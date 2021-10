Né 'bom tấn' Hollywood, hàng loạt phim Việt chờ cuối năm mới khởi chiếu

(VTC News) -

Sau nửa năm đóng cửa vì đại dịch, phòng vé Việt đang rục rịch mở lại dự kiến với hàng loạt các bom tấn hành động, kinh dị sẽ đổ bộ trở lại rạp.

"Bom tấn" Hollywood đồng loạt ra rạp tháng 11

Khi các hệ thống rạp chiếu phim tại hầu hết các tỉnh thành đóng cửa từ đầu tháng 5 vừa qua, khán giả lỡ hẹn với rất nhiều bom tấn kinh dị Hollywood vốn sẽ được chiếu tại Việt Nam sớm hơn so với thị trường quê nhà.

Mặc dù chưa có thông tin chính thức về ngày rạp phim tại các thành phố lớn được mở cửa, nhưng một số cụm rạp đã bất ngờ cập nhật lịch chiếu phim trên website khiến khán giả vô cùng phấn khởi. Nhiều bộ phim được xếp lịch khởi chiếu lại sớm nhất từ 29/10 sắp tới.

Những bom tấn lớn như "Black Widow" và "Shang-Chi", "Eternals", "Venom 2" của Marvel hay "The Conjuring 3", "A Quiet Place 2" cũng có lịch ra mắt chính thức trong tháng 11. Ngoài ra, bom tấn "No Time To Die" cũng được rạp phim xếp lịch ra mắt ngày 26/11.

"The Conjuring: The Devil Made Me Do It" sẽ mở màn cho sự trở lại của thể loại kinh dị tại phòng vé Việt vào 29/10

Phần thứ ba của thương hiệu kinh dị đình đám "The Conjuring" với tên gọi "The Conjuring: The Devil Made Me Do It" sẽ mở màn cho sự trở lại của thể loại kinh dị tại phòng vé Việt vào 29/10 tới. Phần phim này tiếp tục theo chân cặp đôi ngoại cảm Ed (Patrick Wilson) và Lorraine Warren (Vera Farmiga) khám phá vụ án giết người đình đám nước Mỹ những năm 80, khi lần đầu tiên “quỷ ám” được sử dụng làm luận điệu biện hộ trước tòa.

"Black Widow" phát hành tại Bắc Mỹ vào đầu tháng 7. Dưới bàn tay nhào nặn của đạo diễn Cate Shortland, Black Widow đưa khán giả khám phá những trang quá khứ còn bị che giấu trong cuộc đời nữ điệp viên Natasha Romanoff (Scarlett Johansson). Phim có lịch chiếu dự kiến vào ngày 5/11.

"Black Widow" có lịch chiếu dự kiến vào ngày 5/11.

Cùng lên lịch ra mắt khán giả Việt vào ngày 5/11 là "A Quiet Place 2". Phim tiếp tục cùng gia đình Abbott đối mặt với những mối đe dọa khủng khiếp ở thế giới bên ngoài. Công chiếu tại Bắc Mỹ mùa hè vừa qua, "A Quiet Place 2" đạt thành công rực rỡ và hiện đã thu về gần 300 triệu USD trên toàn cầu.

Ngày 12/11 dự kiến chứng kiến sự ra mắt của hàng loạt "bom tấn" như "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings", "Malignant" và "Venom 2". Phát hành tại Bắc Mỹ từ đầu tháng 9, "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" đánh dấu lần đầu trong lịch sử MCU một siêu anh hùng gốc Á được đôn lên hàng vai chính. Trung tâm bộ phim là siêu anh hùng Shang-Chi do Lưu Tư Mộ thủ vai. Ngoài ra, phim quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam như Lương Triều Vỹ, Dương Tử Quỳnh.

"Malignant" của "ông hoàng kinh dị" James Wan là bộ phim tái hiện thể loại slasher vô cùng thịnh hành trước đây, không phụ thuộc vào các yếu tố tâm linh. Phim kể về Madison (Annabelle Wallis), người phụ nữ liên tục thấy những ảo ảnh khủng khiếp sau cái chết của chồng và đứa con trong bụng.

"Venom: Let there be carnage" đánh dấu sự trở lại của Tom Hardy trong vai Eddie Brock, một nhà báo có một vật thể ngoài hành tinh sống bên trong anh ta. Cùng với nhau, họ là Venom. Woody Harrelson trong vai phản diện chính Carnage và Naomie Harris với vai Shriek. Cả hai đều là những diễn viên thực lực và quen thuộc với khán giả.

Trong tháng 11, khán giả Việt cũng được thưởng thức các bom tấn tiếp theo là "Eternals" (dự kiến 19/11) và "No Time To Die" (26/11). "No Time To Die" được đạo diễn bởi Cary Fukunaja và là bộ phim thứ 5 mà Daniel đảm nhận vai điệp viên 007. Đây cũng là lần xuất hiện cuối cùng của anh với vai diễn đình đám này sau 15 năm gắn bó. Bom tấn "Eternals" quy tụ dàn diễn viên đa sắc tộc như Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden, Gemma Chan, Kumail Nanjiani, Ma Dong Seok, Kit Harington...

Phim Việt khởi chiếu vào tháng 12

Nếu như tháng 11 là sự bùng nổ của loạt "bom tấn" Hollywood thì phải đến cuối tháng 12, các bộ phim Việt mới rục rịch ra rạp.

Mới đây, nhà sản xuất “Bóng đè” cũng chính thức công bố ngày khởi chiếu mới của bộ phim là 24/12/2021. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Lê Văn Kiệt - người từng tạo nên “cơn sốt phòng vé” Hai Phượng năm nào. Dù rất thành công với một bộ phim hành động, anh vẫn quyết định sẽ tái ngộ khán giả với một phim kinh dị mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam.

Tác phẩm mới của Lê Văn Kiệt cũng là lần đầu tiên, hiện tượng bóng đè được đưa lên màn ảnh trong một phim điện ảnh Việt Nam. Quang Tuấn sẽ vào vai Thành, cha của hai cô con gái Linh (Lâm Thanh Mỹ) và Yến (Mai Cát Vi). Sau một biến cố, ba cha con chuyển về một căn nhà ở vùng quê để bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng ở nơi đó, mọi chuyện không yên bình như họ tưởng tượng.

"Rừng thế mạng" sẽ là cú chốt cuối năm 2021.

Ngày 31/12, "Rừng thế mạng" và "Bẫy ngọt ngào" sẽ là cú chốt cuối năm 2021. "Rừng thế mạng" là phim Việt đầu tiên lấy chủ đề sinh tồn, do đạo diễn Trần Hữu Tấn chỉ đạo. Phim lấy bối cảnh tại cung đường Tà Năng - Phan Dũng, cung đường trekking đẹp nhất Việt Nam với những bí ẩn tâm linh chưa được giải đáp. Phượt thủ Kiên (Huỳnh Thanh Trực) sau khi lạc đoàn đã bắt đầu cuộc đấu tranh để sống sót giữa những hiểm nguy rình rập.

Minh Hằng – người đảm nhận vai trò diễn viên, nhà đầu tư và đồng sản xuất – cho biết có rất nhiều yếu tố phải cân nhắc khi lựa chọn thời điểm ra mắt cho "Bẫy ngọt ngào": tình hình kiểm soát dịch bệnh, hiệu ứng khán giả, danh sách các phim trong nước và nước ngoài chờ ra rạp… Cô và nhà phát hành đã cố gắng lách từng khe trống của lịch để tìm một ngày khởi chiếu phù hợp cho phim.

Theo Minh Hằng, cuối năm cũng là thời điểm để phim Việt chứng minh thực lực với khán giả khi phải tranh trực tiếp với rất nhiều bom tấn nước ngoài. Cô tin rằng các nhà sản xuất đang phải nỗ lực 200% trên đường đua tại thị trường trong nước để có thể gặt hái trái ngọt, sau một thời gian dài phải trì hoãn rất nhiều dự án.