn xộn đầy những lời lăng mạ và thù hằn? Cách mà hai bạn giải quyết vấn đề sẽ ảnh hưởng đáng kể đến cơ hội quay lại với nhau. Nói chung, bạn càng kết thúc mọi chuyện giữa hai người một cách yên bình hơn, thì cơ hội quay lại với nhau của bạn càng tốt.

Hành động của bạn sau khi chia tay là gì?

Một số người bị ảnh hưởng sâu sắc bởi những việc mà người bạn đời cũ của họ làm sau khi chia tay - đôi khi còn nhiều hơn cả khi hai người còn ở trong mối quan hệ. Những điều bạn làm như thả mình ngay vào một mối quan hệ mới, đặc biệt là khi chỉ trong một thời gian ngắn, có thể hủy hoại cơ hội quay trở lại với nhau của hai người. Những hành động sau khi chia tay cũng vậy; có bất kỳ hành vi đáng tiếc nào trong khi cảm xúc đang dâng trào không? Nếu bạn đã tạo thêm sự tổn thương cho họ, hoặc ngược lại, hai bạn cũng khó có thể quay trở lại với nhau.

Hai bạn đã gắn bó sâu sắc như thế nào?

Hai bạn đã tiếp cận sâu sắc đến cuộc sống của nhau như thế nào? Hai bạn càng gắn bó sâu sắc thì khả năng quay trở lại với nhau càng có hiệu quả. Ví dụ, những cặp vợ chồng có con chung có khả năng quay lại với nhau sau khi chia tay cao hơn gấp đôi so với những cặp vợ chồng không có con.

Sự gắn bó về tinh thần của hai bạn có sâu sắc không?

Bạn cảm thấy thế nào khi hai người ở gần nhau? Bạn có còn cảm thấy thôi thúc được chạm vào người ấy như trước đây đến thế không? Nếu vẫn còn ngọn lửa tình cảm bùng cháy giữa hai bạn, thì bạn vẫn có cơ hội tốt.

Liệu bạn có thể tha thứ cho nhau?

Nếu bạn có thể cùng nhau giải quyết, thẳng thắn nói chuyện và hết lòng tha thứ cho nhau, thì đây là một bước rất tốt để hai bạn quay lại với nhau. Chia tay không bao giờ là dễ dàng, ngay cả khi bạn là người khởi xướng việc kết thúc mối quan hệ. Một khoảng thời gian để thích nghi với cuộc sống mới thật sự là một thử thách, đặc biệt là nếu hai bạn đã ở bên nhau trong một thời gian dài. Điều đó đôi khi có thể làm tổn thương tinh thần bạn một cách tồi tệ!

Đừng tạo áp lực cho bản thân, bắt mình phải yêu thương một ai đó khác ngay sau khoảng thời gian khó khăn đó. Hãy làm những điều khiến bạn cảm thấy thoải mái, bởi mỗi người đều khác nhau. Hãy tận hưởng cuộc sống từng ngày một và đối mặt với tương lai, cho dù đó là với người yêu cũ hay không.