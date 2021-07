‘Nàng thơ xứ Huế’ đẹp mơ màng dưới mọi góc ảnh, sau dịch phải đến ngay xả stress

Ngoài khu Đại Nội và những công trình lăng tẩm cổ kính, xứ Huế còn có nhiều cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp như phá Tam Giang, núi Bạch Mã, vịnh Lăng Cô và đặc biệt là đầm Lập An ảo diệu lúc chiều buông.

Đầm Lập An là đầm nước lợ lớn ở xứ Huế và là một phần của vịnh Lăng Cô, thuộc địa phận huyện Phú Lộc và có diện tích rộng khoảng 800 ha. Đầm Lập An được bao quanh bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ, vịnh Lăng Cô trong xanh tuyệt đẹp và con đường nhỏ ven chân núi uốn lượn quanh đầm như một dải lụa mềm mại khiến bao người say đắm nhớ thương.

(Ảnh: Nguyễn Trung Thành)

Bức tranh thiên nhiên nơi đây luôn thu hút, khiến người lữ hành chẳng thể rời đi. Những tia nắng dịu nhẹ phản chiếu trên mặt nước trong trẻo như khắc sâu thêm không gian bao la, rộng lớn của trời và đất. Có lẽ cũng bởi vẻ mơ màng nên thơ mà nơi đây được ví như "nàng thơ xứ Huế", một điểm đến không thể bỏ qua với những tâm hồn ưa mộng mơ.

(Ảnh: tntravel)

Đặc biệt, vẻ đẹp của đầm Lập An còn trở nên siêu thực khi nước rút, đáy đầm hiện ra với những mảng màu trắng ngà của cát. Một khung cảnh hiếm ai được chiêm ngưỡng đã khiến Lập An càng trở nên thú vị hơn trong con mắt của những người khách lữ hành đi ngang qua.

(Ảnh: onedanang)

Dù đến đầm Lập An vào bất cứ thời điểm nào trong ngày bạn cũng sẽ mê mẩn nét đẹp nơi đây. Sáng sớm bình minh, từng giọt sương còn đọng lại, long lanh thu hút ánh nhìn người lữ khách. Không khí lúc này thoáng đãng, trong lành và mọi thứ yên ắng nhẹ nhàng. Trưa hơn một chút, nắng chiếu khắp nhân gian, màu trời xanh thẳm in bóng dưới mặt nước mênh mông. Hay khi cơn mưa vừa qua đi, cầu vồng vắt ngang bầu trời cũng đủ để “đốn tim” những “kẻ si tình” trót nhớ lỡ thương miền đất xứ Huế thơ mộng.

(Ảnh: Nguyễn Trung Thành)

(Ảnh: @nimn.98)

Bạn đừng bỏ lỡ thời khắc hoàng hôn, khép lại một ngày dài ở đầm nước tuyệt đẹp này. Có thể với những tâm hồn nghệ sĩ sẽ man mác buồn một nỗi buồn rất thi ca. Dường như người ta muốn níu lại, lưu giữ một chút gì đó ở nơi thiên nhiên mê đắm và trong trẻo này. Mặt trời dần khuất bóng, màu cam đỏ vẫn còn để lại dư âm trên nền trời cao vời vợi.

(Ảnh: Nguyễn Trung Thành)

Nước ở đầm Lập An rất trong, có thể nhìn thấy cả đáy và ở đây có hệ thống thủy sản phong phú mà đặc biệt là hàu, được nuôi rất nhiều. Thịt hàu nơi đây nổi tiếng thơm ngon, béo bùi và có thể chế biến thành nhiều món ngon hấp dẫn như hàu nướng trui, cháo hàu, hàu xào hành tây...

(Ảnh: @travel.littleme.bigworld)

Ngoài cảnh thiên nhiên hùng vĩ, cuộc sống của người dân nơi đây khiến phong cảnh trở nên sinh động hơn. Nếu có cơ hội đến đây, bạn có thể tự chèo những chiếc thuyền ra giữa đầm khám phá hay ngồi thưởng thức đặc sản hàu nướng tại các cửa hàng ở giữa đầm.

(Ảnh: @heijoshin)

(Ảnh: tntravel)

Trải qua những thăng trầm thời gian, đầm Lập An xứ Huế vẫn là điểm dừng chân dành cho những tâm hồn kiếm tìm sự bình yên giữa phồn tạp cuộc sống. Đầm Lập An tựa như một cõi mơ, nơi người ta vứt bỏ hết mọi muộn phiền để hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp. Đến đây, bao nhiêu mệt mỏi sau những ngày làm việc căng thẳng trong bạn dường như đều tan biến hết, được hòa trong không gian thoáng đãng, nhẹ nhàng và ngắm nhìn những khoảnh khắc tuyệt mỹ của thiên nhiên.

(Ảnh: @aliceho811)