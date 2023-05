(VTC News) -

Liên quan đến việc TP Hội An, tỉnh Quảng Nam sẽ áp dụng yêu cầu bắt buộc mua vé tham quan tại các quầy vé trước khi vào phố cổ đối với tất cả du khách trong và ngoài nước, chiều 11/5, UBND TP Hội An tổ chức buổi gặp mặt thông tin về công tác tổ chức quản lý hoạt động tham quan khu phố cổ Hội An - Di sản Văn hóa thế giới.

Ông Nguyễn Văn Sơn khẳng định nếu không kiểm soát chặt việc bán vé, Hội An sẽ là điểm đến miễn phí.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP Hội An - cho hay, những ngày qua, dư luận bày tỏ ý kiến trái chiều đối với phương án bán vé tham quan phố cổ của chính quyền địa phương. Đặc biệt, nhiều ý kiến phản đối bán vé tham quan.

Ông Sơn chia sẻ, việc bán vé tham quan khu phố cổ không phải bây giờ mới thực hiện, mà đã được triển khai từ năm 1995. Từ năm 2012 đến nay, thành phố quy định giá vé cụ thể như sau: 80 nghìn đồng/khách trong nước, 120 nghìn đồng/khách nước ngoài. "Rõ ràng, giá vé tham quan Hội An rẻ hơn rất nhiều so với các khu di sản văn hóa thế giới khác. Có thể thấy, giá vé tham quan các điểm như Hạ Long, Đại Nội Huế, Phong Nha - Kẻ Bàng...đều ở mức cao hơn phố cổ Hội An. Gần 30 năm qua, nguồn thu từ bán vé tham quan được dùng vào việc trùng tu di tích, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng sản phẩm du lịch" - ông Sơn nói và khẳng định, chính quyền địa phương sẽ không tổ chức bán vé tham quan theo kiểu "tận thu" (áp dụng yêu cầu bắt buộc mua vé tham quan tại các quầy vé trước khi vào phố cổ đối với tất cả du khách).

Theo ông Sơn, dựa trên phương án quản lý hoạt động tham quan khu phố cổ, các cơ quan, ban, ngành của thành phố sẽ tăng cường công tác kiểm soát khách đoàn nhằm tránh tình trạng thất thoát vé tham quan. Thời gian qua, một số đơn vị lữ hành đưa khách tham quan "chui" trở thành vấn đề hết sức nhức nhối. Điều này tạo sự bất công đối với các đơn vị tuân thủ việc mua vé cho khách đoàn. Vì vậy, việc kiểm soát chặt khách tour sẽ giúp tạo ra sự công bằng giữa các đơn vị lữ hành. Còn trường hợp khách lẻ thì không bắt buộc. Ngoài ra, người nước ngoài nếu lưu trú ở Hội An lâu thì cũng chỉ cần mua vé 1 lần.

Khách lẻ khi vào khu phố cổ không bắt buộc phải mua vé.

"Trước khi tổ chức buổi thông tin cho báo chí, thành phố đã tổ chức gặp mặt, tham vấn ý kiến người dân, đơn vị lữ hành, khách sạn. Điều đáng mừng là mọi người đều đồng tình ủng hộ. Đặc biệt, có khách sạn còn ngỏ ý muốn nhận vé về bán cho du khách" - ông Sơn cho biết.

Như VTC News đưa tin, tháng 4 vừa qua, UBND TP Hội An ban hành phương án về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động Hướng dẫn tham quan khu phố cổ Hội An.

Theo nội dung phương án, từ ngày 15/5, Hội An sẽ áp dụng yêu cầu bắt buộc mua vé tham quan tại các quầy vé trước khi vào phố cổ Hội An đối với tất cả du khách trong và ngoài nước. Giá vé áp dụng 80 nghìn đồng/vé đối khách trong nước và 120 nghìn đồng/vé đối với khách quốc tế. Thời gian hoạt động bán vé tham quan khu phố cổ là từ 7h30 đến 21h30 hàng ngày vào mùa hè, và đến 21h vào mùa đông.

THANH BA