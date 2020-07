Nấu siêu tốc 6 mâm cỗ cầu kỳ, nàng dâu trưởng nhận 'bão like' của dân mạng

Trên một diễn đàn nhiều thành viên yêu bếp núc, thành viên Hà Phạm (Hải Phòng) chia sẻ thành quả nấu 6 mâm cỗ cầu kỳ, được dân mạng nhiệt liệt tán dương.

"Khi cơn yêu bếp lên tới đỉnh thì quẩy như này một mình và một phụ mới sướng cả người. 6 mâm 10 món cả tráng miệng... Cỗ nhà tớ, made by tớ nhân ngày giỗ ông nội chồng, mà tớ là dâu trưởng", chị Hà chia sẻ. Thực đơn gồm có các món: Tôm sú ôm trái dừa xiêm, cua biển sốt nấm me chua ngọt, gà ủ lá chuối, sốt vang bò hầm, nộm nõn dừa tôm lớt, măng rây xào bê non tỏi thơm, xôi lạc dừa bào, chả mực, canh miến hải sản, táo tàu tráng miệng.

Mâm cơm chuyên nghiệp của nàng dâu trưởng thu hút sự quan tâm của hàng chục nghìn dân mạng. (Ảnh: Hà Phạm)

Không chỉ chia sẻ hình ảnh những món ngon bắt mắt trên mâm cỗ, nàng dâu trưởng còn tiết lộ bí quyết để có mâm cỗ chuyên nghiệp, gọn gàng. Trước hết, cần định hình mình sẽ làm món gì, gia vị gì, kết hợp như thế nào, đi chợ ra sao, sau đó sắp sẵn, rửa sạch sẽ, món nào cần hầm thì làm trước, món nào cần kết hợp thì nên chuẩn bị.

"Như mâm cỗ hôm nay có cua, mình bóc trước, nem hải sản mình chuẩn bị trước, gạo nếp ngâm trước... Và thế là chỉ cần 2 bếp ga gia đình là làm được tối đa 6 mâm, thường 3 mâm nhé", chị Hà viết.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chị chỉ mất 5 giờ để hoàn thành và đặt lên ban cúng.

Một số món trong menu đầy màu sắc của chị Hà. (Ảnh: Hà Phạm)

Bài chia sẻ chi tiết của chị Hà thu hút hơn 23 nghìn tương tác; 3,2 nghìn bình luận và 2,5 nghìn lượt chia sẻ. Nhiều ý kiến bày tỏ sự ngưỡng mộ , trút mưa lời khen cho khả năng nội trợ của nàng dâu đất Cảng. Nhiều người cho rằng, chị Hà nên nhận làm cỗ thuê để không uổng phí tài năng.

Linh Trang Nguyen: Mình cũng là dâu trưởng mà chưa một lần nấu cỗ, đừng nói từng này món. Khâm phục thật. Nhưng nói thật nhiều món quá trông hơi bị ngại ăn. Quan điểm của mình là chỉ 1- 2 món đạm chính thôi, ăn có chủ đề sẽ thấy ngon hơn và không bị thừa mứa lãng phí.

Teresa Tran: Nể chị quá vì sự chăm chỉ chịu khó, chứ em nấu cơm cho thợ ăn chỉ có 3 món: mặn, xào, canh mà có khi còn mệt muốn đứt hơi!

Jade Bui: Dã man! Uớc gì em được một phần của chị, em cũng dâu trưởng mà vụng thối vụng nát ra, chỉ loanh quanh nhặt rau cho mẹ mà cũng không nên thân!

Pham Xuan: Ơn giời bố mẹ chồng mình không ở trong nhóm này. Chuẩn kiểu con dâu nhà người ta rồi, mình thì chịu dâu trưởng mà vụng thối vụng thiu.

Minh Anh: Em cũng dâu trưởng nhưng mà toàn trưởng nhặt rau rửa bát.

Hien Bui: Chị đảm thực sự luôn á, miền Bắc mùa hè nóng mà chị vào bếp nấu được quá trời món luôn.

Thu Huong Do: Ôi đúng đẳng cấp dâu trưởng trong truyền thuyết! Hâm mộ thực sự!