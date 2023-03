Nên sửa hay thay mới khi kính chắn gió xuất hiện vết nứt?

(VTC News) -

Thực chất, việc biết cách sửa chữa kính chắn gió bị nứt hoặc sứt mẻ không chỉ giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc mà việc xử lý hư hỏng càng nhanh càng tốt cũng rất quan trọng đối với sự an toàn của bản thân và người tham gia giao thông. Tuy vậy, chúng tôi khuyến nghị bạn nên đưa phương tiện ra những chỗ sửa xe chuyên nghiệp để đánh giá tình hình trước khi đưa ra quyết định sửa đổi hoặc thay mới kính chắn gió.

Bạn có biết rằng kính chắn gió ô tô cung cấp tới 40% độ bền cấu trúc cho mái ô tô? Sự hỗ trợ mà kính chắn gió cung cấp để ngăn mái xe bị lõm hoặc sập khi lật xe là rất quan trọng đối với sự an toàn tổng thể - vì lý do này, điều quan trọng là phải có một kính chắn gió chất lượng cao, có cấu trúc chắc chắn và không bị hư hại.

Các loại hư hỏng kính chắn gió khác nhau

Có rất nhiều kiểu hư hỏng khác nhau trên kính chắn gió từ các nguyên nhân. Dưới đây là một vài vết nứt tiêu biểu trên kính chắn gió.

Một vài vết nứt tiêu biểu xuất hiện trên kính chắn gió theo mức độ nguy hiểm từ thấp đến cao.

Vết nứt bề mặt: Đôi khi các mảnh đá nhỏ va vào kính chắn gió ô tô của bạn sẽ chỉ làm sứt mẻ một mảnh kính nhỏ, để lại dấu vết gần như không đáng kể. Đây là loại phổ biến nhất và có vẻ không đáng kể nhưng có thể dẫn đến thiệt hại nhiều hơn về sau.

Nứt do ứng suất: Vết nứt do ứng suất có thể xảy ra do sự thay đổi khắc nghiệt của nhiệt độ. Các vết nứt ứng suất thường dài và thường luôn bắt đầu ở mép kính chắn gió. Nếu bạn đang xử lý băng trên kính chắn gió gây ra hiện tượng co lại và giãn ra khi trời ấm lên, thì một vết nứt nhỏ có thể dễ dàng lan sang vết nứt lớn hơn.

Vết nứt nổi: Các vết nứt nổi hình thành xung quanh tâm kính chắn gió hoặc cách mép ngoài của kính chắn gió ít nhất 5 cm trở lên. Vì kính chắn gió dễ bị tổn thương hơn ở trung tâm nên các vết nứt nổi rất dễ lan rộng trong thời gian nhanh chóng.

Nứt cạnh: Đây là những vết nứt bắt đầu từ hoặc xung quanh các cạnh của kính chắn gió. Các vết nứt ở mép có thể lan rộng ra khắp kính chắn gió và chúng thường rất quanh co.

Bullseye: Vết vỡ mắt bò có thể do một mảnh vụn hình cầu giống như một hòn đá nhỏ đập vào kính chắn gió ô tô. Chúng giống như miệng hố trong kính và có thể khá sâu.

Nửa vầng trăng: Vết nứt nửa vầng trăng cũng do một vật thể hình tròn đập vào kính chắn gió của ô tô khi bạn đang lái xe. Các vết nứt thường hình thành xung quanh các mảnh vụn hình bán nguyệt, nhưng chúng vẫn gây mất thẩm mỹ và có thể cản trở tầm nhìn đồng thời làm ảnh hưởng đến cấu trúc của kính chắn gió.

Starburst: Starburst là các vết nứt nhỏ theo hình ngôi sao. Những vết nứt này có thể lan rộng ra và biến thành vết nứt kính chắn gió lớn hơn nếu không được sửa chữa trong tương lai.

Bạn có nên sửa một vết nứt nhỏ trong kính chắn gió?

Những vết nứt nhỏ thường chưa lập tức gây ra các vấn đề và thiệt hại thế nhưng nếu để về lâu về dài, những vết nứt này có thể ảnh hưởng đến an toàn trong lái xe. Thân xe phải uốn cong trong quá trình di chuyển và điều này gây áp lực lên kính chắn gió. Điều tương tự cũng xảy ra khi ô tô của bạn tiếp xúc với sự thay đổi nhiệt độ. Trong thời tiết không khí lạnh, băng giá bên ngoài và sự tăng nhiệt từ bên trong cabin sẽ gây ra hiện tượng giãn nở và co lại, dễ dàng xuất hiện các vết nứt trên kính chắn gió.

Vì vậy, những chủ sở hữu ô tô gặp vấn đề kể trên nên ngay lập tức sửa hoặc thay đổi càng sớm càng tốt để tránh những vết nứt lớn hơn trong tương lai.

Khi thấy kính chắn gió có nhiều vết rạn nứt nhỏ, không ít người sẽ yêu cầu thay thế một kính chắn gió mới. Nhưng đây chưa hẳn là giải pháp tốt nhất. Việc thay mới chỉ thực sự cần thiết khi tấm kính đã bị vỡ quá lớn. Vì vậy, nếu độ dài vết nứt nhỏ hơn 15 cm, việc xử lý bằng hàn kính sẽ thành công cao hơn. Vết nứt càng to thì tỉ lệ sửa thành công càng thấp.

Đương nhiên, nếu hư hỏng quá rộng khiến kính chắn gió bị vỡ nhiều hơn là chỉ hư hỏng, bạn không thể sửa chữa mà cần phải thay thế nó. Dưới đây là hướng dẫn nhanh để biết khi nào bạn nên thay thế thay vì cố gắng sửa chữa hoặc sửa chữa mặt kính: Nếu hư hỏng làm giảm khả năng hiển thị của bạn ở bất kỳ mức độ nào; Nếu vết nứt dài hơn 15 cm hoặc các vết nứt starburst/bull's eye lớn hơn 3 inch; Nếu thiệt hại ở gần một góc hoặc cạnh của kính chắn gió và nếu vết nứt có độ sâu nhất định.

