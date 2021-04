Nếu lúc này bạn đang thấy cô đơn, hi vọng bài viết này sẽ xoa dịu được bạn

Có những ngày bạn cảm thấy cô đơn, một mình đối diện với chính mình khi xung quanh là những ồn ào, náo nhiệt. Sự lẻ loi khiến bạn rơi vào sợ hãi, hoài nghi với tất cả. Có những người chọn cho mình cách lao vào đám đông ồn ào để chứng tỏ rằng mình không cô đơn, có những người lại chọn cho mình cách khác.

Điều quan trọng cần nhớ rằng, cảm giác cô đơn là thứ mà chúng ta không thể tránh khỏi trong một lúc nào đó của cuộc đời. Phải học cách làm quen và vượt qua cô đơn vì trạng thái đó có thể chực chờ ập đến bất cứ lúc nào.

Hi vọng những điều liệt kê dưới đây có thể giúp bạn thêm tự tin để đối diện với nỗi cô đơn của chính mình.

Không chỉ mình bạn có cảm giác như vậy

Trong lúc chán nản, ta lặng lẽ quan sát những người xung quanh và thấy rằng: dường như mọi người đều rất ổn còn ta thì không. Cảm giác đó sẽ khiến bạn tủi thân, muốn hét lên, muốn thu hút sự chú ý của mọi người: “Tôi đang rất cô đơn, tại sao mọi người lại bỏ rơi tôi”.

Sự thật là không ai có thể biết được rắc rối của một người nào đó trừ khi họ chia sẻ với bạn mà thôi. Một lúc nào đó hãy hỏi thăm mọi người xung quanh, người thân của bạn thử xem họ đã từng rơi vào trạng thái giống bạn hay không? Có lẽ, bạn sẽ rất ngạc nhiên về điều này..

Cô đơn giúp ta có thời gian dành cho công việc và những thứ xung quanh

Bạn có thể dọn dẹp nhà cửa, phòng ngủ, sắp xếp lại các vật dụng trong nhà bếp, luyện tập thể thao hay bất kì công việc gì khác… miễn là bạn luôn tạo sự bận rộn để không còn thời gian cảm thấy cô đơn nữa.

Những hoạt động đơn giản này giống như các bài tập thể dục vậy. Chúng không chỉ giúp cho bạn luôn bận rộn mà còn có tác dụng duy trì vóc dáng và sự năng động. Cảm giác hài lòng mà bạn có được từ các bài tập thể chất sẽ làm cho bạn cảm thấy tốt hơn.

Nắm lấy tự do mà cảm giác cô đơn mang đến

Một mình đối diện với thực tế, cô đơn thật nhưng cũng tự do thật. Thay vì an ủi, tự thương hại bản thân, bạn hãy xem đây là một sự tự do hiếm hoi, không bị rào cản, ràng buộc nào cả, cũng là một cơ hội tốt đấy chứ.

Trên thực tế, có những lúc bản thân bạn cần ở một mình. Thay vì đắm chìm trong sự thương hại của bản thân, điều mà rất nhiều người có xu hướng làm khi cảm thấy cô đơn, hãy thử coi tình trạng đó chính là sự tự do mà bạn vừa tìm thấy được. Hầu hết mọi người đều cần có sự đồng ý về quan điểm của mình. Hãy thử tận hưởng thực tế rằng bạn chẳng cần ai quan tâm ủng hộ quyết định của mình cả.

Sự cô đơn sẽ giúp bạn đối mặt với sự thật, hiểu được bản thân hơn

Sự cô đơn gặp phải lúc này giúp bạn hiểu được điều bản thân mình mong muốn. Đó có thể là tình cảm gia đình, là sự quan tâm từ người yêu,... sự thiếu vắng một điều gì đó khiến bạn rơi vào trạng thái cô đơn.

Điều gì bạn cần nhất lúc này? Câu hỏi và câu trả lời thắc mắc ẩn sâu trong tâm hồn. Một khi nhận ra được bạn cũng nên cảm ơn những lúc cô đơn như thế này mình mới biết mình cần gì, đúng không nào?

Ảnh: Rafael Barros

Sống trong sự cô đơn phần nào sẽ thúc đẩy và ép bạn phải giải quyết tất cả các vấn đề bởi chính bạn. Hãy nhìn nó theo một khía cạnh khác, điều này sẽ là chất xúc tác giúp bạn ổn định và hướng cuộc sống của bạn đi theo một con đường đúng đắn hơn.

Sau cùng: Đừng quên đề nghị sự giúp đỡ nếu vấn đề cứ tiếp diễn

Cảm giác lạc lõng và cô đơn có lẽ bình thường đối với tất cả mọi người, nhưng thường nó chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi. Hầu hết mọi người sẽ thừa nhận rằng, lúc này hay lúc khác họ đã lâm vào tình trạng “vô vọng”. Tuy nhiên, nếu vấn đề này cứ kéo dài dai dẳng thì đừng nên phớt lờ. Khi khả năng lý trí và khả năng nhận thức sự việc của bạn trở nên giảm sút, đừng cứ lờ đi, xua đuổi vấn đề và cho rằng nó không đáng chú ý đến mà hãy tìm kiếm sự giúp đỡ.

Hãy nuôi dưỡng tinh thần của bản thân thật tốt và đừng đánh giá thấp điều đó. Hãy tìm đến những hướng dẫn từ các chuyên gia nếu như bạn không thể nào phân biệt được giữa cảm giác tự do và cảm giác tuyệt vọng của bản thân.