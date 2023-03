Nature One Dairy và hành trình '1000 ngày vàng' chăm con của ca sĩ Bảo Thy

(VTC News) -

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ Bảo Thy chia sẻ về hành trình chăm sóc “quý tử” của mình. Trong đó, nữ ca sĩ nhấn mạnh tầm quan trọng của giai đoạn 1000 ngày vàng đầu đời đối với sự phát triển trí thông minh của con.

1000 ngày vàng của bé là thời gian được tính từ khi mẹ bắt đầu mang thai đến khi bé tròn 2 tuổi. Theo các chuyên gia nhi khoa, đây là giai đoạn vàng để đặt nền móng cho trí thông minh của con. Là một bà mẹ bỉm sữa, ca sĩ Bảo Thy cũng hiểu rất rõ tầm quan trọng của giai đoạn này.

Chính vì thế, nữ ca sĩ đã và đang áp dụng nhiều phương pháp để tận dụng “giai đoạn vàng” này. Theo chia sẻ của “công chúa bong bóng”, một trong những sản phẩm cô tâm đắc và chọn lựa cho con trong giai đoạn này là sữa công thức của Nature One Dairy – thương hiệu danh tiếng hàng đầu tại Úc.

Ca sĩ Bảo Thy chọn sản phẩm Sữa Nature One Dairy số 3 – Toddler cho “cậu ấm”.

Trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ Bảo Thy chia sẻ chi tiết: “Từ khi mang bầu Cục Cưng, Thy cũng thường xuyên bổ sung thêm dầu cá. Khi Cục Cưng ra đời Thy cho con bổ sung DHA tinh khiết. Bên cạnh đó, từ khi Cục Cưng được 1 tuổi thì Thy chọn cho con sữa công thức phù hợp nữa.

Hiện tại Cục Cưng đang dùng Sữa Nature One Dairy số 3 - Toddler này nè. Đây có thể gọi là một ngôi sao của Nature One Dairy luôn đó. Nature One Dairy thì được mệnh danh là thương hiệu sữa quốc dân ở Úc rồi.

Nature One Dairy số 3 - Toddler là sản phẩm sữa mát, với công thức hoàn hảo dành cho bé từ 1-3 tuổi. Trộm vía sữa thơm ngon, thanh mát, dễ uống nên Cục Cưng cũng hợp tác lắm nha.

Đặc biệt, sản phẩm có chứa các dưỡng chất vàng cho não, như DHA, Choline, L-Carnitine, Taurine, Lutein, Vitamin nhóm B... hỗ trợ chăm sóc phát triển cho từng nơron thần kinh, giúp bé phát triển não bộ trong 1000 ngày vàng đầu đời. Ngoài ra, tổ hợp công thức của sản phẩm, bao gồm các vitamin và khoáng chất cần thiết còn giúp bé phát triển tối đa cân nặng và chiều cao”.

Đồng thời, nữ ca sĩ cũng không quên nhắc các mẹ bỉm đang muốn tìm sữa hay đổi sữa giúp phát triển toàn diện cả thể chất và trí tuệ thì có thể tham khảo dòng sản phẩm chất lượng từ Nature One Dairy.

Bài đăng của nữ ca sĩ trên trang cá nhân được nhiều người quan tâm.

Cũng theo chia sẻ của ca sĩ Bảo Thy, Nature One Dairy là thương hiệu lớn tại Úc và hiện đã được nhập khẩu và phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam.

Hiện thương hiệu này đang cung cấp ra thị trường gần 100 sản phẩm sữa bột, sữa nước chất lượng cao dành cho mọi lứa tuổi. Hầu hết các gia đình tại Úc đang sử dụng ít nhất một sản phẩm của Nature One.

Các sản phẩm Nature One Dairy hiện đang được phân phối trên khắp nước Úc và đang có đến hơn 3000 điểm bán ủy quyền trên toàn cầu. Đây cũng là một trong số ít các thương hiệu đạt chứng nhận HALAL (chứng nhận xác nhận rằng sản phẩm đạt yêu cầu về các thành phần và điều kiện sản xuất đáp ứng Luật của người Hồi Giáo) nên được nhập khẩu thành công vào thị trường khó tính như Mỹ và các nước Hồi Giáo.

Các sản phẩm của Nature One Dairy được sản xuất từ nguồn sữa tươi chất lượng, đảm bảo organic, đồng thời được sản xuất bởi công nghệ hiện đại - công nghệ sấy thăng hoa tại nhà máy đạt tiêu chuẩn dược phẩm, tiêu chuẩn về vệ sinh và các tiêu chuẩn khắt khe khác tại Úc. Những điều này giúp sản phẩm của Nature One Dairy có chất lượng cao, mang đến hiệu quả cho người sử dụng.

Nature One Dairy – Thương hiệu sữa công thức danh tiếng tại Úc.

Hiện nay, các sản phẩm Nature One được nhập khẩu về Việt Nam và được phân phối bởi công ty Cổ phần Dược phẩm Sun Pharma (một trong những công ty trực thuộc hệ thống Megasun Group).

Đây là đơn vị tại Việt Nam đã và đang thành công với việc phân phối các nhãn hàng danh tiếng hàng đầu thế giới như Nature’s Way, Sữa Hoàng Gia Royal Ausnz, Olympian Labs (Mỹ), Careline (Úc), Mason Natural (Mỹ)… Sun Pharma (thuộc Megasun Group) đã được đích thân CEO Nature One Dairy Australia – ông Nick Dimopoulous trao chứng nhận phân phối chính hãng.

Nature One Dairy được phân phối tại các nhà thuốc, shop mẹ và bé lớn tại Việt Nam.

Với những ưu điểm vượt trội về nguồn gốc xuất xứ cùng chất lượng sản phẩm, ngay khi được nhập khẩu về Việt Nam, Nature One Dairy đã nhanh chóng được người tiêu dùng Việt đón nhận và được phân phối tại nhiều nhà thuốc lớn, các hệ thống siêu thị, shop mẹ bé, sữa bỉm trên toàn quốc.

Đơn vị chịu trách nhiệm phân phối Nature One Dairy chính hãng tại thị trường Việt Nam Công ty Cổ phần Dược phẩm Sun Pharma Địa chỉ: Số A25, Khu đấu giá Vạn Phúc, P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông, TP Hà Nội Website: https://natureonevietnam.vn/ Fanpage: Sữa quốc dân Australia - Nature One Dairy. Hotline: 0964516486