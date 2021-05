Nature’s Way: Thương hiệu dẫn đầu ngành hàng mẹ và bé

(VTC News) -

Với các mẹ bỉm sữa, Nature’s Way đã là một cái tên quá quen thuộc. Thương hiệu này được mệnh danh là thương hiệu dẫn đầu trong dòng sản phẩm dành cho trẻ em tại Úc cũng như trên thế giới.

Nature’s Way sở hữu hàng trăm sản phẩm khác nhau, đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng, trong đó phần lớn và các sản phẩm bổ sung Vitamin, tăng cường sức khỏe cho trẻ nhỏ như sản phẩm bổ sung vitamin D3, DHA, Canxi, sắt, kẽm, vitamin tổng hợp cho đến các sản phẩm hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch…..

Tốc độ chiếm lĩnh thị trường Việt

Năm 2018, khi các sản phẩm Nature’s Way chính hãng được nhập khẩu về Việt Nam, nó đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường Việt, liên tục “lên kệ” các hệ thống siêu thị mẹ và bé danh tiếng hàng đầu Việt Nam như Bibo Mart, Tuti Care, Shop Jim Tồ, Lotte Mart.... Bên cạnh đó, các sản phẩm cũng được bán tại hàng nghìn các nhà thuốc lớn nhỏ, các shop mẹ bé trên toàn quốc.

Sản phẩm Nature’s Way lên kệ hàng loạt hệ thống siêu thị mẹ và bé lớn trên toàn quốc.

Không dừng lại ở việc “xâm nhập” và “lên kệ” các hệ thống, các nhà thuốc, các shop kinh doanh hàng mẹ và bé, sản phẩm chính hãng của Nature’s Way còn nhanh chóng chiếm lĩnh và phủ sóng trên thị trường online.

Mạng lưới bán hàng online của Nature’s Way trải từ Facebook, website, zalo đến các sàn thương mại điện tử như Shopee, Tiki, Lazada…. Điều này giúp các mẹ bỉm sữa dù ở bất cứ đâu, bất cứ kênh nào cũng có thể dễ dàng tìm thấy những sản phẩm Nature’s Way chính hãng.

Các sản phẩm Nature’s Way cũng nhanh chóng chiếm được lòng tin cũng như sự yêu mến của hàng triệu người tiêu dùng Việt, được các chuyên gia đầu ngành như PGS.TS Lê Bạch Mai - Nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, PGS.TS.BS Nguyễn Tiến Dũng - Nguyên Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai…. cùng nhiều chuyên gia, bác sĩ khuyên dùng.

Đặc biệt là các Hot mom hàng đầu Việt Nam như Ca sĩ Đông Nhi, diễn viên Bảo Thanh, Á hậu Tú Anh, MC Diệp Chi, hotmom Trần Ngọc Ánh, Hoàng Thanh Thủy (Thủy Suri), Hường Chuối…. cũng lựa chọn sản phẩm Nature’s Way cho con.

Nature’s Way được đông đảo các bậc phụ huynh lựa chọn cho con.

Những điều làm nên vị thế của Nature’s Way

Để có được tốc độ chiếm lĩnh thị trường nhanh chóng, Nature’s Way hội tụ nhiều ưu điểm nổi bật. Trong đó, chất lượng sản phẩm và nguồn gốc xuất xứ là yếu tố tiên quyết giúp thương hiệu này có vị thể vững chắc tại thị trường Việt.

Sản phẩm chính hãng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng

Các sản phẩm của Nature’s Way được nhập khẩu chính hãng về Việt Nam qua đường hàng không, có đầy đủ giấy tờ pháp lý theo quy định pháp luật, được các cơ quan chức năng chứng nhận và cấp phép lưu hành trên thị trường.

Sản phẩm Nature’s Way chính hãng có đầy đủ tem tem chống hàng giả của Bộ Công An, tem phân phối chính hãng, tem niêm phong cùng nhãn phụ tiếng Việt…. Tất cả những điều này giúp người tiêu dùng an tâm hơn, hoàn toàn tin tưởng vào sản phẩm đã lựa chọn, không cần phải e dè, phân vân, lo lắng về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm.

Các sản phẩm Nature’s Way chính hãng có đầy đủ tem, nhãn theo quy định của pháp luật.

Sản phẩm tinh khiết và an toàn cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

Tại Nature’s Way, chất lượng sản phẩm cũng như tính hiệu quả, đặc biệt là tính an toàn cho người sử dụng luôn được đặt lên hàng đầu bởi sản phẩm của thương hiệu này phần lớn là sản phẩm dành cho trẻ nhỏ và cả trẻ sơ sinh. Do đó, tất cả các sản phẩm đều được sản xuất từ nguồn nguyên liệu đạt chuẩn Organic với chất lượng cao, đảm bảo độ tinh khiết và an toàn. Quy trình sản xuất và phân phối đáp ứng những quy định khắt khe nhất tại thị trường Úc cũng như các thị trường lớn khác trên thế giới.

Việc được vận chuyển bằng đường hàng không cũng giúp các sản phẩm được bảo quản ở điều kiện tốt nhất, giữ được chất lượng nguyên vẹn như khi được xuất khỏi nhà máy tại Úc, đảm bảo được sự an toàn và hiệu quả cho người sử dụng.

Dạng bào chế phù hợp với trẻ nhỏ

Với dây chuyền sản xuất hiện đại bậc nhất thế giới nên các sản phẩm của Nature’s Way có nhiều dạng bào chế khác nhau (từ dạng siro, nhỏ giọt đến các loại viên nhai dạng kẹo… ) giúp đáp ứng nhu cầu, sở thích của trẻ ở mọi lứa tuổi (kể cả trẻ sơ sinh).

Khi sử dụng các sản phẩm của Nature’s Way, bé sẽ có cảm giác như đang ăn kẹo chứ không mang tâm lý đang phải “uống thuốc”. Vậy nên, bé hợp tác hơn, mẹ dễ dàng cho bé sử dụng sản phẩm hơn.

Các sản phẩm Nature’s Way có dạng bào chế phù hợp với nhu cầu và sở thích của trẻ nhỏ.

Ngoài những ưu điểm về sản phẩm, đơn vị phân phối chính hãng sản phẩm Nature’s Way tại Việt Nam (Công ty Cổ phần Master Bee) cũng để lại ấn tượng không hề nhỏ trong tấm trí khách hàng. Thể hiện ở việc đơn vị này luôn có những chính sách rõ ràng, đề cao và bảo vệ lợi ích cho khách hàng, thường xuyên thực hiện các chương trình khuyến mại, tặng các phần quà ý nghĩa cho mẹ và bé. Bên cạnh đó, đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, trình độ cao của Nature’s Way cũng luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và tư vấn mọi thắc mắc của người tiêu dùng một cách nhanh nhất.

Không những thế, đơn vị phân phối thường xuyên tổ chức các buổi training, đào tạo kiến thức sản phẩm cho các đối tác, các đại lý… nhằm giúp họ có cái nhìn thực tế, đúng đắn và thấu hiểu sản phẩm, từ đó có thể tư vấn, truyền đạt đến khách hàng những thông tin chân thực và đúng đắn nhất.

Với chất lượng sản phẩm hàng đầu, công nghệ tiên tiến, sự đa dạng về mẫu mã cũng sự tinh khiết và an toàn… các sản phẩm Nature’s Way xứng đáng là bạn đồng hành của các mẹ trong hành trình chăm sóc con nhỏ, đặc biệt là trong những năm tháng đầu đời.