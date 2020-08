Napu Collagen được MC Hoàng Linh và diễn viên Thu Trang đặc biệt tin dùng

Khám phá công nghệ và thành phần trong viên Napu Collagen

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều các dòng mỹ phẩm, công nghệ dưỡng trắng, làm đẹp. Nhưng thực sự để tìm được một sản phẩm tích hợp nhiều thành phần công năng dưỡng trắng vượt trội, được sản xuất bằng công nghệ hiện đại và sử dụng tiện lợi như Napu Collagen là một điều không dễ dàng.

Napu Collagen được bào chế dạng viên sủi dễ dàng sử dụng và hấp thu vào cơ thể

Viên sủi trắng hồng rạng rỡ Napu Collagen là sản phẩm giúp trắng da, chống lão hóa da vô cùng hiệu quả. Một sản phẩm đầu tiên của Việt Nam ứng dụng thành công công nghệ siêu vi Nano cùng Glutathione kết hợp Collagen thủy phân từ cá tuyết tiên tiến nhất trong ngành mỹ phẩm Hàn Quốc hiện nay.

Có thể nói rằng, Glutathione là dưỡng chất tự nhiên phổ biến trong các dòng mỹ phẩm trắng da. Nói đến hoạt chất này thì bất kỳ tín đồ làm đẹp sành sỏi nào cũng phải “mê mệt” bởi công dụng mà nó mang lại. Viên sủi Napu Collagen được các chuyên gia Hàn Quốc và Việt Nam nghiên cứu sản xuất bằng công nghệ chiết tách vô trùng, tinh khiết các hoạt chất, trong đó có Glutathione. Cũng bởi vậy, chỉ cần sử dụng liệu trình Napu Collagen kết hợp với Napu Body Cream trong vòng 1 tháng, bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trên làn da của mình, trắng hồng rạng rỡ, mịn màng như bông bưởi.

Sản phẩm được nghiên cứu sản xuất bởi sự hợp tác giữa các chuyên gia mỹ phẩm hàng đầu Hàn Quốc và Việt Nam

Collagen được xem là bí quyết trẻ hóa có mặt ở hầu hết các dòng mỹ phẩm, các liệu pháp làm đẹp hiện nay. Nhưng có lẽ Napu Collagen là viên sủi made in Việt Nam đầu tiên tích hợp công nghệ collagen thủy phân từ cá tuyết. Công nghệ thủy phân cắt đứt sợi collagen ra thành vô số các mảnh nhỏ có cấu trúc siêu phân từ, siêu mịn từ đó hấp thu dễ dàng vào cơ thể, tăng hiệu quả dưỡng trắng da, chống lão hóa lên nhiều lần.

Trải nghiệm của Mc Hoàng Linh và diễn viên Thu Trang khi sử dụng Napu Collagen

Với thành phần và công nghệ mang tính đột phá, viên sủi Napu Collagen đã thực sự chinh phục được phái đẹp Việt. Đặc biệt trong đó phải kể đến MC Hoàng Linh và diễn viên Lương Thu Trang.

Đối với MC Hoàng Linh, chị cũng chia sẻ rằng, mình năm nay đã gần 40 tuổi và phải đối diện với những tình trạng: lão hóa da, thâm nám, sạm, các vết chân chim,… Hơn nữa công việc làm truyền hình phải rong ruổi khắp mọi miền tổ quốc, có những ngày ra ngoài đảo cả tháng trời khiến da mặt đen sạm, loang lổ, không đều màu.

MC Hoàng Linh đánh giá cao chất lượng sản phẩm NAPU Collagen

Tình cờ được người bạn giới thiệu viên sủi trắng da Napu Collagen khiến Hoàng Linh rất tò mò. Chị ngạc nhiên và chia sẻ rằng: “Thả một viên sủi NAPU Collagen vào cốc nước và thưởng thức cái hương vị dịu mát, ngọt ngào như thưởng thức một ly cocktail. Và chỉ sau 2 tuần nhìn vào gương, mình có thể thấy da cải thiện rõ rệt. Các vết thâm nám đang mờ dần, da hồng hào hơn, căng mịn. Mình kiên trì dùng trong vòng 1 tháng thì cực kỳ hài lòng, da căng bóng và đẹp hơn rất nhiều”.

BS Trần Thị Thanh Nho, Khoa Da liễu, Bệnh viện hữu nghị Việt Xô đánh giá cao về sản phẩm: “Napu Collagen với thành phần chính như: Glutathione, Collagen chiết xuất từ cá tuyết dưới đáy biển sâu, L-Cystein, Acid hyaluronic, Vitamin C, cao nho đỏ, cao đương quy,… kết hợp sẽ có công dụng rất tốt để xóa các vết sạm, nám, tàn nhang, chống lão hóa da, mang lại làn da trắng sáng, mịn màng. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn GMP, bào chế dưới dạng viên sủi dễ dàng hấp thu nhanh vào cơ thể, thành phần tự nhiên”.

Diễn viên Thu Trang thấy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng NAPU Collagen

Là một diễn viên do đặc thù công việc phải di chuyển nhiều trong các điều kiện thời tiết, make up thường xuyên nên da chịu tác động xấu rất nhiều, Thu Trang luôn mong muốn tìm kiếm sản phẩm chăm sóc sắc đẹp an toàn, lành tính, tiết kiệm thời gian. Sau khi sử dụng Napu Collagen, diễn viên Thu Trang khẳng định: “Đây là một sản phẩm có nhiều tính năng nổi bật. Thành phần dưỡng trắng, chăm sóc da toàn thân. Chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng, da của tôi đã trở nên trắng sáng, mịn màng, đều màu, các vết nhăn dần mất đi, không hề có tình trạng bóng dầu hay bít lỗ chân lông”.

Có thể nói rằng, Napu Collagen là dòng sản phẩm dưỡng trắng da đáng được chị em phụ nữ Việt tin dùng. Một sản phẩm ra đời từ quá trình dày công nghiên cứu của các chuyên gia đến từ Hàn Quốc và Việt Nam mang đến cách thức làm đẹp ưu việt.